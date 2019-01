Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités visitera la municipalité régionale du Cap-Breton et Guysborough





SYDNEY, NS, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Marco Mendicino, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, visitera la municipalité régionale du Cap-Breton à Sydney et la municipalité du district de Guysborough pour rencontrer des dirigeants des communautés et visiter des installations clés qui ont bénéficié de fonds fédéraux.

Date : Le lundi 14 janvier 2019

9 h

Le secrétaire parlementaire Mendicino visitera le Cape Breton Island Building and Construction Trades Council en compagnie de Rodger Cuzner, député de Cap-Breton - Canso, et de Jack Wall, président du Cape Breton Island Building and Construction Trades Council

OUVERT AUX MÉDIAS

238, avenue Vulcan

Sydney (Nouvelle-Écosse)

10 h 15

Le secrétaire parlementaire Mendicino visitera le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse en compagnie de Rodger Cuzner, député de Cap-Breton - Canso

OUVERT AUX MÉDIAS

1240, chemin Grand Lake

Sydney (Nouvelle-Écosse)

15 h 45

Le secrétaire parlementaire Mendicino visitera le Chedabucto Lifestyle Centre en compagnie de Rodger Cuzner, député de Cap-Breton - Canso

OUVERT AUX MÉDIAS

60, rue Green

Guysborough (Nouvelle-Écosse)

