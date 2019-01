La ministre Joly annonce un investissement de 3,2 millions de dollars pour soutenir les communautés linguistiques minoritaires au Nouveau-Brunswick





Le gouvernement du Canada appuie le projet de construction d'un Cafétorium/Théâtre à l'Étoile de l'Acadie de Rogersville

ROGERSVILLE, QC, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Au fil des générations, les Canadiens et Canadiennes ont gardé leurs langues officielles et leur culture bien vivantes. L'anglais et le français sont au coeur de notre identité et de nos valeurs. Ainsi, assurer leur vitalité au Canada est essentiel et passe par des communautés fortes et dynamiques. L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, a profité de son passage au Nouveau-Brunswick pour annoncer le financement d'un projet favorisant l'épanouissement des communautés vivant en situation minoritaire du Nouveau-Brunswick.

Par l'entremise du plan Investir dans le Canada et du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, la somme de 3,2 millions de dollars sur 2 ans a été accordée au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour la construction d'un Cafétorium/Théâtre à l'Étoile de l'Acadie de Rogersville. Le Cafétorium/Théâtre de 329 places permettra d'offrir annuellement des activités communautaires, culturelles et artistiques à l'ensemble de la population. L'Étoile de l'Acadie a ouvert ses portes en septembre 2017 à la suite de la fusion des écoles primaire (l'École W.-F.-Boisvert) et secondaire (École secondaire Assomption) en une seule école allant de la maternelle à la douzième année.

Citations

« Notre gouvernement sait qu'il est important pour les élèves des communautés de langue officielle en situation minoritaire de vivre des expériences culturelles enrichissantes, des expériences qui les rendent fiers de leur langue et de leur culture. C'est pourquoi, par l'entremise du Plan d'action pour les langues officielles et du plan Investir dans le Canada, nous contribuons à augmenter le nombre d'activités culturelles offertes qui rassembleront toute la communauté et favoriseront son essor.»

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Notre gouvernement est heureux que se concrétise cet important investissement dans la communauté de Rogersville. L'annonce d'aujourd'hui fait suite au financement de 9,6 millions de dollars alloué par le gouvernement provincial pour un projet de rénovation visant à convertir Étoile de l'Acadie en une école accueillant des élèves de la maternelle à la 12e année. L'ajout d'un cafétorium/théâtre est un atout, car il permettra d'offrir une programmation en appui aux arts, à la langue et à la culture de la communauté. »

-- L'honorable Dominic Cardy, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick

« À titre de député fédéral, citoyen de notre beau village et, encore plus important, ancien élève de l'école de Rogersville, c'est tout un honneur pour moi d'être présent avec la ministre Mélanie Joly qui annonce le financement de 3,2 millions de dollars pour le Cafétorium/Théâtre à notre école. Le Cafétorium, c'est le point culminant de plus de 20 années de travail par tellement de gens de la communauté, et il devient réalité aujourd'hui. Merci, Madame la Ministre, d'avoir reconnu le besoin de la communauté et de venir en personne nous livrer cette belle annonce. Finalement, notre communauté pourra jouir de spectacles et de présentations culturelles chez nous! »

--M. Patrick Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles propose une somme supplémentaire de 499,2 millions de dollars, qui s'ajoute aux investissements courants de 2,2 milliards de dollars, portant ainsi l'appui du gouvernement du Canada à un total de près de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans.

Il existe des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans chaque province et territoire du pays, et ces communautés ont toutes des réalités et des besoins particuliers.

Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

