État des routes - L'ACRGTQ rappelle que l'entretien des routes doit être une priorité





QUÉBEC, le 11 janv. 2019 /CNW/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a tenu à réagir à l'article publié aujourd'hui dans La Presse qui démontrait que l'état des routes s'est dégradé au Québec depuis 2014.

Comme elle l'avait souligné par le passé, l'ACRGTQ considère 3 enjeux essentiels pour maintenir et améliorer l'état du réseau routier.

L'ACRGTQ tient à rappeler toute l'importance d'augmenter les investissements annuels sur le réseau routier québécois au niveau 2010-2013 où le gouvernement investissait plus de 3,5 MM$ par année. L'état du réseau routier, notamment, s'était amélioré de façon marquée lors de ces années.

Ensuite, l'ACRGTQ rappelle également l'importance d'avoir des investissements stables, prévisibles et récurrents. D'une part, cet effort permettrait le renouvellement des infrastructures avant qu'elles ne soient vétustes et, d'autre part permettrait aux donneurs d'ouvrage publics et aux entrepreneurs de mieux planifier les travaux (ressources humaines, machinerie, séquence des travaux, etc.) qu'ils auront à exécuter.

Enfin, un autre enjeu de taille est certainement le lancement des appels d'offres tôt au printemps. Par exemple, en lançant en avril 80 % des appels d'offres, on permettrait à l'industrie d'accomplir un maximum de travaux avant le début de la période hivernale.

Le gouvernement doit entretenir ses infrastructures de façon responsable et indépendante des enjeux de développement du réseau routier, qui sont eux aussi essentiels au développement de l'économie.

