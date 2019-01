PharmaCielo annonce une admission à la Bourse de croissance TSX et fait le point sur sa société





TORONTO, January 11, 2019 /PRNewswire/ --

PharmaCielo va commencer à se négocier à la Bourse de croissance TSX (« TSXV » ou « TSX Venture ») sous le symbole PC LO le 18 janvier 2019 ou aux environs de cette date.

L'équipe de direction et le conseil d'administration en place soutiennent le passage de la construction réussie d'infrastructures de culture et de transformation à la production et la vente commerciale s en 2019.

Bien capitalisé pour atteindre ses objectifs pour 2019, avec 30 millions USD de liquidités.[1]

PharmaCielo Ltd. (« PharmaCielo » ou la « Société »), le parent canadien du premier cultivateur et producteur d'huile de cannabis de qualité médicinale de Colombie (PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S.), a fait aujourd'hui le point sur les progrès réalisés par l'entreprise en préparation de son admission à la cote officielle sur la Bourse TSXV sous le symbole PCLO (TSXV : PCLO), le 18 janvier 2019 ou aux alentours de cette date.

En préparation du passage de PharmaCielo à la production et à la vente à l'échelle commerciale d'extraits et de concentrés d'huile de cannabis en 2019, la Société a procédé à des nominations clés au sein de son équipe de direction et de son conseil d'administration (le « Conseil ») :

Avec la mise en place d'une structure évolutive de culture et de transformation et l'admission à la cote officielle de la Société, Anthony Wile a démissionné de son poste de directeur général par intérim et de son siège d'administrateur au Conseil. Il est retourné à sa fonction de directeur général de Grupo Jaque Ltd., une société de capital-investissement et d'investissement basée à Medellín. M. Wile continuera de travailler avec la Société, en tant que consultant spécial, et concentrera ses efforts sur le soutien actif de la stratégie mondiale à long terme et sur le développement des opportunités internationales ;

David Attard a été nommé au poste de directeur général ;

a été nommé au poste de directeur général ; Le Dr Delon Human a été nommé responsable mondial de la santé et de l'innovation ; et

a été nommé responsable mondial de la santé et de l'innovation ; et Doug Bache a été nommé au Conseil et présidera le Comité de vérification.

« Lorsque Federico Cock-Correa et moi-même avons fondé PharmaCielo il y a plusieurs années, nous avions imaginé une organisation qui pourrait tirer parti des avantages naturels de la Colombie afin de devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits à base de cannabis, générant de la valeur à long terme pour les actionnaires et bénéficiant également aux utilisateurs finaux ainsi qu'à la population colombienne dans son ensemble », a déclaré le PDG sortant, Anthony Wile. « En début d'année, j'ai accepté le poste de PDG par intérim afin de répondre aux besoins de la société au cours du processus d'admission à la cote officielle et de diriger le développement des initiatives internationales au fur et à mesure que la Société développait ses capacités de culture et de transformation. Au cours des prochaines années, PharmaCielo deviendra un partenaire à valeur ajoutée et un fournisseur d'intrants cannabinoïdes pour les entreprises mondiales de produits finis. David Attard a fait ses preuves dans l'élargissement des opérations rentables à travers plusieurs marchés et canaux de distribution. Je ne doute pas que David et l'équipe sont bien positionnés pour générer une croissance rentable pour les actionnaires alors que je reviens à ma fonction de PDG de Grupo Jaque Ltd. et que je poursuis ma contribution au développement de PharmaCielo en tant que conseiller. »

[1] Janvier 2019



David Attard, PDG de PharmaCielo, a ajouté : « Sous la direction d'Anthony, PharmaCielo a construit une plate-forme élaborée et évolutive qui lui a permis de devenir le fournisseur de produits cannabinoïdes à valeur ajoutée de certaines des plus grandes organisations du monde. Les entreprises mondiales axées sur les consommateurs sont habituées à avoir des partenaires logistiques en mesure de fournir des intrants d'une qualité toujours aussi élevée, en gros volumes. PharmaCielo est positionnée pour répondre à ce besoin tout comme pour travailler avec ces clients afin de faire évoluer et personnaliser ces intrants de produits cannabinoïdes au fil du temps, et de satisfaire ainsi les exigences de conception de produits spécifiques. Nous sommes sur de bonnes bases pour lancer la production et les ventes à grande échelle en 2019. La Société produit déjà une huile de cannabis de la plus haute qualité médicinale, elle est bien capitalisée, elle a des opportunités de revenus à court terme et participe à des discussions avancées pour entrer dans des juridictions internationales cibles. »

