Samsung annonce que les téléviseurs style de vie 2019 « Le Cadre » « et Serif TV » seront présentés au CES 2019

MISSISSAUGA, ON, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Samsung Electronics Canada a récemment annoncé que les nouveaux téléviseurs style de vie 2019, soit Le Cadre et Serif TV, seront présentés au CES 2019, le plus grand salon de l'électronique grand public tenu à Las Vegas. Les téléviseurs Le Cadre et Serif TV combinent un design primé et innovateur s'agençant avec la décoration intérieure, une qualité d'image QLED et des fonctions intelligentes pour offrir aux consommateurs une fonctionnalité télévisuelle harmonieuse et intuitive.

Les téléviseurs Le Cadre et Serif TV, la gamme de téléviseurs style de vie emblématique de Samsung, va au-delà du concept conventionnel d'un téléviseur et devient une partie de la décoration intérieure qui rehausse la conception d'une demeure ou d'un milieu de vie. Au CES 2019, les téléviseurs Le Cadre et Serif TV de cette année seront présentés dans la vaste aire d'exposition de téléviseurs style de vie du kiosque de Samsung pour mettre en valeur leur design novateur, leur performance et leur façon de s'agencer harmonieusement à la vie quotidienne.

« Les téléviseurs Le Cadre et Serif TV ont été des éléments clés à la présentation d'une nouvelle plateforme qui intègre le téléviseur à la décoration intérieure et à la vie de tous les jours des Canadiens », a expliqué Pat Bugos, vice-président, Ventes et marketing, Divertissement au foyer, Samsung Canada. « Le nouvel ajout de la technologie QLED à nos téléviseurs style de vie crée maintenant une expérience de visionnement télévisuelle encore plus immersive. »

Le Cadre 2019

Lorsqu'il n'est pas utilisé pour regarder une émission ou un film, le mode Art du téléviseur Le Cadre affiche des oeuvres d'art numériques, notamment des peintures et des illustrations afin de transformer un milieu de vie quotidien en une galerie d'art. En outre, le capteur de luminance du téléviseur Le Cadre règle les couleurs à l'écran pour s'agencer avec la luminosité ambiante de la pièce, offrant ainsi le contexte optimal pour afficher des oeuvres d'art à l'écran.

Le modèle de cette année du téléviseur Le Cadre se caractérise aussi par sa qualité d'image impeccable de QLED, qui offre des contrastes plus profonds, des noirs plus profonds et intenses et une reproduction du volume colorimétrique à 100 % avec boîte quantique1. Grâce à des améliorations, les utilisateurs peuvent profiter d'une qualité d'image supérieure du contenu et apprécier les oeuvres d'art lorsque le téléviseur est éteint.

En outre, la boutique Art Store du Cadre2 mise sur son partenariat avec certaines des galeries d'arts et certains des musées les plus prestigieux au monde en offrant un accès à plus de 1000 oeuvres d'art. Des chefs-d'oeuvre des galeries Uffizi en Italie, du musée Van Gogh au Pays-Bas et de Te Papa de la Nouvelle-Zélande ont récemment été ajoutés à la boutique Art Store. Samsung continuera d'élargir son partenariat avec les musées à l'avenir pour renforcer l'écosystème de la distribution d'oeuvres d'art.

Le téléviseur Le Cadre présente aussi Bixby, la plateforme à commande vocale axée sur l'IA de Samsung qui le transforme en téléviseur vraiment intelligent. Les utilisateurs peuvent contrôler le téléviseur et accéder à des plateformes de diffusion en continu au moyen de simples commandes vocales, leur donnant ainsi une expérience de contenu améliorée.

Serif TV 2019

Le Serif TV a été mis au point en misant sur l'esthétique en collaboration avec les frères Ronan et Erwan Bouroullec, designers à Paris, deux designers industriels talentueux dans le monde se spécialisant dans le mobilier. Le Serif TV s'est vu octroyé le prestigieux prix iF Design 2016, le prix de design Wallpaper 2016 au Royaume-Uni et le Good Design Award 2016 au Japon, ce qui en fait le premier téléviseur Samsung à remporter ces distinctions prestigieuses.

Le Serif TV 2019 comprend aussi une technologie QLED de pointe permettant d'offrir une excellente qualité d'image. Le mode ambiant, une fonction primée de la gamme de téléviseurs QLED de Samsung, qui offre de l'information, notamment les manchettes et la météo, a aussi été ajouté pour améliorer la fonctionnalité du Serif et lui permettre d'afficher des images ou de s'intégrer au milieu de vie lorsque le téléviseur est éteint.

Dans le passé, le Serif TV était vendu presque uniquement dans les boutiques de mobilier et les grands magasins en raison de l'attention accordée à la décoration intérieure. En 2019, il sera vendu chez les détaillants de produits électroniques grand public, ce qui permettra d'atteindre une plus grande clientèle.

1 Reproduction du volume colorimétrique à 100 % selon l'espace colorimétrique DCI-P3, testée par Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE Allemagne) ID.40045577. Décembre 2017.

2 Samsung Art Store : 7,99 $ par mois. Les clients qui achètent un nouveau téléviseur Le Cadre sont admissibles à un abonnement gratuit à la boutique Art Store pour les six premiers mois. Il est aussi possible d'acheter de l'art à la carte.

