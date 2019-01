Velan Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2018/19





MONTRÉAL, 10 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société »), l'un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 novembre 2018.



Faits saillants

Chiffre d'affaires de 92,3 millions de dollars américains pour le trimestre

Perte nette 1 de 0,2 millions de dollars américains pour le trimestre

BAIIA 2 de 3,4 millions de dollars américains pour le trimestre

Nouvelles affaires nettes de 100,8 millions de dollars américains pour le trimestre

Carnet de commandes de 471,5 millions de dollars américains à la fin du trimestre, dont 172,9 millions de dollars américains de commandes qui devront être livrées après les 12 prochains mois

Montant net de la trésorerie de 50,0 millions de dollars américains à la fin du trimestre

Périodes de trois mois

closes le 30 novembre Périodes de neuf mois

closes le 30 novembre (en millions de dollars américains, sauf les montants par action) 2018 2017 2018 2017 Chiffre d'affaires 92,3 $ 87,7 $ 261,5 $ 235,4 $ Marge brute3 22,6 23,2 59,7 52,8 Marge brute3 % 24,5 % 26,5 % 22,8 % 22,4 % BAIIA2 3,4 3,4 3,3 (3,3 ) BAIIA2 par action ? de base et dilué 0,16 0,16 0,15 (0,15 ) Résultat net (perte nette)1 (0,2 ) 0,3 (6,4 ) (9,6 ) Résultat net (perte nette)1 par action ? de base et dilué (0,01 ) 0,02 (0,30 ) (0,44 )

Troisième trimestre de 2019 (à moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au troisième trimestre de 2018) :

Le chiffre d'affaires a atteint 92,3 millions de dollars, une augmentation de 4,6 millions de dollars ou 5,2 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires a été affecté positivement par une augmentation des livraisons d'importantes commandes de projets d'envergure et par une augmentation des ventes relatives aux activités d'entretien, réparation et fonctionnement (ERF) des opérations nord-américaines de la Société. Cette augmentation a été partiellement compensée par la diminution des livraisons effectuées par les opérations françaises et italiennes de la Société qui avaient livré des commandes de projets d'envergure au cours de l'exercice précédent. La diminution des ventes pour ces deux filiales est principalement attribuable au calendrier de livraisons de ces commandes de projets d'envergure.

La perte nette 1 s'est chiffrée à 0,2 million de dollars ou 0,01 $ par action, comparativement à un résultat net 1 de à 0,3 million de dollars ou 0,02 $ par action pour l'exercice précédent. Cette légère diminution est principalement attribuable à une baisse de la rentabilité des filiales françaises et italiennes de la Société. Le pourcentage de la marge brute a diminué malgré le volume d'expédition plus élevé au cours du trimestre par rapport à l'exercice précédent. Néanmoins, la Société a presque réussi à atteindre un seuil de rentabilité malgré la vive concurrence qui continue de peser sur les résultats globaux de la Société. La Société continue de déployer ses initiatives mondiales de réduction des coûts et de transformation.

s'est chiffrée à 0,2 million de dollars ou 0,01 $ par action, comparativement à un résultat net de à 0,3 million de dollars ou 0,02 $ par action pour l'exercice précédent. Cette légère diminution est principalement attribuable à une baisse de la rentabilité des filiales françaises et italiennes de la Société. Le pourcentage de la marge brute a diminué malgré le volume d'expédition plus élevé au cours du trimestre par rapport à l'exercice précédent. Néanmoins, la Société a presque réussi à atteindre un seuil de rentabilité malgré la vive concurrence qui continue de peser sur les résultats globaux de la Société. La Société continue de déployer ses initiatives mondiales de réduction des coûts et de transformation. Le BAIIA 2 s'est chiffré à un montant de 3,4 millions de dollars ou 0,16 $ par action, comparativement à 3,4 millions de dollars ou 0,16 $ par action pour l'exercice précédent. Le BAIIA 2 du trimestre en cours, qui est identique à celui obtenu au cours de l'exercice précédent, a été obtenu principalement en raison de l'augmentation du volume des ventes et de la stabilité des frais d'administration, malgré une marge brute en pourcentage plus faible.

