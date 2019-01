Tara McCann et Injong Kim se joignent à l'équipe Stratégies d'investissement et client de Rockwood Capital





NEW YORK et LOS ANGELES et SAN FRANCISCO, 11 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Rockwood Capital, LLC (« Rockwood »), une société privée de placements immobiliers, a annoncé aujourd'hui qu'elle ajoutait deux professionnels de haut niveau à son équipe Stratégies d'investissement et client : Tara McCann occupera le poste de directrice générale, et Injong Kim, celui de directeur. Ces deux cadres seront basés dans les bureaux de Rockwood situés dans la ville de New York.

Mme McCann dirigera les relations avec les clients ainsi que les initiatives de financement de Rockwood à l'échelle internationale en plus de siéger au comité des stratégies d'investissement de la société. M. Kim se concentrera sur les relations avec les clients et sur les activités de financement en Asie. Mme McCann et M. Kim seront tous deux responsables du développement et de l'exécution des stratégies d'investissement et des produits de placement visant des investisseurs domestiques et internationaux.

Mme McCann cumule plus de 20 années d'expérience en finance immobilière. Avant de se joindre à Rockwood, elle a occupé des fonctions supérieures dans les domaines du développement stratégique, des relations avec les investisseurs, des acquisitions et des services bancaires d'investissement. Plus récemment, elle détenait le poste de directrice générale chez USAA Real Estate où elle a mené le développement stratégique et la mobilisation de fonds pour Square Mile Capital, entreprise affiliée de USAA Real Estate.

« Nous sommes heureux d'accueillir Tara chez Rockwood », a indiqué Tyson Skilings, associé directeur. « Ses compétences en leadership et sa longue expérience de l'industrie, y compris des secteurs de la mobilisation de fonds, du développement stratégique et des souscriptions de transactions, en font la candidate idéale pour ce rôle. »

Pour sa part, M. Kim possède plus de 11 années d'expérience en finance immobilière. Avant de se joindre à Rockwood, M. Kim occupait le poste de directeur principal des portefeuilles pour le National Pension Service de la République de Corée (« NPS ») où ses activités étaient axées sur les investissements immobiliers internationaux et la gestion de portefeuilles. Chez NPS, il était notamment chargé des investissements directs, des investissements de fonds, des coentreprises et d'autres portefeuilles de participations privés.

« Nous sommes heureux que Injong ait intégré l'équipe », a mentionné Walter Schmidt, associé directeur principal. « Nous croyons que nous profiterons grandement de son expertise, de sa mentalité d'investisseur et des relations qu'il entretient avec des professionnels de l'immobilier partout au monde. »

À propos de Rockwood Capital

Rockwood Capital, LLC (Rockwood) est une société de gestion de placements immobiliers fondée en 1995 qui fournit des fonds propres combinés à une expertise d'exploitation immobilière aux fins de repositionnement, de développement et remaniement de capital et de réaménagement d'espaces résidentiels, de bureaux, de recherche et développement, de commerces de détail et d'établissements hôteliers dans des marchés clés à travers les États-Unis. Rockwood et ses hauts dirigeants ont investi au nom de leurs clients près de 28,9 milliards $ US en immobilier par l'entremise de fonds communs et de comptes distincts. Rockwood embauche 76 personnes qui travaillent dans ses bureaux de New York, NY; San Francisco, CA; et Los Angeles, CA, et qui gèrent un portefeuille d'une valeur approximative de 3,6 milliards $ US en valeur nette réelle au sein d'une valeur immobilière brute qui s'approchait des 7,1 milliards $ US en date du 30 septembre 2018. La liste des investisseurs de Rockwood inclut des fonds souverains, des fonds de retraite publics et privés, des fondations, des compagnies d'assurance, des fonds de fonds, des particuliers à valeur nette élevée et des bureaux patrimoniaux.

