Les nouveaux moniteurs de 2019 de Samsung sont conçus pour les espaces de travail modernes et les jeux de nouvelle génération

Samsung offre le moniteur minimaliste Space Monitor pour les espaces de travail modernes, le moniteur super ultra-large CRG9 de 49 pouces pour une expérience de jeu incomparable et le moniteur plat courbé UHD 4K pour les créateurs de contenu

MISSISSAUGA, ON, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Samsung Electronics Canada a récemment présenté trois nouveaux moniteurs au CES 2019 : le moniteur Space Monitor, moderne et minimaliste, le moniteur CRG9, conçu pour une expérience de jeu incomparable, et le moniteur UR59C, un superbe moniteur courbé UHD 4K idéal pour les créateurs de contenu. Chaque moniteur offre le meilleur de la technologie Samsung, des écrans ultra-larges aux couleurs réalistes pour le jeu immersif, en passant par les designs peu encombrants pour accroître la productivité.

« Samsung s'engage à constamment innover et faire preuve de leadership dans le domaine des moniteurs, et la polyvalence de notre dernière gamme de moniteurs témoigne de cet engagement », a déclaré Pat Bugos, vice-président des ventes et du marketing, Divertissement au foyer, Samsung Canada. « Ces nouveaux moniteurs appuient également notre stratégie globale cette année, qui consiste à continuer de multiplier les choix que nous offrons à la population canadienne, en lui offrant des appareils puissants de conception élégante qui l'inspire à faire plus. »

Space Monitor : Un design moderne, minimaliste et polyvalent

Le Samsung Space Monitor exploite son design élégant et sa fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs de se concentrer sur ce qu'il y a sur l'écran et non sur ce qu'il y a autour. Sa solution intégrée unique permettant de libérer de l'espace, un bras de support entièrement intégré minimaliste qui se fixe au bureau, libère de l'espace, favorisant ainsi une productivité optimale. Le Samsung Space Monitor est également facile à installer et à ajuster lorsque vous ne vous en servez pas, et il est facile à escamoter à plat contre le mur. Grâce à l'ajustement ergonomique facile, l'accès des ports et un système discret de gestion des câbles, le Space Monitor améliore la forme et la fonction de tout poste de travail ou bureau à domicile.

Au-delà de l'esthétique, le Space Monitor est un moniteur multifonctionnel à haut rendement. Le modèle de 27 po propose une résolution QHD pour des images nettes et incroyablement détaillées, alors que le modèle de 32 po présente du contenu avec une résolution UHD 4K.

Le Space Monitor offre aux utilisateurs un bras de support unique qui peut être rétracté derrière le cadre plat du moniteur. Lorsque le support est utilisé, le Space Monitor est facile à incliner ou à étirer du mur. Il peut être baissé à la hauteur du bureau, et la fonction Support à hauteur réglable (Zéro) de Samsung offre un maximum de polyvalence pour tout type de préférence de visionnement. En plus de rendre le visionnement plus confortable, le support élimine aussi la complication de gérer les câbles en intégrant les cordons d'alimentation et les câbles HDMI au bras pour une apparence épurée et souple.

Moniteur de jeu CRG9 de 49 po : Écran super ultra-large avec double résolution QHD

Le CRG9 est le premier moniteur de jeu super ultra-large haute résolution du monde, doté d'un format d'image de 32:9. Il offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un temps de réaction rapide de 4 ms, sur un écran de 49 pouces qui réduit le retard d'image et le flou animé pour suivre sans peine la cadence rapide des jeux. Conçu pour une expérience de jeu supérieure, le moniteur est également doté de la technologie AMD Radeon FreeSynctm 2 HDR pour réduire les effets saccadés, la déchirure d'écran et la latence d'entrée et pour assurer une fréquence d'image rapide et une expérience de jeu ininterrompue.

Le contenu prend vraiment vie sur le moniteur CRG9, avec double résolution QHD (5120 x 1440) et HDR10, avec une luminosité optimale de 1 000 nits, ce qui offre un niveau de détail très fin dans les parties les plus lumineuses et les plus sombres d'une image. Le moniteur HDR10 offre une fonction remarquable de gradation locale, et le moniteur HDR à fort contraste offre des reflets spectaculaires avancés qui ne sont pas offerts par les autres types de moniteurs non HDR. Le moniteur met également à profit la technologie révolutionnaire par boîte quantique de Samsung pour une gamme exceptionnellement vaste de reproduction précise de couleurs, en plus d'une courbure d'écran de 1 800 mm et d'un champ de vision ultra-large pour une visibilité complète.

Équivalant à deux moniteurs QHD 16:9 de 27 pouces côte-à-côte, l'écran super ultra-large 32:9 offre également une polyvalence multitâche optimale grâce à la fonction d'images côte à côte, qui permet de visionner deux sources vidéo sur le même écran. Le moniteur CRG9 comprend un port HDMI, deux ports d'écran, un port USB 3.0 et des options de connectivité de casque d'écoute. Samsung a également conçu le moniteur CRG9 avec un support plus compact pour convenir et s'adapter à l'espace de n'importe quel joueur.

Moniteur UR59C de 32 po : Premier moniteur courbé UHD 4K de 32 pouces du monde conçu pour les créateurs de contenu

Idéal pour les créateurs de contenu qui recherchent à la fois polyvalence et performance, le nouveau moniteur UR59C de 32 pouces est doté d'un écran UHD courbé offrant un rapport de contraste de 2 500:1 et une résolution 4K UHD complète de 3840 x 2160, pouvant accommoder jusqu'à 1 milliard de couleurs. La courbure du moniteur 1500R offre une expérience vraiment immersive qui se démarque pour la création de contenu et d'art, le visionnement de vidéos ou les jeux, tout en réduisant la fatigue visuelle habituellement associée aux longues périodes fréquentes d'utilisation d'un moniteur.

Offert en bleu-gris foncé, le moniteur UR59C a un design ultramince, avec une profondeur de seulement 6,7 mm et un étui arrière à texture de tissus. Son écran sans cadre à trois côtés est fixé à un support métallique en V mince, mais robuste, avec une base à deux tiges qui renferme les câbles et qui réduit l'encombrement dans l'espace de travail.