s'est chiffré à un montant de 3,4 millions de dollars ou 0,16 $ par action, comparativement à 3,4 millions de dollars ou 0,16 $ par action pour l'exercice précédent. Le BAIIA du trimestre en cours, qui est identique à celui obtenu au cours de l'exercice précédent, a été obtenu principalement en raison de l'augmentation du volume des ventes et de la stabilité des frais d'administration, malgré une marge brute en pourcentage plus faible. La marge brute en pourcentage a diminué de 200 points de base, passant de 26,5 % à 24,5 %. La diminution de la marge brute en pourcentage s'explique principalement par la baisse du volume des ventes des activités italiennes et françaises de la Société par rapport aux frais généraux de production actuels. En outre, les activités françaises de la Société ont également livré lors du trimestre en cours une gamme de produits comprenant une plus grande proportion de produits à marge inférieure. Cette diminution a été partiellement compensée par l'amélioration de 660 points de base des marges des activités de la Société en Amérique du Nord, imputable à un volume de ventes nettement plus élevé.

Les frais d'administration se sont élevés à 22,5 millions de dollars, en baisse de 0,6 million de dollars ou 2,6 % par rapport à l'exercice précédent. La Société a pu réduire ses frais d'administration au cours du trimestre, malgré l'augmentation des commissions sur les ventes et des frais de transport pour certains clients de projets à l'étranger, en raison de l'augmentation du volume des ventes de ses activités en Amérique du Nord, ainsi que la nécessité d'engager des coûts de fret aérien pour certaines commandes d'exportation d'envergure différées. La Société a également investi 0,5 million de dollars dans son initiative de transformation actuelle, Vélocité 2020. Les coûts comptabilisés liés au litige en cours de la Société relatif à l'amiante ont également augmenté de 10 % au cours du présent trimestre. La fluctuation des coûts liés à l'amiante pour la période est due davantage à l'échelonnement des règlements dans les deux périodes plutôt qu'à des changements dans les tendances à long terme.

Les nouvelles affaires nettes se sont établies à 100,8 millions de dollars, soit une augmentation de 17,5 millions de dollars, ou 21,0 %, par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique principalement par les nouvelles commandes enregistrées par les activités italiennes de la Société, qui ont continué à enregistrer des commandes importantes pour des projets liés au secteur en amont de l'industrie pétrolière et gazière au cours du trimestre.

La Société a terminé le trimestre avec un montant net de la trésorerie de 50,0 millions de dollars, soit une diminution de 1,3 million de dollars ou de 2,5 % par rapport au début du trimestre. La diminution du montant net de la trésorerie est principalement attribuable à des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation, des investissements en immobilisations corporelles, un remboursement de la dette à long terme ainsi que des distributions aux actionnaires sous forme de dividendes, contrebalancés en partie par une augmentation de la dette à long terme.

Neuf premiers mois de l'exercice 2019 (à moins d'indication contraire, toutes les comparaisons sont établies par rapport au neuf premiers mois de l'exercice 2018) :

Le chiffre d'affaires a atteint 261,5 millions de dollars, soit une augmentation de 26,1 millions de dollars ou 11,1 % par rapport à l'exercice précédent. Les ventes ont été affectées positivement par une augmentation des livraisons effectuées par les opérations nord-américaines de la Société, compensée partiellement par la diminution des livraisons effectuées par les opérations italiennes et allemandes de la Société. Les ventes ont été affectées positivement par l'augmentation des expéditions de commandes de projets d'envergure et par l'amélioration des activités ERF pour les activités nord-américaines de la Société, bien qu'elles aient été affectées négativement par des délais de livraison pour certaines commandes de projets d'envergure pour les activités italiennes et allemandes de la Société, en raison de divers problèmes liés à des clients et à des délais.

