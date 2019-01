Placements Mackenzie actualise l'objectif de placement du Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie





TORONTO, le 11 janv. 2019 /CNW/ - En mai 2018, Placements Mackenzie a été le premier gestionnaire d'actifs à proposer aux investisseurs de détail du Canada un fonds commun d'alternatives en lançant le Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie. Ce fonds a été lancé conformément à la réglementation alors proposée par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières à l'égard des fonds alternatifs. Le 3 janvier 2019, la réglementation régissant les fonds communs d'alternatives est entrée en vigueur dans le cadre du Règlement 81-102.

Afin de se conformer à la nouvelle réglementation, Placements Mackenzie a actualisé l'objectif et les stratégies de placement du Fonds à compter du 11 janvier 2019. Les modifications apportées à l'objectif et aux stratégies de placement procurent aux gestionnaires de portefeuille du fonds une plus grande flexibilité dans le recours aux dérivés, aux ventes à découvert et à l'emprunt dans le but d'atteindre ses objectifs, dans le respect des normes réglementaires actuelles.

Alors que les fonds communs à rendement relatif traditionnels tendent à évoluer parallèlement aux marchés, les fonds d'alternatives tel le Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie offre un potentiel de volatilité réduite en adoptant une approche multistratégique moderne qui cherche à réaliser un rendement total positif sur un cycle du marché.

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 129,5 milliards de dollars au 31 décembre 2018, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de 149,1 milliards de dollars au 31 décembre 2018.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

Communiqué envoyé le 11 janvier 2019 à 10:43 et diffusé par :