L'une des premières initiatives de M. Attard a été de nommer le Dr Delon Human au poste de responsable mondial de la santé et de l'innovation. « Delon a été un membre précieux de notre Conseil ces trois dernières années. Il apporte la richesse de son expérience dans le développement de produits de consommation et dans l'innovation, ainsi que dans la politique de santé au niveau mondial avec les grandes organisations, y compris celles du secteur des produits pharmaceutiques, des boissons de grande consommation et du tabac. Nous prévoyons d'achever la construction de nos installations de production et d'innovation à grande échelle au deuxième trimestre 2019. C'est au cours de ce trimestre que Delon et son équipe étendront le développement des partenariats avec des fournisseurs mondiaux de produits finis, en encourageant l'innovation et le développement des produits afin de répondre aux besoins de ces clients potentiels. »

Point sur les avancées de l'entreprise

Au cours de l'exercice fiscal 2019, PharmaCielo se concentrera sur :

l'agrandissement de la superficie cultivée de la Société en la faisant passer de 5,3 hectares de serres en plein air (environ 570 487 pieds [2] (soit 53 000 m2) actuellement à approximativement 20 hectares [environ 2,15 millions de pieds[2] (soit 200 000 m2)] ;

l'achèvement des installations de transformation d'huile et d'innovation de produits de son Centre de recherche et de technologie certifié BPF[2] de 2 300 m [2]) ;

[2]) ; la réception de l'enregistrement de plusieurs souches de cannabis par le ministère colombien de l'Agriculture - confirmation de la pleine propriété de la phytogénétique unique pour la culture en masse et l'extraction de l'huile ;

le début des ventes de produits à base d'huile de cannabis sur les marchés clés pour la génération de revenus ;

la confirmation des accords passés avec des distributeurs colombiens et des fabricants de produits finis afin de commercialiser les produits de consommateurs ;

la finalisation des relations avec les distributeurs et les fabricants de produits finis dans certaines juridictions internationales afin de commercialiser les produits ;

la réception de la certification ISO 9001 pour les systèmes de management de la qualité (SGQ), confirmant la véracité opérationnelle sans contrôle pour les clients ;

l'ouverture de la première Clínica sous bannière co-implantée avec le Centro Oncológico de Antioquia (COA), dans le cadre d'un réseau de médecins en oncologie, dont les objectifs complémentaires sont axés sur le traitement de 5 millions de patients.

[2] BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) telles qu'elles sont définies par l'Organisation mondiale de la santé

(OMS) Comité d'experts sur les spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques

Opérations de culture

PharmaCielo dispose actuellement d'approximativement 5,3 hectares de serres en plein air [environ 570 487 pieds[2] (soit 53 000 m2)] en culture active, et prévoit d'augmenter régulièrement cette superficie dans l'objectif de cultiver environ 20 hectares [environ 2,15 millions de pieds[2] (soit 200 000 m2)], avant la fin de l'année 2019 afin de répondre à la demande immédiate. PharmaCielo dispose actuellement d'approximativement 139 hectares [environ 15 millions de pieds[2](soit 1 390 000 m)][3] de capacité de culture totale.

La construction d'installations de culture individuelles au sein ou près de communautés indigènes commencera en partenariat en 2019, alors que PharmaCielo confirme sa position de leader pour ce qui est de respecter les obligations réglementaires imposées aux producteurs agréés selon lesquelles 10 % de la production doit provenir des communautés rurales et autochtones.

