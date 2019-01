SKYWORTH remporte 4 prix au CES 2019





LAS VEGAS, 11 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Le salon CES 2019 a ouvert ses portes le 8 janvier 2019. En tant qu'élite mondiale du secteur de l'électroménager, SKYWORTH y a présenté plusieurs nouveaux produits et nouvelles technologies de pointe et s'est attiré le feu des projecteurs.

En effet, lors de ce CES 2019, SKYWORTH a été nommée l'une des 50 meilleures marques mondiales d'électronique grand public 2018-2019, l'une des 10 meilleures marques d'électronique grand public 2018-2019 et l'une des 10 meilleures marques mondiales de téléviseurs 2018-2019. Reconnue pour ses performances exceptionnelles dans le domaine des appareils électroménagers, SKYWORTH a également reçu un prix récompensant l'un de ses produits, le Gold Award de l'expérience télévisée sur l'écosystème IA Smart Dual pour son 65S9A/XA9000. Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, ce téléviseur devient véritablement le centre de contrôle de la maison intelligente. Intégrant un puissant processeur PQ, il affiche une qualité d'image supérieure et offre au public une expérience extraordinaire.

Outre le 65S9A/XA9000, SKYWORTH a présenté au CES ses produits et technologies les plus récents tels que, entre autres, son mur TV de 7 m au cadre ultrafin, son téléviseur OLED 8K, son téléviseur encastré de 208 cm et son téléviseur rétroéclairé Quasi-pixel de 165 cm. La marque a également mis en place un grand espace d'exposition de téléviseurs. Doté de la technologie d'imagerie Dolby Vision HDR et d'un système de home cinema 7.1.4 compatible avec Dolby Atmos, le téléviseur OLED de 196 cm offre une expérience spectaculaire et immersive. Une pièce intelligente a également été recréée pour présenter les derniers développements de l'intelligence artificielle et montrer que le téléviseur peut être relié à tous types d'appareils électroménagers.

SKYWORTH a noué des partenariats avec Google, Amazon et d'autres géants de la technologie afin de créer un écosystème de produits intelligents. Fidèle à sa stratégie globale « Open, Share, Win-Win » (ouverture, partage et relation gagnant-gagnant), SKYWORTH continuera à se concentrer sur la fabrication de téléviseurs à intelligence artificielle afin de proposer aux consommateurs du monde entier des solutions intelligentes IAdO (intelligence artificielle des objets) grand écran et des produits d'une qualité supérieure.

Contact avec les médias

Site Web : www.iskyworth.com

Facebook : https://www.facebook.com/SkyworthGlobal

Email : outre-mer@skyworth.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/806716/SKYWORTH.jpg

Communiqué envoyé le 11 janvier 2019 à 07:04 et diffusé par :