L'Aéroport international d'Ottawa atteint 5 millions de passagers!





OTTAWA, le 11 janv. 2019 /CNW/ - C'est officiel : l'Aéroport international d'Ottawa a maintenant atteint le cap des 5 millions de passagers par année. Ce passager est passé le 23 décembre 2018. En fin d'année, l'aéroport a accueilli 5 110 801 passagers, soit une augmentation de 5,6% par rapport à 2017, établissant aussi un nouveau record.

Afin de marquer ce jalon, l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa a lancé « Sparty sur une étagère », une promotion conçue pour impliquer les passagers, les employés et le grand public. En collaboration avec les Sénateurs d'Ottawa, 19 mascottes Sparty ont été dissimulées autour de l'aéroport dans des restaurants et des commerces. Les gens ont été encouragés à trouver Sparty et de publier une photo d'eux-mêmes sur Facebook ou Twitter en compagnie de Sparty en utilisant le hashtag #YOW5million. Des prix ont été tirés tout au long de la campagne et le gagnant du grand prix a été annoncé le 2 janvier. Tanya J, de la région de Smiths Falls, a été l'heureuse gagnante d'un voyage pour deux à n'importe quelle destination sans escale desservie par YOW avec 5 000 $ à dépenser. Il semble qu'elle voudra peut-être fuir l'hiver d'Ottawa vers l'une de nos nombreuses destinations soleil. Félicitations, Tanya!

« Cinq millions de passagers est une étape importante pour l'Aéroport international d'Ottawa et pour la Ville d'Ottawa. Cette distinction place YOW dans la classe d'aéroports supérieure en termes de taille, mais surtout, confirme que l'économie locale se porte bien », a déclaré Mark Laroche, Président et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa. « Nous sommes ravis de la réponse positive apportée à notre promotion #YOW5million pour célébrer cet événement et félicitons tous les participants et gagnants. Nous sommes également reconnaissants envers tous les passagers, employés de l'aéroport, partenaires aériens et autres parties prenantes qui non seulement ont choisi de voler avec YOW, mais ont également contribué à cette réalisation. »

L'augmentation importante du volume de passagers ne peut être attribuée à un seul facteur, mais notre vaste base de vols domestiques a enregistré des gains constants, les fréquences transfrontalières ont augmenté avec un service en mi-journée sur plusieurs liaisons clés et le trafic international a enregistré une forte croissance en fin d'année.

Au sujet de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa

L'AAIMCO gère, exploite et développe les installations et les terrains de l'aéroport pour soutenir la croissance économique de la région de la capitale nationale et génère plus de 2,2 milliards de dollars annuellement en activité économique totale dans la région d'Ottawa et de Gatineau.

