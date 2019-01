/R E P R I S E -- Avis aux médias - La FTQ : bilan et perspectives 2018-2019/





MONTRÉAL, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse à l'occasion de laquelle Daniel Boyer et Serge Cadieux, respectivement président et secrétaire général de la FTQ, feront le point sur les principaux enjeux qui mobiliseront la centrale syndicale en 2019. Les dirigeants feront également le bilan de l'année 2018.

Il sera question, entre autres de la fin du règne libéral au Québec et de l'arrivée au pouvoir de la Coalition Avenir Québec, des campagnes pour un salaire minimum à 15 $ l'heure et pour une assurance médicaments publique et universelle, du prochain scrutin fédéral, ainsi que des dossiers des changements climatiques et d'une transition juste pour les travailleurs et travailleuses.

Quoi : Conférence de presse : bilan et perspectives 2018-2019



Date : Dimanche 13 janvier 2019



Heure : 10 h 30



Où : Édifice FTQ, salle Provost-Lamoureux (14e étage)

565, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2M 2W3



Qui : Daniel Boyer, président de la FTQ

Serge Cadieux, secrétaire général de la FTQ

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

