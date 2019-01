BMO Investissements inc. lance une série de FNB pour le BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique





MONTRÉAL, le 11 janv. 2019 /CNW/ - BMO Investissements inc. a annoncé aujourd'hui le lancement d'unités de série FNB pour le BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique à gestion active.

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique - Série FNB (symbole : ZZZD) offre à l'investisseur un accès à un portefeuille qui protège ses placements et identifie des occasions de croissance tactiques. Le fonds investit principalement dans des FNB versant des dividendes et capitalise sur des stratégies de placement à court terme.

Le placement d'unités de série FNB du fonds est terminé et celles-ci commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

« Depuis les 20 dernières années, les investisseurs ont de plus en plus besoin de prendre un niveau de risque plus élevé pour maintenir leurs revenus et leurs rendements. Compte tenu de la volatilité actuelle des marchés, le repositionnement des placements et la gestion des risques sont plus importants que jamais », a déclaré Mark Raes, chef - Gestion de produits, BMO Gestion mondiale d'actifs. « En utilisant des ETF, le fonds peut pivoter efficacement pour être agressif ou défensif en fonction des marchés tout en laissant l'investisseur bien dormir la nuit. »

Le BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique est sous-conseillé par Larry Berman de ETF Capital Management, qui compte plus de 30 années d'expérience dans le secteur des analyses fondamentales et techniques ainsi que de la gestion de portefeuilles de FNB.

En outre, la série A du BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique a reçu le titre de « Meilleur fonds d'investissement du secteur des placements équilibrés tactiques sur trois ans » lors de la remise des prix Thomson Reuters Lipper Fund Awards de 2018.

M. Raes a ajouté que BMO Gestion mondiale d'actifs continue d'être un chef de file canadien en combinant l'investissement actif et passif par le biais de sa gamme de FNB et de fonds d'investissement primés.

MC/MDMarques de commerce/déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série de FNB des BMO Fonds d'investissement est gérée par BMO Investissement inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les FNB BMO et dans les fonds de la série de FNB des BMO Fonds d'investissement peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu FNB ou le prospectus du FNB BMO ou du fonds de la série FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et les fonds de la série de FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO et les fonds de la série de FNB des BMO Fonds d'investissement, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et les fonds de la série FNB des BMO Fonds d'investissement se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Pour plus de renseignements sur les FNB BMO et la série de FNB de BMO Fonds d'investissement, consultez le site www.bmo.com/fnb .

À propos des fonds négociables en bourse (FNB) BMO

BMO Groupe financier, qui a lancé ses activités de FNB en mai 2009, est l'un des plus importants fournisseurs de FNB au Canada. Les FNB BMO et les fonds de la série de FNB des BMO Fonds d'investissement offrent aux investisseurs canadiens un choix plus varié et un accès simplifié à un portefeuille novateur de produits de placement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 774 milliards de dollars au 31 octobre 2018 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de ETF Capital Management (ETFCM)

Fondée en 2006 par Larry Berman and Partners, ETFCM est l'une des principales sociétés de gestion de patrimoine au Canada et possède une grande expertise en stratégies de placement intelligentes fondées sur les FNB et en planification financière et successorale. ETFCM est un membre fondateur du Quintessence Wealth Partnership. Pour plus d'informations, visitez les sites www.ETFCM.com et www.QWealth.com.

À propos des prix Lipper

Les prix Lipper, décernés annuellement, font partie des prix d'excellence Thomson Reuters que remet Lipper, Inc. et honorent les fonds qui obtiennent régulièrement des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux de fonds comparables. Les prix Lipper sont attribués en fonction du classement Lipper établi selon la constance des rendements, c'est-à-dire le rendement corrigé du risque sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Dans chaque catégorie, les fonds se classant dans la première tranche de 20 % deviennent les fonds Lipper Leaders pour la constance de leurs rendements et se voient attribuer la note 5. La note 4 est attribuée aux fonds faisant partie de la deuxième tranche de 20 %, la note 3 aux fonds compris dans la troisième tranche de 20 %, la note 2 aux fonds formant la quatrième tranche de 20 % et la note 1 aux fonds de la dernière tranche de 20 %. Le fonds Lipper Leader qui se classe premier pour la constance du rendement dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Les notations Lipper Leader changent d'un mois à l'autre. Pour en savoir plus, visitez le site www.lipperweb.com. Lipper déploie des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données figurant aux présentes, mais ne peut en garantir l'exactitude.

Lipper et Lipper Leader sont des marques de commerce de Lipper Limited, une société Thomson Reuters Company, et sont utilisés sous licence par la Banque de Montréal.

La série A du BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique a reçu le prix Lipper de 2018 dans la catégorie des fonds canadiens équilibrés tactiques pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2018, dans une cohorte comportant 40 fonds. Les notes Lipper Leaders correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes: 5 (3 ans), S.O. (5 ans), S.O. (10 ans).

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 11 janvier 2019 à 08:30 et diffusé par :