Champion Iron renforce l'équipe de direction ? Michael Marcotte nommé vice-président, relations investisseurs





MONTRÉAL, 10 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) ("Champion Iron" ou la "société") a le plaisir d'annoncer la nomination de Michael Marcotte au poste de Vice-président, relations investisseurs. Michael se joint à Champion Iron après presque 15 ans chez Macquarie Capital Markets Canada Ltd. (« Macquarie »), où son parcours professionnel se concentrait sur le marché financier des ressources naturelles du Canada. Dans sa carrière chez Macquarie, Michael a acquis une vaste expérience dans l'implication des investisseurs institutionnels à travers l'Amérique du nord et l'Europe. Michael est un analyste financier agréé, détient un baccalauréat en commerce de l'université Concordia et a reçu le prix « Top-Gun » de 2017, octroyé par Brendan Wood International, en tant que premier vendeur institutionnel au Canada.

« De la part du conseil d'administration et de moi-même, nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Michael et sommes confiants qu'il sera un pilier de notre équipe de direction, » commenta Michael O'Keeffe, Président exécutif du conseil et PDG de Champion Iron. « Michael se joint à nous à un moment crucial de notre cycle de croissance, avec la mine Bloom Lake en phase de production commerciale. Sa connaissance des marchés financiers saura sans aucun doute assurer l'implantation d'un programme de relations avec les investisseurs efficace dans les prochains mois, et nous sommes heureux d'avoir Michael dans ce rôle important de communiquer les activités de Champion Iron aux actionnaires courants et futurs, » d'ajouter M. O'Keeffe.

À propos de Champion Iron Limited

Champion est une société d'exploration et de mise en valeur du fer qui se consacre à la mise en valeur de ses importantes ressources de fer dans l'extrémité sud de la fosse du Labrador dans la province de Québec. Après l'acquisition du terrain de minerai de fer du lac Bloom, son principal actif, la société se concentre principalement sur la mise à niveau de l'infrastructure minière et de traitement dont elle est maintenant propriétaire tout en menant de l'avant des projets visant à améliorer l'accès aux marchés mondiaux du fer, dont des initiatives en matière d'infrastructures ferroviaires et portuaires en collaboration avec le gouvernement et d'autres importantes parties prenantes du secteur et de la collectivité.

L'équipe de direction de Champion comprend des professionnels ayant une expertise dans l'exploitation et la mise en valeur de mines qui comptent aussi une vaste expérience du travail géotechnique, de développement de nouveaux sites, de gestion de sites désaffectés, notamment la logistique de développement, et du financement de tous les stades de développement dans l'industrie minière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Michael Marcotte, Vice-président, relations investisseurs 514 316-4858, poste 128.

info@championironmines.com

Pour des renseignements supplémentaires sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web : www.championiron.com

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l'information qui peut constituer de l'« information prospective » aux termes de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Tous les énoncés, sauf les énoncés de faits historiques, dans le présent communiqué de presse concernant la production future de minerai de fer de la mine du Lac Bloom ainsi que les activités, les événements, les développements ou les résultats financiers futurs constituent de l'information prospective. On reconnaît l'information prospective à l'emploi de verbes comme « prévoir », « entendre » et « croire », et à l'emploi de termes comme « plan », « potentiel », « perspective », « prévision », « estimation » et autres expressions analogues. L'information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que raisonnables, supposent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus de sorte que les résultats réels et événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective, notamment les risques décrits dans la notice annuelle, le rapport de gestion et les autres documents que Champion doit en vertu de la réglementation en valeurs mobilières déposer sur SEDAR (y compris à la rubrique « Facteurs de risque » dans ces documents). Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective. Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes et est fondée sur les avis et estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline quelque intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige.

