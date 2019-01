Exynos Auto V9 de Samsung pour alimenter la plateforme de système d'infodivertissement embarqué de prochaine génération pour Audi





MISSISSAUGA, ON, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Samsung Electronics, chef de file dans la technologie avancée des semi-conducteurs, a annoncé aujourd'hui que son premier processeur de marque automobile, Exynos Auto V9, a été choisi pour alimenter le système d'infodivertissement embarqué (IVI) de prochaine génération d'Audi, qui devrait faire ses débuts en 2021.

Exynos Auto V9 est un puissant processeur pour automobile conçu pour les systèmes IVI avancés qui affichent le contenu sur plusieurs écrans, fournissant des renseignements qui aident le conducteur et les passagers pour une expérience plus sûre et plus agréable à bord du véhicule. Basé sur une technologie de traitement de pointe à 8 nanomètres (nm), le V9 intègre les derniers noyaux de processeurs Cortex-A76 d'ARM, le GPU ARM Mali G76, le processeur de signal numérique audio HiFi 4 (DSP), l'unité intelligente de traitement neuronal (NPU) et un noyau d'îlot de sécurité qui est conforme aux normes ASIL-B (Automotive Safety Integrity Level). Le processeur prend également en charge les mémoires DRAM LPDDR4 et LPDDR5 rapides et économes en énergie.

« Audi s'efforce d'offrir les voitures les plus emballantes, mais aussi les plus sûres, lorsque nous envisageons la conduite de demain », a déclaré Alfons Pfaller, responsable de l'architecture et du développement de la plateforme E/E chez Audi. « Samsung a été un partenaire technologique de grande qualité au cours des dernières années et nous sommes extrêmement heureux que l'Exynos Auto V9 alimente notre plateforme de nouvelle génération qui façonnera les futures expériences d'infodivertissement embarqué. »

« Samsung s'engage pleinement à fournir des processeurs automobiles haut de gamme pour des expériences de conduite plus sûres et plus agréables », a déclaré Kenny Han, vice-président de la division Device Solutions chez Samsung Electronics. « Nous sommes ravis de présenter la nouvelle gamme de produits Exynos Auto, à commencer par Exynos Auto V9, qui apporte de puissantes performances de traitement à la prochaine génération de systèmes d'infodivertissement embarqués automobiles tout en répondant aux strictes exigences de fiabilité de l'industrie. »

Pour offrir une expérience de conduite hautement immersive, Exynos Auto V9 prend en charge jusqu'à six écrans et douze connexions de caméra pour divers contenus de sous-systèmes dans les systèmes IVI haut de gamme. Le V9 est alimenté par huit noyaux Cortex-A76 à des vitesses allant jusqu'à 2,1 gigahertz (GHz). Le GPU est organisé en trois ensembles distincts de noyaux GPU Mali G76 capables de prendre en charge simultanément plusieurs systèmes tels que l'affichage en grappe, l'affichage central d'informations (CID) et le divertissement aux places arrière (RSE). Pour une qualité audio haut de gamme, la puce est livrée avec quatre processeurs audio HiFi 4 qui offrent des expériences audio captivantes avec des sons vifs et réalistes.

La sécurité fonctionnelle est particulièrement importante lorsqu'il s'agit de composants automobiles. L'îlot de sécurité embarqué d'Exynos Auto V9 permet une protection en temps réel des opérations du système, facilitant ainsi les exigences ASIL-B.

De plus, le V9 est équipé d'un NPU pour un service de conciergerie numérique capable de gérer intelligemment un environnement de conduite plus sûr et personnalisé. Avec des opérations incroyablement rapides, le NPU peut traiter des données visuelles et audio pour des fonctions telles que la reconnaissance faciale, vocale ou gestuelle.

Pour plus de renseignements sur les produits Exynos de Samsung, rendez-vous sur http://www.samsung.com/exynos .