Installations de transformation de l'huile et d'innovation de produits respectueuses des BPF

PharmaCielo produit actuellement des extraits d'huile de cannabis à dominante CBD et THC dans des installations temporaires sur le site de sa pépinière et de son centre de multiplication, tant pour les ventes commerciales que pour la recherche de produits, selon le cas. La Société est en train de construire des installations de transformation de l'huile d'une superficie de 2 300 m[2] (les « Installations »), qui fournissent une capacité excédentaire pour la production d'huile à court terme, avec un espace supplémentaire permettant des augmentations modulaires de la capacité de production au fur et à mesure de l'accroissement de la demande en produits de la Société. La construction de ces Installations devrait s'achever au cours du deuxième trimestre 2019, et elles seront opérationnelles au cours du troisième trimestre 2019.

Les Installations serviront aussi de centre de développement et d'innovation des produits de PharmaCielo sous la direction du Dr Delon Human. La Société s'efforce de devenir un partenaire à valeur ajoutée et un fournisseur d'intrants cannabinoïdes pour les sociétés mondiales de produits finis. Les Installations devraient constituer un outil précieux alors que PharmaCielo cherche à faire évoluer et à personnaliser les intrants cannabinoïdes pour les clients existants et les prospects.

UBIQUO

La Société a signé une lettre d'intention contraignante afin d'acquérir UBIQUO, la plate-forme clinique électronique et de patients (la « Transaction ») au deuxième trimestre 2018, et prévoit de clôturer la Transaction dans les premières semaines de l'année 2019. UBIQUO compte actuellement 85 000 patients sur sa plate-forme située dans ses locaux de Medellín, ce qui permet aux médecins praticiens et aux patients d'avoir accès aux options de traitement cannabinoïde. La Société prévoit d'ajouter des cliniques UBIQUO dans sept autres juridictions colombiennes, ce qui devrait augmenter considérablement la base de patients d'UBIQUO et étendre davantage l'accès des médecins praticiens. PharmaCielo devrait ouvrir sa première Clínica sous bannière au deuxième trimestre 2019, comme cela a été indiqué précédemment. Chaque Clínica maintiendra une présence pharmaceutique en permettant aux médecins praticiens et aux patients d'avoir accès aux options de traitement à base de cannabinoïdes.

[3] 15 millions de pieds[2] (soit 1 393 546 m2) composés de : une pépinière et un centre de multiplication de 1,3 million de pieds[2]

(soit 120 774 m2) (dont la Société est propriétaire) ; 0,4 million de pieds[2] (soit 37 161 m2) de serres à ciel ouvert appartenant à la Société avec

des cultivateurs autochtones ; et 13,3 millions de pieds[2] (soit 1 235 610 m2) de capacité de serres à ciel ouvert dont l'accès

se fait par le biais des producteurs actuellement sous contrat.

Développement des affaires - Colombie

La Société est actuellement en discussion avancée avec des distributeurs de produits ciblés qui entretiennent des relations avec les principaux grossistes et détaillants de produits finis colombiens sur des marchés verticaux de la santé et du bien-être (et des domaines connexes). La Société prévoit de confirmer au moins l'une de ces relations en 2019 parallèlement à la mise en service d'installations de production certifiées, avec un début de distribution de produits et de revenus au cours de l'année 2019.

Développement des affaires - International

La Société finalise actuellement des relations contractuelles avec de grands partenaires sur les principaux marchés cibles à la fois en Europe et en Amérique du Nord/centrale. Chacun de ces partenaires possède de solides relations sur le marché et des capacités adaptées aux besoins du marché. Sur ces marchés, l'intention de la relation est basée sur des stratégies commerciales efficaces consistant à vendre à grande échelle des extraits de cannabis de qualité médicinale par le biais de distributeurs établis, directement à des fabricants de produits finis, en vue d'une distribution. La Société prévoit de renforcer au moins deux de ces relations au cours de l'année 2019, et de commencer la distribution des produits et des revenus d'ici le premier trimestre 2020.

À propos de David Attard, Président et PDG

Membre du conseil d'administration de PharmaCielo Ltd. depuis 2015, M. Attard était dernièrement dirigeant et administrateur de President's Choice Service Inc. et dirigeant de President's Choice Bank.

