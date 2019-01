Annonce concernant la nomination du chef de la direction des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2020





HALIFAX, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Le Conseil sportif des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse a le plaisir d'annoncer la nomination de Kevin Sandy à titre de chef de la direction de la société d'accueil des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord (JAAN) 2020 à Halifax.

« Je suis très emballé et honoré de jouer un rôle clé dans la planification des jeux, qui se tiendront dans le territoire des Mi'kmaq, a affirmé M. Sandy. J'ai hâte de collaborer avec tous les intervenants en Nouvelle-Écosse. Notre vision sera d'honorer et de respecter ces jeux, qui sont une source de motivation, d'inspiration et d'enseignement pour nos jeunes, et font la promotion du patrimoine et de la culture autochtones. »

M. Sandy fournira des connaissances, un soutien et une direction d'ordre stratégique afin d'assurer une planification, une mise en oeuvre et une réalisation efficaces des JAAN en conformité avec le mandat et la vision du conseil d'administration de la société d'accueil. Il collaborera également avec le Conseil des JAAN et le comité consultatif des aînés du Centre culturel Mi'kmawey Debert afin d'établir un programme culturel plus solide qui s'accordera avec les trois principes directeurs du conseil.

« Nous sommes ravis d'accueillir Kevin Sandy dans notre province, a affirmé Leo Glavine, ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine. Son expérience, ses connaissances et son expertise dans le domaine du développement sportif et des affaires, ainsi que sa compréhension de la culture, de l'histoire et des coutumes autochtones le rendent très qualifié pour le poste. J'ai la conviction que M. Sandy aura une incidence positive sur les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord. »

M. Sandy est un chef de file en matière de développement sportif. Il a joué à la crosse et au basketball, en plus d'avoir entraîné et géré de nombreuses équipes qui ont remporté des championnats provinciaux, nationaux et internationaux. M. M. Sandy possède de l'expérience de direction d'événements majeurs, notamment :

Les Jeux panaméricains et parapanaméricains 2015

Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2017

Les Jeux du Commonwealth de Gold Coast 2018 et la cérémonie d'ouverture

« Les JAAN sont une occasion excitante pour notre ville et notre province, a affirmé Mike Savage, maire d'Halifax. C'est génial d'avoir quelqu'un comme Kevin qui, avec un tel bagage d'expérience, fera en sorte qu'on se souvienne de ces jeux. »

Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2020 compteront 5 000 participants sportifs et culturels provenant de 756 nations. Ceux-ci prendront part à la compétition dans le cadre de 15 sports.Les Jeux se tiendront à Halifax du 12 au 18 juillet 2020. Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord ont été créés afin d'améliorer la qualité de vie des peuples autochtones, en mettant de l'avant des sports d'autodétermination et des activités culturelles qui encouragent l'égalité d'accès quant à la participation.

M. Sandy sera appuyé par deux membres du conseil d'administration de la société d'accueil, soit Tex Marshall, président, et Jamie Ferguson, vice-président, ainsi que par une solide équipe composée de dirigeants d'un conseil au sein de plusieurs secteurs, en Nouvelle-Écosse.

