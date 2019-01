Les actions de Cannara Biotech commenceront à se négocier à la CSE Lundi le 14 janvier sous le symbole boursier « LOVE »





- 55 millions de dollars amassés au cours de financements récents alimentent une stratégie de croissance -

MONTRÉAL, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société »), une entreprise de cannabis intégrée verticalement spécialisé sur les produits dérivés du cannabis, est fière d'annoncer que ses actions ordinaires commenceront à se négocier Lundi le 14 janvier 2019 à la Bourse des valeurs canadiennes (« CSE »), et ce, sous le symbole « LOVE ».

« Depuis le début 2017, nous assemblons et faisons progresser tranquillement l'infrastructure nécessaire pour bâtir la plus importante société de cannabis du Canada, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. Aujourd'hui, nous avons non seulement l'une des plus grandes installations intérieures au Canada et la plus grande au Québec, mais nous sommes également bien positionnés pour mettre en oeuvre un plan stratégique comprenant la culture, la valorisation de la marque des produits, les produits dérivés et le développement de la propriété intellectuelle. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'amorcer notre prochaine étape en tant que société ouverte et de poursuivre notre trajectoire de croissance. »

Financements récents

Depuis juillet 2018, la Société a conclu deux financements privés pour un total d'environ 55 M$. Le plus récent placement privé a été réalisé au prix de 0,18 $ par reçu de souscription pour un produit brut total d'environ 37,4 M$. La Société a aujourd'hui un bilan solide avec une situation de trésorerie de plus de 40 millions de dollars, qui comprend des fonds détenus en fiducie, dans l'attente de la clôture de la transaction relative aux reçus de souscription.

Installation de Cannara

En juin 2018, Cannara a complété l'acquisition d'une installation intérieure de 625 000 pieds carrés à Farnham, au Québec, située à 45 minutes du centre-ville de Montréal. La construction de la phase 1 de l'installation, d'une superficie d'environ 130 000 pieds carrés et d'une capacité de 15 000 kg de cannabis, est bien amorcée et devrait être terminée au premier trimestre de 2019. Le bâtiment a accès à 15 mégawatts aux tarifs d'électricité les plus bas en Amérique du Nord. Au terme des phases 2 et 3, l'installation polyvalente aura une capacité de pointe de plus de 100 000 kg de cannabis, avec de vastes capacités de production et de transformation pour toute une gamme de produits et de thérapies à base de cannabis.

Portefeuille de marques de Cannara

Un élément essentiel de la vision stratégique de la Société : une profonde conviction quant au pouvoir des marques afin d'informer les consommateurs et d'influencer leurs décisions. Par conséquent, un portefeuille initial de sept marques de cannabis a été soigneusement élaboré. Ces marques sont Nativa (fleurs de cannabis et cartouches de vapoteuses de qualité supérieure), Cannabar (produits comestibles), Floragel (huiles et teintures), Gummyz (confiseries), Earth Magic (produits cosméceutiques) Liquid CBD (boissons hydratantes) et PetLeaf (santé des animaux).

« Notre inscription à la bourse repose sur deux éléments fondamentaux solides. Il y a d'abord la solidité de notre situation de trésorerie qui nous procure suffisamment de fonds pour exécuter notre plan d'affaires et nous offre une grande souplesse dans notre modèle d'affaires pour l'avenir, a déclaré Lennie Ryer, chef de la direction financière. Il y a ensuite notre installation unique au Québec, qui suscite déjà un vif intérêt de la part des chefs de file de l'industrie qui veulent s'associer à nous dans le cadre d'une multitude de coentreprises pour développer des produits contenant du cannabis. »

De plus amples renseignements sur la Société et ses activités se trouvent dans la version longue du prospectus de la Société en date du 14 décembre 2018 et dans sa déclaration d'inscription sur le site Web de la CSE en date du 9 janvier 2019. On peut accéder à ces deux éléments sous le profil de la Société sur www.sedar.com.

Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech procède à la construction de l'installation de culture intérieure de cannabis la plus imposante au Québec. D'une superficie de 625 000 pieds carrés, cette installation moderne et sécuritaire est située à Farnham, à moins de 45 minutes du centre-ville de Montréal. Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, Cannara produira du cannabis cultivé à l'intérieur et des produits dérivés de qualité supérieure pour les marchés canadiens et internationaux. En collaboration avec des partenaires de divers secteurs, Cannara générera des revenus provenant de la concession de licences, de location et des flux de rentrées provenant d'arrangements en coentreprise qui profitent de cette propriété de grande valeur. Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.cannara.ca

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignent actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