En tant que vice-président et membre de l'équipe de direction exécutive chez President's Choice Financial, une filiale de Loblaw Companies Limited, M. Attard avait la responsabilité de surveiller le développement et la stratégie d'entreprise, le développement des produits et le commerce numérique pour President's Choice Financial à travers l'ensemble de ses divisions.

Fort de plus de 17 ans d'expérience dans le secteur des services financiers au sein de sociétés telles que Choice Financial, Citigroup, American Express et The Loyalty Group, M. Attard a des antécédents professionnels diversifiés dans des fonctions variées : stratégie, planification, création de nouvelles entreprises, gestion du résultat, développement de l'entreprise, marketing, analyse, développement de la marque et gestion des opérations. En 2005, il a remporté le prix du leadership mondial décerné par le président de Citigroup.

M. Attard possède un B.A.A. et un B.A. obtenus à l'université de York.

Dr Delon Human, responsable mondial de la santé et de l'innovation

Le Dr. Human, diplômé de MBChB, M. Prax. Med., M.F.G.P., D.C.H., M.B.A. et membre du conseil d'administration de PharmaCielo Ltd. depuis 2016, est un auteur publié. Il est par ailleurs conférencier international et consultant en soins de santé spécialisé dans la stratégie mondiale de la santé, la transformation des entreprises et des produits, la réduction des risques et la communication en matière de santé, en tant que président et fondateur de Health Diplomats plc.

Il a été conseiller du directeur général de l'OMS et du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Jusqu'à 2014, il a occupé le poste de secrétaire général et envoyé spécial auprès de l'OMS/ONU de l'International Food and Beverage Alliance, un groupe de sociétés de premier plan dans le secteur des aliments et des boissons non alcoolisées présent dans le monde entier.

De 1997 à 2005, le Dr Human a été secrétaire général de l'Association médicale mondiale (AMM), l'organe mondial représentatif des médecins. Il a joué un rôle déterminant dans la création de l'Alliance mondiale des professions de santé, une alliance regroupant des organes représentatifs mondiaux des médecins, des infirmières, des pharmaciens, des dentistes et des kinésithérapeutes. Au cours de l'année 2006, il a été élu au poste de secrétaire général de l'Association médicale africaine (AfMA). Il est membre des académies russe et roumaine des sciences médicales.

Le Dr Human a obtenu son diplôme de médecin en Afrique du Sud, et a terminé ses études de troisième cycle en médecine familiale et santé de l'enfant en Afrique du Sud et à Oxford, en Angleterre. Il a été médecin clinicien pendant deux décennies au sein de l'unité de recherche en endocrinologie pédiatrique de l'hôpital John Radcliffe, et a participé à la création de plusieurs centres médicaux, d'un hôpital et d'un dispensaire d'urgence en Afrique du Sud. Il a achevé ses études commerciales (MBA) à la Edinburgh Business School.

Douglas H. Bache, directeur, président du comité de vérification

Professionnel de la finance possédant une expérience de la direction supérieure et des conseils d'administration dans des sociétés cotées en bourse comme dans des sociétés privées, M. Bache compte plus de 25 années d'expérience dans la finance d'entreprise, les marchés des matières premières et des capitaux, le développement des affaires et des entreprises dans divers secteurs d'activité, notamment le secteur de l'extraction minière, les services financiers et les technologies de l'information.

Ces 12 dernières années, M. Bache a dispensé des services de conseil et de gestion en finance et stratégie d'entreprise aux sociétés minières. Il avait auparavant occupé des postes de haute direction chez Vale/Inco Limited et North American Palladium Ltd. Au cours d'une carrière de 10 années passées dans les domaines de l'investissement et des services bancaires aux entreprises chez CIBC World Markets et Société Générale Canada, M. Bache a géré les relations avec les clients, organisé des financements par emprunt et par actions, et fourni des services de conseil en fusion et acquisition et en gestion des risques à des sociétés dans les secteurs des mines et métaux, du pétrole et du gaz et de la finance.

Parmi qes divers domaines d'expertise figurent, par exemple, l'évaluation et la réalisation de fusions et acquisitions, la gestion des finances d'entreprise et des passifs, l'évaluation de projets/l'imputation sur les fonds propres, la politique et/ou couverture de la gestion des risques, la planification stratégique et tactique, la trésorerie et le négoce de matières premières, la structure et la gouvernance d'entreprise, la budgétisation et les prévisions.

