Itinéraire - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visitera la Montérégie, au Québec





SAINT-HYACINTHE, QC, le 11 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, François-Philippe Champagne, se rendra à Saint-Hyacinthe et à Granby pour une journée de rencontres avec des dirigeants des communautés et de visites d'installations qui ont bénéficié d'un financement fédéral pour les infrastructures.

Date : Lundi 14 janvier 2019

9 h 15 - 9 h 45

Le ministre Champagne fera une importante annonce en matière d'infrastructure en compagnie de Vicki-May Hamm, présidente de la Fédération canadienne des municipalités.

OUVERT AUX MÉDIAS

Maison Saint-Louis

35, rue de la Fabrique

Varennes (QC)

10 h 30 - 11 h 15

Le ministre Champagne visitera les installations de compostage et de valorisation des déchets en gaz naturel de Saint-Hyacinthe

FERMÉ AUX MÉDIAS

1895, rue Girouard Est

Saint-Hyacinthe (QC)

11 h 30 - 12 h 30

Le ministre Champagne s'adressera à la Chambre de commerce de Saint-Hyacinthe

FERMÉ AUX MÉDIAS

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

1325, rue Daniel-Johnson Ouest

Saint-Hyacinthe (QC)

13 h 45 - 14 h 30

Le ministre Champagne visitera le chantier de construction du Centre aquatique de Granby

OUVERT AUX MÉDIAS

Granby Multi-Sports

560 rue Léon-Harmel

Granby, QC

14 h 45 - 16 h

Le ministre Champagne participera à une table ronde avec des maires locaux

LE MINISTRE SERA À LA DISPOSITION DES MÉDIAS APRÈS LA RENCONTRE

l'Hôtel de Ville de Granby

Salle de conseil

87 rue Principale

Granby, QC

