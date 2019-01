Cogeco publie ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2019





Les produits ont augmenté de 15,1 % (13,1 % selon un taux de change constant (1) ), pour atteindre 674,0 millions $.





Le BAIIA ajusté (1) a augmenté de 15,0 % (13,1 % selon un taux de change constant), pour atteindre 293,9 millions $.





Les flux de trésorerie disponibles (1) ont augmenté de 9,3 % (8,6 % selon un taux de change constant), pour atteindre 119,3 millions $.





Un dividende déterminé trimestriel de 0,43 $ par action a été déclaré, comparativement à 0,39 $ par action au premier trimestre de l'exercice 2018.

MONTRÉAL, 10 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cogeco inc. (TSX : CGO) (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 30 novembre 2018, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »).

Pour le premier trimestre de l'exercice 2019 :

Les produits ont augmenté de 15,1 % (13,1 % selon un taux de change constant) pour se chiffrer à 674,0 millions $, stimulés par la croissance de 16,3 % (14,2 % selon un taux de change constant) du secteur des communications, contrebalancée en partie par une baisse de 5,4 % du secteur Autres. Les produits ont augmenté dans le secteur des communications, en raison principalement de l'acquisition des systèmes de câblodistribution de MetroCast (l'« acquisition de MetroCast »), le 4 janvier 2018, contrebalancée en partie par une baisse de 5,4 % du secteur Autres, essentiellement attribuable à un faible marché publicitaire et à l'intensification de la concurrence pour les activités du secteur des médias.



Le BAIIA ajusté a augmenté de 15,0 % (13,1 % selon un taux de change constant) pour se chiffrer à 293,9 millions $, essentiellement en raison d'une amélioration au sein du secteur des communications par suite de l'acquisition de MetroCast.



Le bénéfice de la période s'est chiffré à 79,1 millions $, dont une tranche de 26,2 millions $, ou 1,60 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 81,7 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2018, dont une tranche de 29,5 millions $, ou 1,80 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, principalement en raison d'une augmentation de la dotation aux amortissements, des charges financières et des frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition, facteurs contrebalancés en partie par une augmentation du BAIIA ajusté et une diminution des impôts sur le résultat.



Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 9,3 % (8,6 % selon un taux de change constant) pour s'établir à 119,3 millions $, en raison de la hausse du BAIIA ajusté et d'une baisse de la charge d'impôts exigibles, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des charges financières, des acquisitions d'immobilisations corporelles et des frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition.





Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont atteint 111,8 millions $, comparativement à 1,5 million $ pour la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de l'augmentation du BAIIA ajusté et de la diminution des impôts sur le résultat payés, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des charges financières payées.





Au cours de sa réunion du 10 janvier 2019, le conseil d'administration de Cogeco a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,43 $, comparativement au dividende de 0,39 $ par action au cours de la période correspondante de l'exercice 2018.





Le 6 décembre 2018, la filiale de la Société, Cogeco Communications, a confirmé qu'elle a choisi de ne pas participer aux enchères de licences de spectre dans la bande 600 MHz qui auront lieu en 2019. La structure des enchères fondée sur des zones géographiques étendues rend l'acquisition de telles licences de spectre non rentable. Cette décision est conforme à l'engagement continu de Cogeco Communications de chercher des occasions de pénétrer le marché des services sans fil de manière prudente et réfléchie. À la suite de l'acquisition de licences de spectre au cours de l'exercice 2018, Cogeco Communications maintient son engagement à explorer différents modèles d'affaires afin de lancer un service sans fil rentable.





Le 4 décembre 2018, Cogeco Communications a prolongé d'une année additionnelle l'échéance de sa facilité à terme renouvelable de 800 millions $, soit jusqu'au 24 janvier 2024.





Le 3 décembre 2018, la Société a apporté des modifications à sa facilité à terme renouvelable de 50 millions $ pour laquelle le montant disponible a été porté à 100 millions $ et l'échéance a été prolongée d'une année additionnelle, soit jusqu'au 1er février 2024.





Le 26 novembre 2018, la filiale de la Société, Cogeco Média, a mené à terme l'acquisition de 10 stations de radio régionales appartenant à RNC Média inc. et a ainsi élargi son réseau de stations de radio, qui compte dorénavant 22 stations au Québec et 1 station en Ontario. La transaction, d'une valeur de 19,2 millions $, est assujettie aux ajustements de clôture et a été approuvée le 11 octobre 2018 par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC »).





Le 3 octobre 2018, la filiale de Cogeco Communications, Atlantic Broadband, a conclu l'acquisition du réseau de fibre du sud de la Floride précédemment détenu par FiberLight, LLC, qui offre des solutions à haute performance en matière de services de transport par fibre en région métropolitaine et sur de longues distances. La clôture de cette transaction permet d'ajouter 350 milles de parcours à la zone de couverture d'Atlantic Broadband dans le sud de la Floride.

