Mercedes-Benz Canada célèbre ses Concessionnaires Étoiles 2019

TORONTO, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada est heureuse d'annoncer ses Concessionnaires Étoiles 2019 : les 11 meilleures concessions du réseau national de la compagnie, qui compte 59 établissements de détail. Pour être admissibles, ces concessions doivent avoir fait preuve de performances hors pair au cours de l'année civile 2018 pour ce qui est des ventes de véhicules neufs et d'occasion, ainsi que du service et des pièces, en plus d'avoir enregistré un niveau de satisfaction exceptionnel quant au service à la clientèle.

La désignation de Concessionnaire Étoile a été créée en 1999 pour permettre à Mercedes-Benz Canada de reconnaître publiquement les concessionnaires les plus performants qui ont contribué de façon décisive au succès de la compagnie.

Les Concessionnaires Étoiles 2019 sont les suivants (de l'est à l'ouest) :

Nom du concessionnaire Concession Lieu Norman Hébert Mercedes-Benz de Québec Québec, Québec Benoît Theetge Mercedes-Benz St-Nicolas Lévis, Québec Peter Santos Mercedes-Benz Peterborough Peterborough, Ontario Neal Bodack et Giuseppe Zanchin Mercedes-Benz Durham Whitby, Ontario Glen Alizadeh Performance Mercedes-Benz St. Catharines, Ontario Van Malkhassian Mercedes-Benz Markham Markham, Ontario Graham MacNab Mercedes-Benz Midtown Toronto, Ontario Sylvester Chuang Mercedes-Benz Oakville Oakville, Ontario Jonathan Eltes Mercedes-Benz Brampton Brampton, Ontario Rick Sentes Kelowna Mercedes-Benz Kelowna, Colombie-Britannique Ajay Dilawri Mercedes-Benz Langley Langley, Colombie-Britannique

« En 2018, les concessionnaires Mercedes-Benz d'un océan à l'autre ont travaillé d'arrache-pied pour offrir des produits et des services exceptionnels à nos clients », a déclaré Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Grâce à leurs efforts, la compagnie a pu maintenir sa position de constructeur automobile de luxe numéro un au Canada pour la cinquième année consécutive. Bien que chaque concessionnaire ait contribué à ce succès, 11 concessions se sont surpassées pour obtenir la désignation de Concessionnaire Étoile. Je suis très fier de pouvoir compter sur des concessionnaires aussi exceptionnels pour représenter notre marque ici, au Canada, et je tiens à féliciter nos Concessionnaires Étoiles pour leurs réalisations au cours de la dernière année. »

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 49 758 véhicules en 2018. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la cinquième année consécutive.

