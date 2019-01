DSW Inc. annonce de nouveaux présidents de marque pour soutenir les acquisitions récentes





COLUMBUS, Ohio, 11 janvier 2019 /CNW/ - DSW Inc. (NYSE : DSW), l'un des principaux créateurs, producteurs et détaillants de chaussures et accessoires de marque en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui la création de nouveaux postes de direction dans le souci de démarquer nettement le leadership des marques suite à l'acquisition en 2018 de ses activités canadiennes, anciennement connue sous le nom de Town Shoes Limited (« TSL ») et du groupe Camuto.

Bill Jordan est promu président de DSW Designer Shoe Warehouse, poste qui le verra assumer la responsabilité de l'ensemble des activités de DSW aux États-Unis et au Canada. Jordan s'est joint à la société en 2006 et, depuis, a occupé les postes d'avocat général et de directeur administratif de DSW avant d'être nommé président de TSL. À ce titre, il a dirigé avec succès l'acquisition et l'intégration de l'entreprise, étayé par de solides résultats, tout en redressant l'entreprise en 2018.

Mary Turner devient présidente des enseignes Shoe Company et Shoe Warehouse au Canada, poste qui la verra élaborer des plans d'expansion de ces magasins à succursales de taille restreinte, soucieux de la famille, aux États-Unis. Elle est arrivée chez TSL en 2017, à titre de chef de marchandisage, et a ensuite été nommée directrice de l'exploitation. Auparavant, elle a exercé des fonctions de cadre de direction, pendant près de 20 ans, au sein de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

Debbie Ferrée, promue vice-présidente et présidente de DSW Inc., s'attachera à développer des relations fournisseurs stratégiques pour l'ensemble des marques, un travail essentiel à la réussite à long terme de l'entreprise. Ferrée, qui travaille chez DSW depuis 1997, est actuellement vice-présidente de la société et ancienne chef de marchandisage de DSW. Elle sera succédée à ce dernier poste par Jim Weinberg qui est depuis 2015 directeur général de marchandisage chapeautant les portefeuilles chaussures pour femmes et marques exclusives de la société.

Ferrée, Jordan et Turner, ainsi que Simon Nankervis, président du groupe Camuto, précédemment nommé, relèveront directement du chef de la direction de DSW Inc., Roger Rawlins.

Ce dernier a commenté : « DSW Inc. a connu en 2018 une année de croissance incroyable, avec l'acquisition de deux entreprises et la transformation de notre activité. Notre objectif maintenant est de relier les ressources et d'assurer la croissance de l'ensemble de notre activité. La création de postes de leadership à l'échelon du président et la délimitation de nos marques donneront, face à cet objectif, cohérence et efficacité. »

« Je suis ravi d'élever Bill, Mary et Debbie au poste de président, trois promotions qui devront assurer la cohérence de toutes nos marques, renforcer les plans de relève de le société et créer des possibilités de perfectionnement à l'endroit des dirigeants et des associés, pendant que nous agissons avec détermination et tempo en étant le principal acteur dans le secteur de la chaussure en Amérique du Nord », poursuit Rawlins.

Les changements organisationnels envisagés au sein de la société prendront effet le 3 février 2019.

À propos de DSW Inc.

DSW Inc. est l'un des principaux créateurs, producteurs et détaillants de chaussures et accessoires en Amérique du Nord. En cette qualité, et comme l'atteste son importance, la société exploite dans près de 1 000 emplacements, sous les marques DSW Designer Shoe Warehouse®, Shoe Company®, Shoe Warehouse® et Town Shoes®, un portefeuille de concepts de vente au détail et gère des établissements loués aux États-Unis par l'intermédiaire de son groupe d'affiliés. D'autre part, DSW Inc. conçoit et fabrique des chaussures et accessoires par l'entremise du groupe Camuto, un fabricant leader dont les articles se vendent dans plus de 5 400 magasins dans le monde entier. Le groupe Camuto détient les droits de licence afférents à l'activité de chaussures Jessica Simpson® ainsi que les licences de chaussures et de sacs à main pour Lucky Brand® et Max Studio®. Par suite d'une coentreprise tributaire d'un partenariat avec Authentic Brands Group, DSW Inc. détient également une participation dans Vince Camuto®, Louise et Cie®, Sole Society®, CC Corso Como®, Enzo Angiolini® et autres marques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dswinc.com.

