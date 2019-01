9ème Commémoration du tremblement de terre en Haïti





MONTRÉAL, le 11 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Neuf ans de deuil et de résistance, rien ne vient à bout de notre singulière capacité d'aimer et de remercier la vie !

Notre volonté de vivre debout, notre entêtement à chercher la vie étonne toujours.

Nous avons vu des ouragans et puis d'autres ouragans.

Nous avons vécu des sauve qui peut et aperçu l'espoir au bout de nos interminables migrations AYITI TOUJOU LA !

350 000 vies ont été happées, lorsque, à 16h53 le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 frappe Haïti et sa capitale, Port-au-Prince. Neuf ans plus tard, alors que le pays peine encore sous le poids des catastrophes naturelles, le peuple haïtien s'évertue à chercher la vie avec une détermination qui continue d'inspirer et d'émouvoir la planète. Pour se rappeler et célébrer « AYITI Toujours Vivant », la Maison d'Haïti invite la communauté à se joindre à elle à la cérémonie de commémoration le 12 janvier 2019.

Cette soirée, animée par la chanteuse Rebecca Jean Gilles et le tambourineur « Vovo », est dédiée à toutes celles et à tous ceux qui ont vécu de près ou de loin ce terrible drame. Une minute de silence, un arrêt pour puiser force, courage et espoir !

Date : 12 Janvier 2019 - Maison d'Haïti à partir de 16 h

Entrée Libre --

Pour se rendre à la Maison d'Haïti

3245 av.Émile-Journault (coin Boul.Saint-Michel)

Métro Saint-Michel (autobus 41,67,467 Nord), descendre au coin de Émile-Journault

