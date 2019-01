Début de l'offre d'obligations vertes libellées en euros de Digital Realty





SAN FRANCISCO, 11 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Digital Realty (la « société ») (NYSE : DLR), grand fournisseur mondial de solutions de datacentres, de colocation et d'interconnexion, a annoncé aujourd'hui que Digital Euro Finco, LLC, une filiale indirecte en propriété exclusive du partenariat d'exploitation Digital Realty Trust, L.P. (le « partenariat d'exploitation »), a lancé un placement d'obligations vertes libellées en euros (« Euro Notes »). Les Euro Notes (billets en euros) seront des obligations de premier rang non garanties de Digital Euro Finco, LLC, garanties entièrement et sans condition par la société et le partenariat d'exploitation.

La société entend allouer un montant égal au produit net tiré du placement des Euro Notes au financement ou au refinancement, en totalité ou en partie, de certains projets énergétiques d'édifices écologiques, d'efficacité et d'utilisation efficace des ressources énergétiques et d'énergie renouvelable (collectivement, les « projets verts éligibles »), y compris l'aménagement et le réaménagement de tels projets. En attendant l'allocation du montant égal au produit net tiré des Euro Notes aux projets verts éligibles, une partie ou la totalité du montant égal au produit net peut être alloué au paiement de l'encours de la dette ou à d'autres activités de gestion du capital. Cette créance, qui doit être remboursée ou rachetée, devrait intégrer les obligations de premier rang à 5,875 % du partenariat d'exploitation échéant en 2020, aux termes d'une offre publique d'achat visant ces billets, annoncée séparément aujourd'hui, par voie de rachat ou autrement, et pourrait inclure des emprunts aux termes des facilités de crédit globales du partenariat d'exploitation, mais aussi d'autres titres de créance en circulation.

Les Euro Notes ne seront proposées qu'à l'extérieur des États-Unis, en vertu du Règlement S de la Loi sur les valeurs mobilières, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les Euro Notes ne seront pas inscrites en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et ne seront ni offertes ni vendues aux États-Unis ou à des ressortissants des États-Unis (au sens du Règlement S pris en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières) en l'absence d'une inscription ou d'une exemption applicable aux exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des Euro Notes, ni une offre, une sollicitation ou une vente d'Euro Notes dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Digital Realty

Digital Realty soutient les stratégies de datacentres, colocation et interconnexion de plus de 2 300 sociétés grâce à son portefeuille sécurisé et riche en réseaux de datacentres situés partout en Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Asie et Australie. Parmi les clients de Digital Realty figurent des entreprises nationales et internationales de toutes tailles, allant des services de cloud et de technologies de l'information, des communications et des réseaux sociaux aux services financiers, à la fabrication, à l'énergie, aux soins de santé et aux produits de grande consommation.

Pour tout complément d'information :

Andrew P. Power

Directeur financier

Digital Realty

(415) 738-6500

Relations avec les investisseurs

John J. Stewart / Maria S. Lukens

Digital Realty

(415) 738-6500

investorrelations@digitalrealty.com

Déclaration de limitation de responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs basés sur des attentes, des prévisions et des hypothèses actuelles, qui impliquent des risques et des incertitudes susceptibles de créer des écarts importants entre les résultats réels et ceux évoqués ici, y compris les énoncés relatifs au calendrier et à la réalisation du placement des Euro Notes et à l'utilisation prévue du produit net. La société ne peut garantir qu'elle sera en mesure de réaliser le placement aux conditions prévues ou qu'elle sera tout simplement en mesure de le faire. Pour obtenir une liste et une description plus détaillées de ces risques et incertitudes, veuillez consulter les rapports et autres documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris le rapport annuel consigné sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 et les rapports trimestriels consignés sur le formulaire 10-Q pour les trimestres clos le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre 2018. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres.

Déclaration relative au Règlement S

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres (« titres ») de Digital Realty Trust, Inc. ou de ses filiales. Les titres n'ont pas été inscrits et ne le seront pas en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou auprès d'une autorité en valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction des États-Unis. Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts, vendus, revendus, transférés, livrés ou diffusés, directement ou indirectement, en direction ou à l'intérieur des États-Unis, sauf dérogation à la Loi sur les valeurs mobilières ou au titre d'une opération placée hors de son champ d'application et conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables dans tout État ou autre juridiction des États-Unis. Tout placement des titres sera effectué conformément au Règlement S pris en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.

Avis aux investisseurs particuliers de l'EEE

Les Euro Notes ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou mises à la disposition d'une quelconque autre manière et, à compter de cette date, ne doivent pas être offertes, vendues ou mises à la disposition d'une quelconque autre manière à un investisseur particulier dans l'Espace économique européen (EEE).Un investisseur particulier est défini comme une personne (ou plusieurs) qui est : i) un client de détail tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 11, de la directive 2014/65/UE (telle que modifiée, « MiFID II ») ; ou ii) un client au sens de la directive 2002/92/CE (telle que modifiée, la « DIA »), lorsque ce client n'est pas considéré comme un client professionnel au sens de l'article 4, point 10, de la MiFID II. Par conséquent, aucun document d'information essentiel requis par le règlement (UE) n° 1286/2014 (tel que modifié, le « règlement PRIIPs ») n'a été préparé en vue d'offrir ou de vendre les Euro Notes ou de les mettre à la disposition d'une quelconque autre manière aux investisseurs de détail dans l'EEE et donc, offrir ou vendre les Euro Notes ou les rendre accessibles d'une quelconque autre manière à tout investisseur de détail dans l'EEE peut être illégal en vertu du règlement PRIIPs.

