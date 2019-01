Samsung présente l'accès à distance, qui permet aux utilisateurs de contrôler les appareils périphériques connectés au moyen de ses téléviseurs intelligents





La fonction d'accès à distance des téléviseurs intelligents 2019 de Samsung offrira aux utilisateurs un contrôle sans fil à l'écran des appareils périphériques connectés, ce qui leur permettra de naviguer sur le Web, d'accéder à leur bureau infonuagique et bien plus encore

MISSISSAUGA, ON, le 11 janv. 2019 Samsung Electronics Canada a récemment présenté l'accès à distance au CES de 2019, une nouvelle fonction qui sera intégrée à sa gamme de téléviseurs intelligents en 2019. La fonction d'accès à distance offrira une connectivité sans fil améliorée avec les ordinateurs, les tablettes et les téléphones intelligents, ce qui permettra à la population canadienne de contrôler à distance des programmes et applis compatibles à partir de leur téléviseur intelligent Samsung.

Grâce à l'accès à distance, les périphériques d'entrée, y compris les claviers, peuvent être connectés à un téléviseur intelligent Samsung, permettant ainsi aux utilisateurs de contrôler facilement leur contenu à l'écran. Sans connexion distincte par câble HDMI, les utilisateurs peuvent accéder à distance à un ordinateur qui se trouve dans leur chambre à partir du téléviseur dans leur salon, afin d'effectuer diverses tâches, comme naviguer sur Internet ou jouer à des jeux à partir de leur écran de téléviseur, au moyen d'un clavier et d'une souris connectés.

L'accès à distance permet aux utilisateurs de contrôler directement leurs appareils connectés à un téléviseur au moyen d'un clavier et d'une souris, en plus d'afficher tout simplement le contenu sur un grand écran. De plus, le service de bureau infonuagique Web est accessible à distance, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à des fichiers et de travailler sur des documents à partir de leur téléviseur intelligent.

« Samsung continue de créer une expérience utilisateur intuitive et pratique pour les consommateurs canadiens. En gardant cet engagement à l'esprit, nous sommes ravis de vous présenter l'accès à distance et d'offrir aux Canadiens un accès facile à divers programmes, applis et services infonuagiques installés sur divers appareils connectés, directement à leur écran de téléviseur », a déclaré Pat Bugos, vice-président des ventes et du marketing, Divertissement au foyer, Samsung Canada. « En collaboration avec nos partenaires, nous cherchons à accroître la compatibilité de l'accès à distance et à offrir plus de services à nos utilisateurs. »

L'accès à distance peut être utilisé n'importe où dans le monde1 grâce à VMware Horizon, une solution d'infrastructure de bureau virtuel (VDI) que Samsung et son partenaire VMware, un chef de file en logiciels pour entreprises, fournissent aux consommateurs.

« Samsung et VMware partagent une passion pour aider les gens à optimiser leur productivité au travail. Nous continuons d'élargir notre partenariat, pour que les télétravailleurs aient une expérience sans heurts lorsqu'ils accèdent à leur bureau virtuel, à leurs applications et aux services en ligne à partir de leurs appareils Samsung de prédilection, y compris un téléviseur intelligent Samsung », a souligné Shankar Iyer, vice-président principal et directeur général, Informatique d'utilisateur final à VMware.

Pour répondre aux préoccupations de sécurité relatives à la connectivité sans fil et aux services infonuagiques, Samsung a intégré sa technologie exclusive de sécurité Knox à ses fonctions d'accès à distance. Intégrée à la gamme de téléviseurs intelligents de Samsung depuis 2015, Knox jouit du soutien des mises à jour régulières des micrologiciels pour une protection continue. Knox est homologuée par des critères communs2 pour sa performance de sécurité -- la première solution de sécurité de l'industrie du téléviseur à recevoir cette homologation -- et c'est la seule solution de sécurité à avoir reçu cette homologation pendant quatre années consécutives.

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils numériques. En 2017, Samsung a été classée parmi les 10 premières marques de la liste « Best Global Brands » d'Interbrand, parmi les 10 marques les plus influentes au Canada dans le cadre d'une étude menée par Ipsos Reid et parmi les 10 marques les plus admirées au Canada selon Léger Marketing. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé Espoir pour les enfants, elle soutient des causes liées à l'éducation publique, à la durabilité et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.samsung.com.

¹ Le soutien de l'accès à distance n'est peut-être pas offert dans tous les systèmes d'exploitation au moment du lancement. Le soutien de l'accès à distance sera offert dans le monde entier et inclus dans tous les téléviseurs intelligents Samsung de 2019. Une connexion réseau est requise.



2 L'homologation en fonction des critères communs a été reçue pour la première fois pour Samsung Knox en 2015, les homologations consécutives suivantes ayant été reçues en 2016, en 2017 et en 2018.