La perte nette 1 s'est chiffrée à 6.4 millions de dollars, ou 0,30 $ par action, comparativement à une perte nette de 9,6 millions de dollars, ou 0,44 $ par action pour l'exercice précédent. L'amélioration de 3,2 millions de dollars est principalement attribuable à une hausse de la marge brute en pourcentage, partiellement compensée par une augmentation des frais d'administration. Au niveau des ventes actuelles, la Société n'a pas été en mesure de générer une marge brute suffisante pour couvrir ses frais d'administration et autres charges actuels.

s'est chiffrée à 6.4 millions de dollars, ou 0,30 $ par action, comparativement à une perte nette de 9,6 millions de dollars, ou 0,44 $ par action pour l'exercice précédent. L'amélioration de 3,2 millions de dollars est principalement attribuable à une hausse de la marge brute en pourcentage, partiellement compensée par une augmentation des frais d'administration. Au niveau des ventes actuelles, la Société n'a pas été en mesure de générer une marge brute suffisante pour couvrir ses frais d'administration et autres charges actuels. La marge brute en pourcentage s'est appréciée de 40 points de base, passant de 22,4 % à 22,8 %. Cette légère amélioration constante pour l'exercice est principalement due à une augmentation significative du volume des ventes des activités nord-américaines de la Société, partiellement compensée par une réduction de la marge brute en pourcentage causé par la baisse du volume des ventes des activités italiennes de la Société. Les activités de la Société en Amérique du Nord ont été en mesure de maintenir les marges plus élevées de ses activités ERF tout en continuant à rechercher des améliorations de marge dans ses activités de projets plus difficiles.

Le BAIIA 2 s'est chiffré à 3,3 millions de dollars ou 0,15 $ par action, comparativement à un solde négatif de 3,3 millions de dollars ou 0,15 $ par action à l'exercice précédent. L'amélioration de 6,6 millions de dollars du BAIIA 2 est principalement attribuable à une hausse du volume de ventes avec une légère amélioration des marges, partiellement contrebalancée par une hausse des frais d'administration.

s'est chiffré à 3,3 millions de dollars ou 0,15 $ par action, comparativement à un solde négatif de 3,3 millions de dollars ou 0,15 $ par action à l'exercice précédent. L'amélioration de 6,6 millions de dollars du BAIIA est principalement attribuable à une hausse du volume de ventes avec une légère amélioration des marges, partiellement contrebalancée par une hausse des frais d'administration. Les nouvelles affaires se sont élevées à 290,4 millions de dollars, en hausse de 42,4 millions de dollars ou 17,1 % par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique principalement par une hausse des commandes pour les filiales italienne et nord-américaine de la Société, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz. De plus, la Société a constaté une augmentation importante de ses commandes de vannes non liées aux projets dans ses activités nord-américaines pour l'exercice en cours. Malgré les chiffres positifs relativement aux nouvelles affaires, la Société poursuit son initiative globale de réduction des coûts et de transformation de l'efficacité dans le but de réduire les coûts liés à la chaîne d'approvisionnement, à la production et aux frais généraux.

Puisque les nouvelles affaires ont surpassé les ventes au cours de la période, la Société a clôturé la période avec un carnet de commandes de 471,5 millions de dollars, soit une augmentation de 7,0 millions de dollars ou de 1,5 % depuis le début de l'exercice en cours. Le ratio commande/chiffre d'affaires positif a été en partie impacté négativement par dépréciation du taux au comptant de l'euro par rapport au dollar américain en fin de trimestre.

Les frais d'administration se sont élevés à 66,2 millions de dollars, soit une augmentation de 1,9 million $ ou 3,0 % par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse des commissions et frais de livraison à des clients pour des projets outremer causée par l'augmentation du volume des ventes des opérations nord-américaines de la Société, mais ainsi aux coûts de fret aérien pour une commande d'exportation d'envergure différée. La Société a également investi 1,0 million de dollars dans son initiative de transformation en cours, Vélocité 2020. Cette augmentation des frais d'administration a été partiellement contrebalancée par la réduction des coûts liés aux litiges en cours de la Société concernant l'amiante. La fluctuation des coûts liés aux poursuites relatives à l'amiante pour la période est due davantage à l'échelonnement des règlements dans les deux périodes plutôt qu'à des changements dans les tendances à long terme.