M. Bache possède une Licence de Mathématiques - Administration des affaires obtenue auprès de l'Université de Waterloo, et a participé à divers programmes de MBA pour cadres proposés par l'Unversité Queen's.

Pour obtenir davantage d'informations :

http://www.PharmaCielo.com

À propos de PharmaCielo

PharmaCielo Ltd. est une société internationale de droit privé, dont le siège social est situé au Canada. Elle se spécialise dans la transformation et la fourniture aux grands distributeurs de tous les extraits naturels d'huile de cannabis de qualité médicinale et de produits connexes. La principale filiale de PharmaCielo (détenue à 100 %) est PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., dont le siège est situé dans sa pépinière et son centre de multiplication à Rionegro, en Colombie.

Les conseils d'administration et les équipes dirigeantes de PharmaCielo et de PharmaCielo Colombia Holdings se composent d'un groupe de spécialistes et de dirigeants d'entreprises internationales aux divers talents, possédant une expertise pertinente et variée. PharmaCielo a reconnu le rôle important joué par l'emplacement idéal de la Colombie dans la création d'une entreprise durable dans le secteur du cannabis médical. La société, en collaboration avec ses administrateurs et ses dirigeants, a élaboré un plan commercial convaincant axé sur l'approvisionnement du marché international.

Note de mise en garde

La réalisation de l'admission de PharmaCielo (« l'Admission ») à la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») est soumise à un certain nombre de conditions. Rien ne garantit que l'Admission soit réalisée telle qu'elle a été proposée, voire qu'elle soit réalisée.

Les investisseurs sont avisés que, sous réserve de ce qui est indiqué dans la déclaration de dépôt établie dans le cadre de l'Admission, toute information publiée ou reçue concernant l'Admission peut ne pas être exacte ou complète, et qu'il ne faut pas s'y fier.

Ni la TSX ni son prestataire de services de réglementation (dans le sens où ce terme est défini dans les politiques de la TSXV) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou l'exactitude du présent communiqué de presse.

Ni la TSXV ni son prestataire de services de réglementation ne s'est prononcé(e) sur le bien-fondé de l'Admission et des transactions associées et aucune des entités susmentionnées n'a approuvé ou désapprouvé de quelque façon le contenu de ce communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient les énoncés prospectifs suivants. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « s'attend à », « devrait », « a l'intention de », « croit », ou des variantes de ces mots et expressions, ou déclarent que certains actes, événements ou résultats « peuvent » ou « seront » pris, se produiront ou seront atteints. Les déclarations prospectives incluent des déclarations portant sur l'Admission, l'achèvement de la construction des installations de transformation de l'huile et d'innovation de produits du Centre de technologie et de recherche, le calendrier des revenus générés par la vente de cannabis, l'expansion des capacités de culture, l'achèvement de la Transaction avec UBIQUO, l'ouverture d'autres cliniques UBIQUO et le développement de relations commerciales aux niveaux national et international. Les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses, y compris en ce qui concerne les produits planifiés de PharmaCielo, et sur sa capacité à exécuter son plan d'activités que la direction considère comme raisonnable dans les circonstances, mais les résultats réels, les performances ou les réalisations des activités de PharmaCielo peuvent différer sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs explicites ou implicites se trouvant dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent être affectées par des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, notamment, mais sans s'y limiter, les marchés d'actions en général, les risques associés aux sociétés en phase de démarrage, les risques liés à la réglementation des dérivés du cannabis et des cannabinoïdes, l'impossibilité d'obtenir l'approbation nécessaire de la TSXV, la concurrence vis-à-vis des produits prévus par PharmaCielo, les risques associés aux activités en Colombie et le risque de change. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Sauf si la loi l'exige, PharmaCielo n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Relations avec les médias : David Gordon, Chief Corporate Officer, +1-416-315-8741, d.gordon@pharmacielo.com; Demandes de renseignements des investisseurs : Investors@pharmacielo.com

