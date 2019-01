Stream TV dévoile le moniteur PC 8K « Lite » 3D sans lunettes de 27 pouces lors du CES 2019





Il s'agit du deuxième produit à naître du nouveau partenariat conclut avec BOE et ce moniteur est idéal pour les jeux vidéo

PHILADELPHIE, 11 janvier 2019 /CNW/ - Stream TV Networks Inc. a dévoilé son nouveau moniteur PC 8K « Lite » 3D sans lunettes de 27 pouces lors du Consumer Electronics Show 2019 (CES 2019) à Las Vegas. À mi-chemin entre un moniteur 4K (8 millions de pixels) et un moniteur 8K (32 millions de pixels), le moniteur 8K « Lite », avec ses 16 millions de pixels, offre une expérience visuelle sans précédent. Il est possible de voir le nouvel écran au kiosque 10700 dans le hall central du Las Vegas Convention Center (centre des congrès de Las Vegas).

Stream TV, chef de file mondial en matière de technologie 3D sans lunettes, s'est associé à BOE Technology Group Co, Ltd. (« BOE »), le plus important fabricant de panneaux au monde. Lors d'une conférence de presse en novembre, les deux entreprises ont annoncé leur partenariat et lancé un premier produit, soit un téléviseur 8K « Lite » de 65 pouces. Le nouveau moniteur PC de 27 pouces est le deuxième produit à naître du nouveau partenariat, alors que d'autres produits sont en cours de développement.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de lancer ce moniteur PC 8K "Lite" 3D sans lunettes de 27 pouces », a déclaré Mathu Rajan, chef de la direction de Stream TV. « Ce que le téléviseur de 65 pouces fait pour le divertissement, le moniteur 3D sans lunettes de 27 pouces le fait pour le jeu vidéo, c'est-à-dire offrir une expérience d'une qualité et d'une richesse sans précédent. Puisque notre technologie permet aux consommateurs de visualiser en 3D de façon éblouissante tout contenu existant, il n'est pas nécessaire d'attendre que du contenu soit créé pour ce type de moniteur. À mesure que de nouveaux contenus à plus haute résolution, provenant de n'importe quelle source, deviendront disponibles, l'étonnant effet 3D que les consommateurs et les joueurs peuvent voir sur nos écrans ne sera que de plus en plus spectaculaire. »

À PROPOS DE STREAM TV NETWORKS, INC

Stream TV est une société technologique de Philadelphie. Sa technologie révolutionnaire Ultra-D est la seule solution 3D sans lunettes propriétaire qui offre à la fois un affichage visuel époustouflant et la conversion de contenu à partir de n'importe quelle source 2D ou 3D. www.Ultra-D.com