(1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du rapport de gestion.

« Dans l'ensemble, les résultats enregistrés au premier trimestre correspondent à nos perspectives financières pour 2019 », a déclaré M. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc. « Au sein de Cogeco Connexion, la phase de stabilisation liée à l'implantation d'un nouveau système avancé de gestion des clients s'est prolongée au premier trimestre, comme prévu. À ce jour, je suis convaincu que ces problèmes sont en grande partie derrière nous et que les activités de nos Services à large bande canadiens se déroulent maintenant comme prévu. »

« Au sein de nos Services à large bande américains, nous sommes heureux d'annoncer le maintien d'une solide croissance interne », a affirmé M. Jetté. « L'acquisition du réseau de fibre de FiberLight dans le sud de la Floride a plus que doublé la zone de couverture de la fibre d'Atlantic Broadband dans la région, ce qui a étendu davantage notre présence dans ce marché stratégique en expansion. »

« Les résultats de nos Services de TIC aux entreprises reflètent l'intensification continue de la concurrence et des pressions sur les tarifs dans ce marché », a ajouté M. Jetté. « Cogeco Peer 1 continue de cibler les priorités, comme accroître l'efficience, offrir une gamme de solutions pertinentes et fournir à nos clients toute notre expertise. »

« En ce qui a trait à nos activités de radiodiffusion, malgré le marché publicitaire qui est demeuré faible, nous sommes heureux de clore le trimestre avec l'acquisition de 10 stations de radio régionales appartenant à RNC Média inc. », a conclu M. Jetté. « Le réseau de stations de radio de Cogeco Média comptera dorénavant 22 stations au Québec et 1 station en Ontario, ce qui représente une excellente occasion de renforcer notre position dans ce secteur et d'enrichir notre offre radio tant pour nos auditeurs que pour nos radiodiffuseurs. »

AU SUJET DE COGECO

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielles et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Par l'intermédiaire de Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à la clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Sa filiale Cogeco Média détient et exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et une couverture étendue, desservant un large éventail d'auditoires, principalement dans la province de Québec, ainsi qu'une agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

RAPPORT AUX ACTIONNAIRES

Trimestre clos le 30 novembre 2018

FAITS SAILLANTS

Trimestres clos les 30 novembre

2018 30 novembre

2017(1) Variation Variation selon un

taux de change

constant(2) Incidence

du taux de

change(2) (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données

par action) $ $ % % $ Opérations Produits 674 019 585 723 15,1 13,1 11 555 BAIIA ajusté(3) 293 893 255 655 15,0 13,1 4 792 Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition(4) 7 034 392 ? Bénéfice de la période 79 145 81 695 (3,1 ) Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 26 168 29 499 (11,3 ) Flux de trésorerie Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 111 779 1 466 ? Acquisitions d'immobilisations corporelles(5) 113 057 95 446 18,5 15,7 2 649 Flux de trésorerie disponibles(3) 119 310 109 162 9,3 8,6 727 Situation financière(6) Trésorerie et équivalents de trésorerie 71 540 86 352 (17,2 ) Total de l'actif 7 465 909 7 335 547 1,8 Endettement(7) 4 089 875 3 951 791 3,5 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 728 548 710 908 2,5 Données par action(8) Bénéfice par action De base 1,61 1,80 (10,6 ) Dilué 1,60 1,78 (10,1 ) Dividendes 0,43 0,39 10,3





(1) Les données de l'exercice 2018 ont été retraitées pour les rendre conformes à IFRS 15 et pour refléter un changement de méthode comptable. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Méthodes comptables » du rapport de gestion. (2) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers de la période considérée libellés en dollars américains et en livres sterling aux taux de change de la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le trimestre clos le 30 novembre 2017, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,2552 $ CA pour 1 $ US et de 1,6638 $ CA pour 1 £. (3) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »); par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du rapport de gestion. (4) Pour le trimestre clos le 30 novembre 2018, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition étaient surtout imputables aux frais de restructuration au sein des Services à large bande canadiens et se rapportaient à un programme de réduction des effectifs. En outre, les frais d'acquisition étaient liés à l'acquisition, par la filiale de la Société, Cogeco Média, de 10 stations de radio régionales le 26 novembre 2018. Pour le premier trimestre de l'exercice 2018, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition avaient trait aux frais d'acquisition et d'intégration en prévision de l'acquisition de MetroCast conclue le 4 janvier 2018. (5) Pour le trimestre clos le 30 novembre 2018, les acquisitions d'immobilisations corporelles se sont chiffrées à 110,4 millions $, selon un taux de change constant. (6) Au 30 novembre 2018 et au 31 août 2018. (7) L'endettement est défini comme le total de l'endettement bancaire, du solde à payer relativement à des regroupements d'entreprises et du capital de la dette à long terme. (8) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.

