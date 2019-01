Restructuration et changement de cap pour l'entreprise Caroline Néron





MONTRÉAL, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'entrepreneure Caroline Néron annonce une restructuration de ses activités corporatives pour s'adapter aux nouvelles réalités touchant le secteur du commerce de détail.

L'entreprise vise à conserver près d'une centaine de personnes à son siège social et dans ses cinq boutiques restantes. Elle vise également à poursuivre ses activités sur Internet et à développer son réseau de distribution au Canada et à l'international qui est en pleine expansion. Parmi les mesures pour restructurer la compagnie figure le dépôt d'une proposition concordataire comprenant la résiliation de huit baux commerciaux.

«?L'année 2018 aura été l'année la plus difficile de ma vie. Les coups durs et les embûches ont apporté leur lot de leçons et j'en sors grandie tant sur le plan personnel que professionnel. Je suis fière de mon équipe et touchée par leur dévouement. Le commerce de détail a beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui, il est nécessaire de prendre ce virage pour assurer la pérennité de l'entreprise. Nous avons mis en place un plan de relance et je suis convaincue que nous sortirons encore plus fort de cette épreuve?», a déclaré Caroline Néron, présidente-directrice générale.

L'entreprise Caroline Néron a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années en passant d'un chiffre d'affaires de 800?000 $ à 10 M$ en 18 mois. Cette croissance a entraîné une progression importante des coûts fixes, notamment des baux et de la structure de financement.

