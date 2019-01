Dévoilement lors du NAIAS 2019 : ENTRANZE to the Future Mobility





GUANGZHOU, Chine, 10 janvier 2019 /CNW/ - Le fabricant automobile chinois GAC Motor est de retour au NAIAS (North American International Auto Show -- Salon international de l'automobile en Amérique du Nord) pour l'édition de 2019, qui a lieu à Detroit du 14 au 28 janvier. La société tiendra une conférence de presse à 13 h 40 le 14 janvier 2019 à son aire d'exposition aménagée dans le hall B du Cobo Center. Cette année, le thème de l'exposition de GAC Motor au NAIAS est « Vision Unlimited » (une vision illimitée).

Lors de la conférence de presse du 14 janvier, la nouvelle voiture concept ENTRANZE sera dévoilée à l'ensemble de la planète, et la toute nouvelle minifourgonnette GM6 ainsi que le tout nouveau VUS GS5 de la marque seront présentés pour la première fois en Amérique du Nord.

Mis au point par l'Advanced Design Center (Centre de conception avancé) de GAC à Los Angeles, le concept ENTRANZE, qui sera présenté pour la première fois lors du NAIAS 2019, se définit comme un véhicule familial hypermoderne muni des plus récentes technologies de système intelligent, de fonctionnalités de durabilité et de conduite automatique.

Le concept ENTRANZE explore des possibilités accrues pour le véhicule familial moderne en ajoutant à un VUS à 7 places de nombreux éléments technologiques et ergonomiques qui rendent la conduite plus facile et plus agréable.

La minifourgonnette GM6, récemment lancée en Chine, fait sa première apparition à l'extérieur de ce pays lors du NAIAS 2019. Il s'agit d'un véhicule intelligent conçu spécifiquement pour satisfaire les besoins des familles en matière de déplacement et pour offrir notamment des sièges spacieux. Muni de mesures de sécurité cinq étoiles et d'un système de conduite intelligent optimisé par l'intelligence artificielle, le modèle dispose d'un espace de chargement ultra-spacieux de 9,2 mètres carrés à l'avant-garde de l'industrie.

Se trouvant dans la fourchette intermédiaire et haut de gamme et étant avancé sur le plan technologique, le VUS GS5 sera aussi sur place lors de l'événement. Dévoilé pour la première fois dans le cadre du Salon de l'automobile de Paris 2018, le tout nouveau GS5 adopte le moteur de prochaine génération 1,5T GDI de GAC Motor, assurant une expérience de conduite dynamique et enlevante assortie d'une performance optimisée.

GAC Motor présentera aussi sa gamme automobile élite, comprenant des VUS, des berlines, des minifourgonnettes et des voitures à énergie nouvelle, dont la toute dernière GS4 lancée au début de 2018, le VUS GS8 de luxe, la minifourgonnette GM8 à sept sièges et le véhicule à énergie nouvelle GE3.

Le NAIAS est une étape importante qui reflète l'internationalisation de GAC Motor. Depuis sa première participation au NAIAS en 2013, la société a choisi de lancer ses modèles de départ, soit les GS4, GS7, GE3 et GA4, lors de cet événement.

GAC Motor a participé à d'autres salons automobiles internationaux d'importance afin de promouvoir sa présence sur les marchés étrangers. En 2018, en plus de prendre part au NAIAS, la société a fait sa première apparition au MIAS (Salon automobile international de Moscou) et a dévoilé ses plans visant à investir le marché russe en 2019, incitant de nombreux distributeurs locaux à se renseigner davantage à propos de GAC Motor.

Sans attendre, la société a fait sa première apparition au Salon de l'automobile de Paris. GAC Motor a dévoilé son tout nouveau VUS GS5 et a fait sa première incursion au sein du marché européen en présentant ses plus récents véhicules haut de gamme, lesquels ont obtenu de bons commentaires et répondu aux attentes des clients de la région.

GAC Motor a continué de renforcer et d'accroître ses activités commerciales en 2018 aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Arabie saoudite et dans les pays de l'Asie du Sud-Est. La société mène actuellement ses activités dans 16 pays de la planète et continue d'explorer des manières d'investir d'autres marchés. Ayant vendu 535 168 voitures dans le monde en 2018, GAC Motor a enregistré une croissance de 5,23 % en glissement annuel.

L'engagement de GAC Motor envers la qualité rehausse chaque aspect de la construction automobile, de la conception à la production en passant par les pièces automobiles et les services, ce qui permet à la société de se classer no 1 pour la sixième année consécutive selon l'étude initiale sur la qualité en Chine (China Initial Quality Study -- IQS) réalisée par J.D. Power Asia Pacific. GAC Motor est donc saluée comme « Meilleure marque automobile chinoise » par sa clientèle des marchés étrangers.

GAC Motor est sur le point d'ouvrir un nouveau centre de R et D à Farmington Hills, au Michigan, une banlieue de Detroit. Avec son centre de R et D dans la Silicon Valley et un centre de conception sophistiqué à Los Angeles maintenant en exploitation, les trois centres poseront les fondements des travaux de R et D de GAC Motor en Amérique du Nord et consolideront ses activités, faisant d'elle une société internationale possédant une marque de calibre mondial.

