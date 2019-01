Samsung Electronics étend ses partenariats et ses centres de certification, en construisant son écosystème HDR10+





Maintenant plus de 40 membres, dont des créateurs de contenu, des fabricants de puces pour téléphones intelligents et plus encore, le programme de certification et de logo HDR10+ améliore l'expérience du téléspectateur avec un contenu plus réaliste.



MISSISSAUGA, ON, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Samsung Electronics Canada a récemment dévoilé son expansion de l'écosystème HDR10+ au CES 2019, présentant 45 partenaires industriels ainsi que des plans pour construire un nouveau centre de certification en Chine. Les nouveaux partenariats avec des entreprises, allant des services de diffusion en continu en ligne et de contenu à l'industrie des semi-conducteurs, permettront d'offrir aux téléspectateurs canadiens un contenu de qualité d'image plus réaliste et d'étendre l'impact de la technologie HDR10+ dans différents segments du marché.

En juin dernier, Samsung Electronics a lancé le programme de certification et de logo HDR10+ en partenariat avec 20th Century Fox et Panasonic. HDR10+ est la nouvelle génération de technologie standard de Samsung pour le traitement d'image qui optimise les niveaux de luminosité et de contraste pour chaque scène, rendant les zones claires plus claires et les zones sombres plus sombres pour offrir une expérience visuelle réaliste.

Grâce aux nouveaux partenariats de Samsung avec les fournisseurs de contenu, les consommateurs peuvent bientôt accéder à plus de contenu dans des couleurs vives et réalistes. Rakuten TV, un service européen de diffusion en ligne, commencera à offrir du contenu HDR10+ au cours du premier semestre de l'année prochaine. MEGOGO, l'un des plus importants services TPC/VAD de la CEI et de l'Europe de l'Est, achève actuellement son processus de licence HDR10+, officialisant ainsi son adoption de HDR10+, et envisage de publier des contenus HDR10+ sur sa plateforme, visibles sur tous les appareils Samsung Smart TV. ARSPRO, basé à Moscou, est un autre studio de production qui a mis en oeuvre la technologie HDR10+, y compris l'utilisation de métadonnées dynamiques. Il a réalisé avec succès la remastérisation des premières séries de programmation en HDR10+. Le 3 décembre dernier, le plus grand service TPC/VAD russe ivi a également présenté cinq séries européennes en HDR10+ aux utilisateurs de Samsung Smart TV pour la première fois en Russie et dans la région CEI.

« Nous travaillons continuellement à améliorer la qualité vidéo pour nos utilisateurs. De plus, nous sommes fiers d'être le premier service TPC/VAD russe à maximiser les possibilités offertes par les téléviseurs QLED de Samsung et à donner la chance à nos abonnés de visionner le contenu dans ce nouveau format de meilleure qualité. Nous avons l'intention d'élargir notre collection HDR10+ parce que notre objectif est de fournir un contenu de la plus haute qualité aux téléspectateurs, en utilisant toutes les fonctionnalités des téléviseurs Samsung », a déclaré Irina Grandel, directrice du développement commercial chez ivi.

En 2017, Samsung a également lancé son service de diffusion vidéo en continu supérieur avec Amazon, faisant de Prime Video le premier service de diffusion en continu à fournir toutes les vidéos 4K (UHD) en HDR10+. En 2018, Amazon a intégré la prise en charge HDR10+ dans l'Amazon Fire TV Stick 4K, lancé en octobre. Un autre partenaire de HDR10+, Warner Bros. Home Entertainment a créé plus de soixante-dix titres compatibles HDR10+ à ce jour et prévoit d'avoir plus de 100 titres disponibles pour distribution numérique en HDR10+ au début de l'année prochaine.

Samsung établit également des partenariats avec les principaux fabricants de puces pour téléphones intelligents. Qualcomm, fabricant américain de semi-conducteurs et d'équipements de télécommunications et membre de l'alliance HDR10+, a récemment annoncé que son nouveau jeu de puces Snapdragon 855 prendra en charge HDR10+. Arm, le leader britannique de l'innovation dans le domaine de la technologie mobile, qui a collaboré avec succès avec Samsung System LSI, rejoindra également le réseau HDR10+, renforçant ainsi l'influence de HDR10+ dans la catégorie mobile.

En outre, Samsung prévoit de construire un nouveau centre HDR10+ en Chine avec TIRT, un centre national de test et d'inspection pour l'électronique grand public chinoise, en décembre. Le centre est conçu pour aider les fabricants de téléviseurs chinois, dont Hisense, TCL et Konka, à accéder à la procédure de certification et à accélérer ainsi l'expansion de l'écosystème HDR10+. Le centre chinois fait suite à l'ouverture de centres de certification construits en Corée, au Japon et aux États-Unis plus tôt cette année.

« HDR s'est révélé être l'une des technologies les plus importantes pour la qualité d'image ultra-haut définition, menant à une reconnaissance accrue du format innovateur HDR10+ de Samsung », a déclaré Pat Bugos, vice-président, Ventes et marketing, Divertissement au foyer, Samsung Canada. « HDR10+ a déjà été bien accueilli par les grandes entreprises dans de nombreux secteurs d'activité. Samsung va continuer à bâtir sur cette base, en consolidant notre leadership en matière de technologie standard HDR au pays et à l'étranger et en maintenant notre présence sur le marché canadien de la télévision. »

