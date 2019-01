Huion présente ses tablettes graphiques Kamvas Pro au CES Las Vegas 2019





Aimez le monde de tout coeur, créez l'avenir. Les périphériques de saisie graphique créatifs vous aideront à réaliser vos rêves.

LAS VEGAS, 10 janvier 2019 /CNW/ - Scène mondiale de l'innovation, le salon CES est également le lieu de rassemblement mondial de tous ceux qui s'intéressent aux technologies grand public. Innovateur technologique et penseur créatif, Huion n'était pas en reste et a profité de l'événement pour marquer l'arrivée de 2019.

« Les appréciations des clients ne nous orientent pas seulement côté développement, a déclaré Henry Xu, chef de direction de HUION Animation Technology, nous les considérons également à juste titre comme une contribution à la définition de notre norme de produit, norme qui sera la voie empruntée par Huion dans les années à venir. » C'est dire que les derniers produits exposés au CES par Huion ne manqueront pas d'attirer l'attention de la communauté des infographistes ainsi que des créatifs.

Tablette graphique KAMVAS Pro 13 avec écran

La tablette graphique Kamvas Pro 13 est l'un des périphériques de saisie graphique les plus populaires sur le marché mondial en 2018, depuis sa sortie. Outre l'écran entièrement laminé, qui met fin à la disparité visuelle entre le curseur et la pointe du stylet, Kamvas Pro 13 affiche également d'excellentes caractéristiques techniques. Par exemple, le taux de rapport 266PPS, le meilleur dans l'industrie, ne permet pas seulement d'éviter les rétroactions retardées et les traits discontinus, il permet aussi d'exploiter pleinement 8 192 niveaux de sensibilité à la pression, donnant aux utilisateurs la possibilité de s'exprimer librement et avec précision. Et comme la gamme de couleurs sRVB est de 120%, les oeuvres créées sont plus fidèles à la réalité, ce qui veut dire que l'essence des oeuvres est mieux rendue par une présentation plus riche en couleurs.

De plus, le stylet numérique conçu par Huion est exclusivement fabriqué avec une pointe flexible pour un meilleur rendu des lignes de saisie à divers niveaux de pression et à l'aide d'une brosse de titrage à + 60 degrés. Par défaut, deux boutons du stylet sont programmés comme équivalents de la gomme et du clic droit de la souris, respectivement, avec une fonction convexe pour éviter tout clic involontaire.

Tablette graphique KAMVAS Pro 22 avec écran

La technologie de résonance électromagnétique sans batterie appliquée par Huion permet aux utilisateurs de créer avec plus de souplesse : plus de fils de stylet à gérer pendant le travail, plus de piles faibles lorsque l'inspiration se déclenche. La tablette graphique Kamvas Pro 22, développée avec la technologie EMR, facilite encore plus le travail de conception chez les utilisateurs. Le verre antireflet avec surface dépolie que possède Kamvas Pro 22 protège les yeux de l'utilisateur contre les reflets nocifs et lui offre en même temps l'expérience réelle du dessin sur papier.

Exposition de produits

D'autres nouveaux produits Huion arriveront en 2019. Pour en savoir plus sur les produits, veuillez consulter notre site www.huion.com.

Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à communiquer avec le directeur des produits au +86-182-1916-9409 ou par courriel à l'adresse service@huion.com.

À propos de HUION

Huion Animation Technology Co., fondée en 2011, une entreprise nationale de haute technologie dotée de nombreux brevets et de capacités de R et D indépendantes, est aujourd'hui le deuxième fabricant en importance de périphériques de peinture numérique et de saisie graphique. Huion conçoit, fabrique et commercialise les tablettes à stylet et les tablettes graphiques des séries Kamvas et Inspiroy, y compris d'autres périphériques de saisie graphique de différents types. Huion propose également des solutions OEM et ODM personnalisées et entend créer de meilleures expériences utilisateur au fur et à mesure que l'industrie se développe.

