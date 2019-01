Gespeg les résultats de l'assemblée annuelle





SASKATOON, Saskatchewan, 11 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESSOURCES GESPEG COPPER INC. (TSX-V: GCR) (la «Compagnie» ou «Gespeg») annonce que, lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 10 janvier 2019 (l '«assemblée»), les actionnaires de la Société ont réélu les administrateurs en fonction, Sylvain Laberge, Andrew Davidson, Tom MacNeill et Dennis Clement. La Société se félicite également de l'ajout de M. Paul Mastantuono, qui a été élu à son conseil d'administration. Gespeg a annoncé que les résolutions reconduisant le mandat de Davidson & Company LLP en tant que vérificateurs de la Société, approuvant le maintien du régime d'options sur actions de la Société et approuvant l'émission d'actions ordinaires, le règlement de certaines dettes de la société ayant tous été approuvés.

Les actionnaires de la Société ont exprimé un soutien résolu aux questions soumises à l'assemblée, les résolutions ayant été adoptées avec un soutien allant de 93,02% à 100% des votes exprimés, soit 49,68% des actions émises et en circulation de Gespeg.

Sylvain Laberge, commente: «Gespeg Copper Resources et son représentant souhaitent remercier tous nos actionnaires ayant le droit de vote pour leur participation et remercier tous nos actionnaires pour leur soutien au fil des ans».

À propos de Gespeg Copper Resources Inc. : Gespeg est une société d'exploration axée sur le cuivre, en particulier dans une région extrêmement sous-explorée «Gaspé, Québec». Avec une équipe de direction dédiée, l'objectif de la société est de créer de la richesse pour les actionnaires grâce à la découverte de nouveaux dépôts.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Gespeg, y compris le rapport annuel, ou les documents que Gespeg dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

