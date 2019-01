Malgré un léger repli du prix des maisons au dernier trimestre de 2018, le marché immobilier de Sherbrooke consolide ses acquis





L'année se termine avec un prix de l'agrégat de 249 052 $

SHERBROOKE, QC, le 11 janv. 2019 /CNW/ - L'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage publiée aujourd'hui indique qu'au quatrième trimestre de 2018, les prix des propriétés à Sherbrooke ont observé une légère baisse de 0,5 pour cent, par rapport à la même période en 2017, amenant le prix médian pour l'agrégat1 à 249 052 $.

Le prix médian des maisons à deux étages a connu une légère baisse de 1,2 pour cent, tandis que celui des maisons de plain-pied a connu une faible augmentation de 0,3 pour cent au quatrième trimestre de 2018 comparativement à la même période en 2017, pour atteindre 285 101 $ et 216 341 $, respectivement.

« L'année 2018 fût extrêmement solide en termes de prix et de ventes immobilières à Sherbrooke », se réjouit Jean-François Bérubé, dirigeant-propriétaire de Royal LePage Évolution. Bien que l'on observe un léger déclin des prix d'une année sur l'autre au dernier trimestre de l'année, M. Bérubé croit que la croissance de l'emploi et de la population ont favorisé la confiance des consommateurs tout au long de l'année. « Les derniers trimestres de 2016 et de 2017 avaient surperformé, donc on est dans un simple retour du balancier. Les conditions économiques de la ville n'ont jamais été aussi favorables en quatre ans, ce qui continuera de nourrir le dynamisme du marché immobilier », ajoute-t-il.

M. Bérubé insiste sur le fait que le marché immobilier de la région est marqué par la constance, alors que les années du début de la dernière décennie avaient donné lieu à d'importantes fluctuations.

Dans la catégorie des villes de taille moyenne, le Conference Board du Canada indiquait dans sa plus récente Note de conjoncture métropolitaine, que Sherbrooke trônerait au premier rang en termes de croissance économique pour 2018, malgré un léger recul par rapport à l'année 2017.

Au chapitre des ventes2, les maisons de plain-pied ont connu une hausse considérable de 17,1 pour cent, alors que les ventes de maisons à deux étages ont crû de 10,9 pour cent, lors du quatrième trimestre 2018 par rapport à la même période en 2017.

Prévision pour 2019

Selon M. Bérubé, le marché immobilier de Sherbrooke devrait continuer de performer en 2019. « Malgré les nombreux resserrements de règles hypothécaires et les cinq dernières hausses de taux d'intérêt, nous n'avons pas ressenti de ralentissement sur le marché, ce qui est très positif », se réjouit-il. « Il faut souligner aussi que la Banque du Canada pourrait avoir amorcé la pause de hausses des taux d'intérêt que plusieurs attendaient cette semaine en maintenant sa cible à 1,75 pour cent, ce qui profitera au marché immobilier », conclut-il.

Données de l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage

Sherbrooke, 4e trimestre 2018

Maison à deux étages Prix médian T4 2018 Variation T3 2018 - T4 2018 (%) Variation T4 2017 - T4 2018 (%) 285 101 $ 0,4 % -1,2 %

Maison de plain-pied Prix médian T4 2018 Variation T3 2018 - T4 2018 (%) Variation T4 2017 - T4 2018 (%) 216 341 $ -0,6 % 0,3 %

Agrégat Prix médian T4 2018 Variation T3 2018 - T4 2018 (%) Variation T4 2017 - T4 2018 (%) 249 052 $ 0,0 % -0,5 %

*Les données présentées dans le tableau ci-dessus pourraient ne pas correspondre à celles reportées antérieurement pour la même période, étant donné des mises à jour de marché ultérieures.

________________________________ 1 L'agrégat des prix est calculé à partir de la moyenne pondérée de la valeur médiane de trois types de propriétés dans les régions ciblées par l'Étude. Données fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles.

2 Données compilées par Royal LePage pour les types de propriétés à l'étude lors du quatrième trimestre 2018 comparativement à la même période en 2017; Centris.

