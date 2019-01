Culture et démocratie canadiennes dans l'univers numérique - CBC/Radio-Canada présente ses recommandations pour moderniser la législation canadienne en matière de culture





OTTAWA, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, CBC/Radio-Canada a présenté ses propositions pour renforcer la culture canadienne et la démocratie au groupe d'experts du gouvernement du Canada chargé d'examiner la Loi sur la radiodiffusion, la Loi sur les télécommunications et la Loi sur la radiocommunication.

Dans son mémoire, CBC/Radio-Canada présente son point de vue sur la modernisation de la législation canadienne en matière de culture, ce qui inclut de s'assurer que le diffuseur public demeure fort pour soutenir la culture et la démocratie canadiennes dans l'univers numérique. La domination croissante des géants mondiaux du numérique menace d'étouffer l'expression des histoires d'ici ainsi que les nouvelles et l'information canadiennes. CBC/Radio-Canada est préoccupée par la santé du système canadien de radiodiffusion et sa capacité à continuer de répondre aux besoins des citoyens.

« CBC/Radio-Canada demeure une des pierres angulaires du secteur canadien de la culture et de la création, » a déclaré Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada. « Nous voulons contribuer à renforcer la culture d'ici. Comme tous les diffuseurs publics, nous avons un rôle crucial à jouer pour refléter la diversité, offrir davantage de nouvelles dignes de confiance, nouer des liens plus solides avec les communautés, offrir un espace aux prochaines générations d'enfants ainsi qu'une plateforme puissante pour diffuser la culture au reste du monde. »

Dans son mémoire, CBC/Radio-Canada propose trois initiatives clés :

Renforcer le rôle de la radiodiffusion publique comme pierre d'assise de la culture canadienne. Rehausser la qualité et l'accès à de l'information fiable pour l'ensemble des Canadiens. Renforcer la culture canadienne en faisant en sorte que toutes les entreprises qui profitent de notre marché contribuent à assurer la pérennité de la culture canadienne.

CBC/Radio-Canada recommande entre autres qu'on garantisse au diffuseur public un niveau de financement prévisible et à la hauteur de son rôle qui consiste à soutenir la culture et la démocratie.

En outre, le diffuseur public recommande que les entreprises numériques canadiennes et étrangères qui profitent de l'attachement des Canadiens pour le contenu contribuent à la création de la culture canadienne, comme le font déjà les entreprises de radiodiffusion traditionnelle. Cette inégalité ne peut continuer. Cela a pour effet de miner la création de contenu canadien de qualité. Tous les pays sont aux prises avec le même problème.

Mme Tait a ajouté : « CBC/Radio-Canada envisage l'avenir avec enthousiasme. Les Canadiens adoptent nos nouveaux services numériques et les plus jeunes redécouvrent leur diffuseur public par l'entremise des services mobiles et de la baladodiffusion. Certes, l'univers numérique présente de nombreux défis, mais CBC/Radio-Canada croit qu'il existe de formidables occasions pour le Canada d'exploiter les technologies numériques pour bâtir un système culturel solide pour ses citoyens. »

À propos de l'examen du cadre législatif canadien sur les communications

Comme il s'est engagé à le faire dans le Budget 2017, le gouvernement du Canada a entrepris l'examen de la Loi sur la radiodiffusion , de la Loi sur les télécommunications et de la Loi sur la radiocommunication .

En juin 2018, le gouvernement du Canada a annoncé la création d'un groupe d'experts externes présidé par Janet Yale et chargé d'examiner ces lois.

CBC/Radio-Canada a présenté ses recommandations dans le cadre de l'appel aux observations lancé par ce groupe aux personnes et organisations intéressées.

Le diffuseur public canadien considère que cet examen est important et tout à fait opportun, en particulier l'examen de la Loi sur la radiodiffusion, loi habilitante qui établit notre mandat de service public. La modernisation de cette loi déterminera l'avenir de notre culture, l'image que nous nous faisons de nous et celle que les autres se font.

Pour en savoir plus, rendez-vous ici .

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

SOURCE CBC/Radio-Canada

Communiqué envoyé le 11 janvier 2019 à 10:00 et diffusé par :