Remo Tech annonce OBSBOT Tail, la première caméra IA au monde permettant d'être son propre réalisateur

OBSBOT Tail, soyez votre propre acteur, réalisateur et caméraman, le tout en même temps

LAS VEGAS, 11 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Remo Technology, concepteur de caméras à intelligence artificielle, a dévoilé l'OBSBOT Tail, la première caméra mondiale de mise en scène autonome fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle, au CES le 8 janvier.

La caméra OBSBOT Tail, qui est conçue pour capturer des moments actifs de la vie, sans faire appel à un caméraman ni au réglage fréquent de l'appareil, est dotée d'une taille compacte, mesurant seulement 18,5 cm sur 8,4 cm, et est équipée d'un cardan à 3 axes et d'un zoom optique. Capturez la composition parfaite, que ce soit en dansant, en faisant de la planche à roulettes, en diffusant en direct, en documentant la vie de vos enfants, et ce, sans être hors champ.

La caméra OBSBOT Tail, qui est fournie avec une intelligence artificielle sophistiquée alimentée par un processeur HiSilicon Hi3559A, ne fait pas uniquement des vidéos 4K et des photos 12MP, tout en affichant une vidéo de qualité allant jusqu'à HDR10, elle offre également une suite de modes de tournage complexes en IA qui permet aux utilisateurs de contrôler entièrement la manière dont le plan est composé, tout en laissant à OBSBOT Tail la tâche difficile de capturer les vidéos.

« OBSBOT Tail est une caméra révolutionnaire qui rend les techniques sophistiquées et les mouvements complexes de tournage facilement accessibles à tout le monde, et ce, en un seul clic », a déclaré Bo Liu, PDG et fondateur de Remo Technology. « Nous avons travaillé avec des dizaines de groupes de danse, d'équipes de sport de rue et de blogueurs vidéos pour concevoir une caméra capable de capturer véritablement les mouvements. Nous espérons que grâce à OBSBOT Tail, les gens pourront jouir de la liberté d'exprimer leur créativité par le biais de vidéos, sans avoir à demander l'aide d'autres personnes, ni à supporter le processus complexe de mise en place ou de réglage d'une caméra. »

À propos de Remo Technology

Remo Technology, qui a été créé en 2016 et a son siège à Shenzhen, en Chine, et un centre de recherche à Hangzhou, Chine, est une société de caméras qui se consacre à repousser les limites de l'industrie de la caméra avec de nouvelles idées et technologies, notamment l'IA. « OBSBOT », qui est la marque principale de Remo Tech, a offert au monde, en janvier 2019, la première caméra IA permettant d'être son propre réalisateur, « OBSBOT Tail ».

Pour en savoir plus à propos de Remo Technology, visiter le site : http://remo-ai.com/.

