Le tout nouveau Kia Forte5 fait son entrée en grande première nord-américaine et Kia Canada dévoile un avenir électrisant avec quatre nouveaux modèles bientôt offerts au Canada





TORONTO, 11 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- En ce début d'année, Kia Canada se tourne vers l'avenir avec une gamme de nouvelles voitures novatrices et avant-gardistes. Axées sur l'environnement, la technologie et la performance, les dernières nouveautés de Kia viennent ajouter une touche à la fine pointe à sa flotte actuelle de véhicules conçus pour répondre aux besoins de la vraie vie des Canadiens.



« Le circuit des salons de l'auto de cette année est palpitant pour la marque, et nous sommes incroyablement fiers de notre gamme complète, incluant ces tout nouveaux véhicules. » a affirmé Michael Kopke, directeur du marketing chez Kia Canada. « Les nouveaux Forte5, Soul, Soul EV et Niro EV représentent tous le summum de la vision de Kia : créer des véhicules de qualité supérieure et adaptés au monde réel, qui agrémentent la vie quotidienne des conducteurs d'un océan à l'autre. Nous savons que les conducteurs recherchent la technologie novatrice et les caractéristiques de sécurité de pointe de Kia, et nous avons très hâte de leur présenter! »

La grande vedette sera sans aucun doute le Forte5, un modèle ultra-sportif axé sur la performance, qui a fait son entrée nord-américaine aujourd'hui, lors de l'avant-première de Kia, et qui sera présenté pour la première fois au Salon International de l'Auto de Montréal 2019, une chance unique pour les Canadiens qui désirent admirer de près et en primeur ce nouveau véhicule de l'heure.

Le Forte5, qui s'emparera des rues canadiennes à l'automne 2019, offre une performance dynamique et agréable, dans un modèle à hayon sportif à faire tourner les têtes. La caractéristique la plus fantastique de cette voiture est l'option de performance GT, permettant aux conducteurs de vivre l'expérience d'être aspiré par leur siège grâce au moteur Gamma 1,6 L Turbo GDI, offert en option, combiné à une transmission 7 vitesses à double embrayage, qui procure un sentiment d'exaltation à coup sûr.

Le nouveau Forte5 propose une fusion parfaite entre lignes épurées, performance sportive et fonctionnalité pratique.

« Nous avons l'assurance que le nouveau Forte5 offre ce que les Canadiens recherchent : un modèle à hayon sportif, aussi agréable à regarder qu'à conduire, sécuritaire et adapté à leur vie unique. » a ajouté Michael Kopke. « Kia continue d'offrir le summum en matière de conception, de performance et de technologie dans tous ses véhicules, et le nouveau Forte5 donne aux Canadiens une autre raison formidable de se tourner vers Kia lors de leur prochain processus d'achat. »

Mais l'innovation ne s'arrête pas ici. En plus de son puissant Forte5, Kia Canada dévoile deux nouveautés électrisantes qui s'ajoutent à sa flotte : le Soul EV 2020 et le Niro EV 2019, de même que le nouveau Kia Soul 2020 ? une version réinventée du véhicule le plus emblématique de la marque.

Les Soul EV et Niro EV de Kia n'ont rien de véhicules électriques ordinaires. Ils sont conçus pour changer les perceptions traditionnelles des voitures électriques, en plus d'offrir aux conducteurs des options EV permettant d'éviter tout compromis en matière de fonctionnalité et de respect de l'environnement. Le Soul EV et le Niro EV sont des véhicules électriques adaptés au monde réel, qui proposent une fusion entre fonctionnalité et commodité et une économie de carburant, sans toutes les restrictions des voitures entièrement électriques.

