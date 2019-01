Stream TV dévoile son écran PC de 27 pouces en 8K Lite et 3D sans lunettes au CES 2019





Il s'agit du deuxième produit lancé dans le cadre du nouveau partenariat avec BOE qui convient parfaitement aux jeux vidéo

PHILADELPHIE, 11 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Stream TV Networks, Inc. a dévoilé son nouvel écran PC de 27 pouces en 8K Lite et 3D sans lunettes au salon Consumer Electronics Show 2019 (CES) à Las Vegas. À mi-chemin entre un écran 4K (8 millions de pixels) et un écran 8K complet (32 millions de pixels), l'écran 8K Lite, avec ses 16 millions de pixels, offre une expérience visuelle sans précédent. Vous pouvez jeter un coup d'oeil sur le nouvel écran dans le hall central du palais des congrès de Las Vegas, au stand 10700.

Stream TV, le leader mondial de la technologie 3D sans lunettes, s'est associé à BOE Technology Group Co, Ltd. (BOE), le plus grand fabricant de panneaux au monde. Lors d'une conférence de presse en novembre, les deux sociétés avaient annoncé leur partenariat et lancé leur tout premier produit, un téléviseur 8K Lite de 65 pouces. Le nouvel écran PC de 27 pouces est le second produit issu du nouveau partenariat. D'autres produits sont en cours de développement.

« Nous sommes extrêmement heureux du lancement de cet écran de 27 pouces en 8K Lite et 3D sans lunettes, a déclaré le PDG de Stream TV, Mathu Rajan. « Tout comme le téléviseur de 65 pouces est conçu pour le divertissement, l'écran 3D sans lunettes de 27 pouces, lui, est conçu pour offrir une expérience similaire pour les jeux vidéo, et ce en offrant une qualité et une profondeur exceptionnelles dans les deux cas. Étant donné que notre technologie permet aux consommateurs de visionner du contenu existant avec une résolution 3D époustouflante, vous n'avez pas besoin de patienter pour du contenu dédié. Lorsqu'un nouveau contenu en haute résolution devient disponible depuis n'importe quelle source, cette technologie ne fait que renforcer l'incroyable effet 3D que les consommateurs et les joueurs voient sur nos écrans », ajoute-t-il.

À PROPOS DE STREAM TV NETWORKS, INC :

Stream TV est une société technologique basée à Philadelphie. Sa technologie de pointe Ultra-D est la seule solution 3D sans lunettes brevetée qui offre à la fois un affichage visuel à couper le souffle et une conversion de contenu depuis n'importe quelle source 2D ou 3D. www.Ultra-D.com

Communiqué envoyé le 11 janvier 2019 à 11:46 et diffusé par :