Le fabricant japonais de solutions pour lentilles OPHTECS acquiert Microlens, un fabricant néerlandais de lentilles de contact





KOBE, Japon, 7 janvier 2019 /PRNewswire/ -- OPHTECS Corporation (ci-après OPHTECS), un important fabricant de solutions pour lentilles de contact basé à Kobe (Japon), a acquis la totalité des parts de Microlens Contactlens Technolgy B.V. (ci-après Microlens), un fabricant néerlandais de lentilles de contact, qui devient sa filiale à 100 %. Le montant de l'acquisition n'est pas divulgué. La filiale, rebaptisée OPHTECS Europe B.V., sera opérationnelle sous une nouvelle structure d'entreprise en janvier 2019. La nouvelle société s'attachera à développer ses activités en Europe, en créant des synergies entre les distributeurs européens actuels d'OPHTECS et les clients actuels de Microlens, principalement au Benelux et en Allemagne, tout en poursuivant les activités de R-D, de fabrication et de commercialisation des lentilles de contact Microlens.

(Photo : https://kyodonewsprwire.jp/img/201812211710-O1-Mc5k211B)

OPHTECS a fait son entrée sur le marché européen en 2016 et a constitué depuis lors des réseaux de distributeurs aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne, en Italie, en Suisse, etc. L'acquisition récente d'une filiale européenne aux Pays-Bas, lui permettra d'approfondir la coordination avec les distributeurs en Europe, de recueillir rapidement des informations sur le marché européen et d'optimiser ses stratégies de développement de produits et ses activités commerciales. En outre, en associant fortement les lentilles de contact Microlens et les solutions pour lentilles de contact OPHTECS, la société attirera de nouveaux clients en investissant de nouveaux pays. De plus, la dernière acquisition entend également réduire les coûts et renforcer l'efficacité de l'approvisionnement, des transports et de l'entreposage, grâce au bureau local de Microlens comme base de distribution en Europe.

(Photos : https://kyodonewsprwire.jp/release/201812211710?p=images)

Dans le cadre de son plan d'entreprise à moyen terme baptisé Breakthrough 2021, OPHTECS a fait du développement de ses activités mondiales une stratégie prioritaire. Tout en faisant de la grande qualité et des performances des produits made in Japan un argument de vente, la société renforcera ses structures commerciales en Europe, sans compter le Japon et l'Asie de l'Est, où elle est déjà très largement reconnue. La société prévoit également d'investir prochainement le marché des États-Unis et souhaite augmenter les ventes à l'étranger pour qu'elles atteignent 20 % de la totalité de ses ventes en 2021, soit la dernière année du plan commercial à moyen terme.

À propos d'OPHTECS ( http://ophtecs.com/ )

Depuis sa création en 1981, OPHTECS élabore, conçoit, commercialise et exporte des solutions pour lentilles de contact, dont ses propres solutions, les seules du secteur utilisant de la povidone iodée, ainsi que du collyre. Son slogan, « Challenge and Innovation », correspond à sa philosophie de gestion qui est de « contribuer à la santé ophtalmologique mondiale ». Elle détient plus de 11 % des parts du marché japonais. Son président et directeur d'exploitation est Joe Yoneda.

À propos de Microlens Contactlens Technology

Microlens conçoit et commercialise essentiellement des lentilles de contact souples et rigides profilées, mais aussi des solutions pour lentilles de contact. La société est notamment spécialisée dans les lentilles rigides perméables aux gaz (RGP) à usage médical et pour la correction réfractive régulière. La société commercialise ses produits à une grande variété d'ophtalmologistes, allant des cliniques ophtalmologiques indépendantes aux grands distributeurs de lentilles de contact, aux Pays-Bas et ailleurs en Europe et dans le monde.

Communiqué envoyé le 10 janvier 2019 à 20:30 et diffusé par :