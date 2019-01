Calendrier 2019 des évènements internationaux dans le secteur de la joaillerie : le Vicenzaoro (Italie) débute en mettant l'accent sur la créativité durable





VICENCE, Italie, January 11, 2019 /PRNewswire/ --

Dans quelques jours seulement s'ouvrira le Vicenzaoro, l'un des salons internationaux commerciaux leaders dans le secteur de la joaillerie organisé par IEG (Italian Exhibition Group). Organisé à Vicence, l'un des principaux centres de production de bijoux en or en Italie et site du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Vicenzaoro rassemblera des milliers de professionnels de la joaillerie venu d'environ 130 pays.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/806824/IEG_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg )

Du 18 au 23 janvier, ce salon des boutiques présentera les conceptions et les tendances du monde de la joaillerie pour l'année qui débute. Cet événement mondial servira de plateforme au secteur, connectant les marques les plus exclusives du monde entier aux gros acheteurs, créant un espace qui permettra aux leaders d'opinion de partager des informations, de lancer de nouveaux produits et de définir les tendances.

L'édition de janvier 2019 gravitera autour du thème de plus en plus important de la « Créativité durable » dans le secteur, avec des entretiens et des sommets éducatifs. VISIO.NEXT, sera, par exemple l'événement inaugural consacré à ce thème, qui accueillera un panel d'experts internationaux qui discuteront du point de savoir comment la soutenabilité et la traçabilité sont devenues des sujets de plus en plus critiques dans le secteur, traitant directement du sujet pour la première fois dans le monde de la joaillerie.

Sont également prévus des Entretiens numériques, une série de sessions de réflexion de 30 minutes consacrées aux thèmes les plus brûlants en matière d'innovation numérique impliquant les acheteurs internationaux d'articles de bijouterie. Les Gem Talks reprendront le même format, mais s'attacheront quant à eux au monde des pierres précieuses, avec des experts offrant leur avis sur les tendances et les futurs scénarios mêlant technologie et éthique.

TRENDVISION Jewellery + Forecasting, l'observatoire indépendant du Vicenzaoro, sera le point d'orgue de l'édition de cette année. Considéré comme le principal indicateur des tendances de design et de consommation dans les industries de la joaillerie et des pierres précieuses, il fait office de référence analysant les transformations du marché international, et fournissant un feedback aux principaux acteurs dans le secteur.

Cette année, le Vicenzaoro s'attachera particulièrement à renforcer la relation avec les principaux acheteurs internationaux, en réunissant les représentants mondiaux du secteur au travers de l'initiative Prima VICENZAORO, en collaboration avec l'Agence italienne du commerce.

VICENZAORO incarne le concept du Boutique Show, selon lequel les exposants sont regroupés en six communautés, organisées selon le type de production, le positionnement et l'attrait commercial : ICÔNE, ASPECT, CRÉATION, NATURE, EXPRESSION, ÉVOLUTION.

L'édition hivernale 2019 du « VIOFF Golden Wood » sera organisée du 18 au 20 janvier, le Vicenza Oro Fuori Fiera créé par la municipalité de Vicence dans le but de promouvoir la ville et son excellence durant le Janvier du Vicenzaoro à destination des visiteurs du salon et de la ville. Ces différentes initiatives seront consacrées à lever des fonds pour le reboisement du plateau d'Asiago.

ITALIAN EXHIBITION GROUP PRESS OFFICE

Patrizia Rovaris | Press Office Manager Jewellery & Fashion Division

patrizia.rovaris@iegexpo.it



VICENZAORO INTERNATIONAL PRESS OFFICE : Barabino & Partners

Marco Lastrico

E-mail : m.lastrico@barabinousa.com

Téléphone : +1-212-308-8710

Mobile : +1-917-634-1685

Alessio Costa

E-mail : a.costa@barabino.it

Téléphone : +39-02/72-02-35-35

Mobile : +39-340/344-23-29

Communiqué envoyé le 11 janvier 2019 à 11:43 et diffusé par :