Velan Inc. annonce les prochaines étapes de son plan de transformation Vélocité 2020





MONTRÉAL, 10 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX: VLN) ("Velan" ou la "Société") annonce aujourd'hui des mesures visant à améliorer son efficacité opérationnelle et à optimiser son implantation industrielle en Amérique du Nord. Dans le cadre des efforts d'optimisation et de spécialisation de la Société en Amérique du Nord, Velan consolidera ses installations de fabrications de robinetteries situées au Québec (Canada) de trois à deux usines. La consolidation devrait se terminer à la fin de 2020 ou au début de 2021, procurant ainsi un délai raisonnable pour que la transition soit menée adéquatement. La production actuelle sera intégrée à la production des autres installations de fabrication de robinetteries de la Société au Québec et en Inde, qui seront dorénavant spécialisées dans la fabrication de vannes spécifiques afin d'améliorer les délais de livraison et l'efficacité de sa chaine d'approvisionnement. La Société travaillera avec le syndicat afin de minimiser les impacts sur les employés et aider ceux qui seront touchés par la fermeture d'une usine. L'objectif de la Société est de minimiser l'impact de mises à pied en tenant compte de l'attrition et des départs à la retraite. Les autres employés recevront une indemnité de licenciement, de l'assistance afin de se trouver un nouvel emploi, alors que d'autres pourraient se faire proposer un transfert vers un autre établissement appartenant à Velan. Cette décision fait partie de l'analyse continue qu'effectue la Société de l'ensemble de ses activités.

Velan s'est récemment réorganisé en unités opérationnelles stratégiques, ce qui a permis à la Société de renforcer considérablement son positionnement sur le marché, de mieux servir sa clientèle et de stimuler sa croissance. Cette action est conforme aux études menées au cours des dernières années dans le cadre de son plan stratégique, Vélocité 2020, visant à accroître son efficacité, à réduire ses coûts, et à moderniser ses systèmes tout en renforçant sa présence sur le marché, en améliorant ses délais de livraison et en maintenant sa réputation quant à la grande qualité de ses robinets industriels.

Yves Leduc, président et chef de la direction de Velan Inc. a déclaré « Pour mieux faire face aux tendances concurrentielles de l'industrie et après un diagnostic stratégique approfondi, Velan entreprend plusieurs initiatives de transformation visant à permettre à la Société de redevenir rentable et de reprendre sa croissance. Nous sommes sur la bonne voie cette année, et c'est ce qui nous permet d'adopter cette approche mesurée de consolidation tout en bénéficiant de la réduction de coûts qu'elle entraînera