Le Kia Niro 2019 propose un modèle hybride polyvalent pour les Canadiens qui n'acceptent aucune limite et qui désirent un véhicule à leur image. Lors de son arrivée au Canada au début de 2019, le Niro EV sera offert en modèle SX Touring, qui offre aux conducteurs une tonne de caractéristiques de pointe époustouflantes, incluant :

Modèle hybride multisegment qui épouse la vie quotidienne

Cote EPA officielle de 385 km

Technologie de freinage régénératrice, qui capte l'énergie cinétique créée par les freins du véhicule afin de recharger la batterie lors de la conduite

Chargement ultra-rapide grâce au Système de Charge Combiné (CSS) standard du véhicule, qui procure une charge suffisante pour parcourir 135 km en 30 minutes, en utilisant un chargeur de 50kW, ou 193 km en 30 minutes, avec un chargeur de 100kW

Le Kia Soul EV 2020 a été créé dans le même esprit distinctif, amusant et populaire que le très apprécié et primé Soul. Ce véhicule a été conçu pour les Canadiens qui aiment monter à bord de leur véhicule, prendre la route et s'offrir l'expérience de conduite ab-Soul-ue. Attendu à l'été 2019 (d'autres renseignements seront fournis au printemps), ce véhicule sera offert en deux modèles - le EV Premium et le EV Limited ? et sera doté de caractéristiques de pointe, incluant :

Moteur électrique standard de 134 chevaux-vapeur et 291 lb-pi de couple ou de 201 chevaux-vapeur et 291 lb-pi de couple en option

Technologie de freinage régénératrice, qui capte l'énergie cinétique créée par les freins du véhicule afin de recharger la batterie lors de la conduite

Caractéristiques de haute technologie, incluant écran couleur tactile, moniteur de vue arrière et guide de stationnement, de même qu'un système audio à 6 haut-parleurs

Le dernier, et non le moindre, le Kia Soul 2020. Dans le respect de son héritage de marque et de son ADN non conventionnel, le Soul réinventé est une renaissance du véhicule emblématique de Kia. Il proposera aux Canadiens une version complètement nouvelle, mais toutefois familière, de la voiture urbaine tant appréciée et primée de Kia. Offert en cinq modèles ? LX, EX, EX+, EX Premium et EX Limited ? le Kia Soul 2020 sera lancé au Canada au début de 2019 et sera doté de nombreuses caractéristiques, incluant :

Passion continue pour la musique ? une thématique de Kia qui se poursuit depuis son lancement, incluant des touches inspirées de la visualisation émotionnelle du son, dont des améliorations à son système de lumières d'ambiance offrant 11 nouveaux réglages d'ambiance et des surfaces à motifs 3D sur les panneaux supérieurs des portes, qui sont synchronisés avec le rythme de la musique qui joue dans le véhicule

Détails de haute technologie, incluant un écran couleur tactile HD de 10,25 po et un affichage tête haute de 8 pouces

Le nouveau Soul intègre également un système audio Harman Kardon de 640 watts, incluant un amplificateur, 10 haut-parleurs et un caisson de basses, offrant deux fois plus de watts de puissance que celui du Soul actuel

Présentés en primeur la semaine prochaine au Salon International de l'Auto de Montréal, les nouveaux véhicules Kia se joindront à d'autres favoris en démonstration dans divers salons de l'auto à l'échelle du pays. Les spécifications et les designs de préproduction des véhicules sont sujets à changement lors de la production.

À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (KCI), fondé en 1999 et célébrant 20 années au Canada, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 193 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l'innovation automobile soutenue. Qu'il s'agisse de modèles compacts, de multisegments, ou électriques parmi les meilleurs de l'industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d'ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu près d'un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento et la Stinger. Pour en savoir plus sur l'avantage Kia, visitez kia.ca ou Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

Les documents de presse et images de la Forte5 2020, le Soul 2020, le Soul EV 2020 and le Niro EV 2019 sont disponibles ici . Les images du Niro EV et du Soul peuvent représenter les modèles des États-Unis.

Pour plus d'informations à propos de Kia Canada et nos produits, veuillez visiter l'espace media For more information about Kia Canada and our products, please visit our Media Centre sur KiaMedia.ca ou contacter :

Frederic Tremblay

Directeur relations publiques et communications ? Région de l'est

Kia Canada Inc.

T: 514-955-0505 x 2209

E: ftremblay@kia.ca

Mark James

Corporate Communications Manager

Kia Canada Inc.

T: 905-755-6251

E: mjames@kia.ca

