Profitez du nouvel espace public hivernal au parc Grovehill de Lachine





MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 11 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Un grand événement de lancement marquera le début de la programmation hivernale du nouvel espace public au parc Grovehill. Barbecue, prestation musicale et autres activités ludiques attendent petits et grands, le samedi 19 janvier de 12 h à 16 h. Le lancement sera reporté au lendemain en cas d'intempéries.

« Nous invitons les Lachinois à redécouvrir le parc Grovehill par les nouveaux aménagements, les animations et les services qui les feront profiter davantage des joies de l'hiver. Nous souhaitons que les résidents de tous les âges s'approprient ce nouvel espace public pour se rassembler, pratiquer des sports et apprécier l'hiver à Lachine », souligne Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine.

Neuf fins de semaine et une semaine de relâche hautes en couleur

Tous les samedis et les dimanches de l'hiver, ainsi qu'à la semaine de relâche du 4 au 8 mars, de 10 h à 16 h, le parc Grovehill, un lieu prisé par les adeptes de la glissade, sera l'hôte d'activités amusantes ainsi que d'événements thématiques pour la communauté lachinoise. Un carnaval d'hiver, la Fête d'hiver de Lachine, des tournois de ballon-balai, la pratique de la pétanque des neiges, la danse zumba, le yoga, la grillade de guimauves et la glissade sur le rythme de la musique rétro dans le cadre des dimanches Rétro-glissade font partie de cette riche programmation.

Aussi, des aménagements accueillants seront installés pour le confort et le plaisir des citoyens : maisonnettes en bois pour la restauration, chaises confortables, tables et foyers. Du personnel sera également sur place pour la surveillance et l'animation des lieux.

La Pépinière | Espaces collectifs, un organisme à but non lucratif né en 2014 d'une initiative citoyenne, s'est vu confier le mandat par le conseil d'arrondissement de Lachine pour la création de cet espace public au parc Grovehill. Des ateliers d'idéation collective seront également proposés aux résidents. « Nous sommes heureux de collaborer avec l'Arrondissement de Lachine dans sa volonté de nous doter collectivement de meilleurs outils pour développer davantage notre potentiel hivernal. Avec sa butte et sa localisation centrale dans l'arrondissement, le parc Grovehill est idéal pour devenir un véritable pôle hivernal de proximité pour la communauté lachinoise. La Pépinière est fière d'avoir la chance de contribuer à une première expérimentation en ce sens cet hiver », mentionne Julien Pelletier-Bureau, chargé de projet de La Pépinière | Espaces collectifs.

On peut consulter la programmation complète de l'espace public hivernal au parc Grovehill au lachine.ca. En cas de mauvais temps, les événements peuvent être reportés ou annulés.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Communiqué envoyé le 11 janvier 2019 à 13:00 et diffusé par :