La Société a terminé la période avec un montant net de la trésorerie de 50,0 millions de dollars, une baisse de 14,5 millions de dollars, ou 22,5 %, depuis le début de l'exercice courant. Cette diminution, qui s'est principalement produite au premier trimestre, les liquidités étant restées pratiquement inchangées depuis, est principalement imputable à des sorties de trésorerie utilisées dans les activités d'exploitation, à des investissements en immobilisations corporelles, à des remboursements de la dette à long terme, ainsi qu'a des distributions aux actionnaires via dividendes, partiellement compensés par une augmentation de la dette à long terme. Le montant net de la trésorerie a également été affecté négativement par la dépréciation du taux de clôture de l'euro par rapport au dollar américain au courant de l'exercice.

L'augmentation des nouvelles affaires et l'amélioration de la performance commerciale de la Société ont été atteints grâce à la reprise du marché du pétrole et du gaz, qui a favorisé les nouvelles affaires des activités ERF et des vannes du secteur en amont de l'industrie pétrolière, mais également en partie grâce au réalignement de sa force de vente mondiale sur des marchés verticaux plutôt que sur des régions géographiques au cours de l'exercice précédent. Parallèlement, sur les marchés autres que le pétrole et le gaz, tels que celui de l'énergie, la pression sur les marges demeure extrêmement difficile.

Incidences de change : Malgré la chute du taux au comptant de l'euro à la fin du trimestre, le taux de change moyen de l'euro s'est apprécié de 3,4 % par rapport au dollar américain au regard de la période correspondante de l'exercice précédent. Ce renforcement a eu pour résultat que les profits nets et les nouvelles affaires des filiales européennes de la Société ont représenté une somme plus élevée après leur conversion en dollars américains pour la période courante. Compte tenu des taux de change moyens, le dollar canadien s'est affaibli de 0,3 % par rapport au dollar américain par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cet affaiblissement a eu pour conséquence que les dépenses en dollars canadiens de la Société ont représenté une somme moins élevée après leur conversion en dollars américains pour la période courante. L'incidence nette des fluctuations des taux de change susmentionnées a été généralement favorable sur le résultat de la Société.



« Alors que nous avons essentiellement atteint le seuil de rentabilité au troisième trimestre, nous avons constaté une continuité dans la tendance à la hausse de nos nouvelles affaires et de nos ventes. Nos frais d'administration ont diminué en terme absolu et en pourcentage des ventes au courant du trimestre, malgré des frais de transport élevés en relation avec une commande d'envergure à exporter et un investissement continu dans notre initiative de transformation, » a déclaré John Ball, directeur financier de Velan Inc. « Notre bilan demeure solide, et nous avons réduit notre investissement dans nos créances d'exploitation et dans nos stocks même si nos ventes et notre carnet de commande ont augmentés. De plus, l'augmentation de notre carnet de commande a été atteint malgré l'affaiblissement du taux au comptant de l'euro par rapport au dollar américain depuis le début de l'exercice. Notre valeur comptable nette par action à la fin du trimestre était de 14,25 dollar américain par action, ce qui inclut une trésorerie de 2,31 dollars américain par action. »

Yves Leduc, président et chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « Encore une fois, nous avons constaté des améliorations sur plusieurs fronts au cours du trimestre. Nos ventes et nos nouvelles affaires ont été nettement supérieures à celles de l'exercice précédent et notre carnet de commande s'est également amélioré depuis le début de l'exercice courant. Nous nous sommes récemment réorganisés en unités opérationnelles stratégiques pour mieux servir nos clients. Nous avons également entrepris plusieurs initiatives afin de pouvoir effectuer un retour à la rentabilité, y compris la décision très importante de consolider nos installations de fabrication de robinetteries au Québec (Canada) de trois à deux usines tel que mentionné dans l'autre communiqué de presse publié aujourd'hui. »

Dividende

Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel déterminé de 0,03 $ CA par action, payable le 29 mars 2019 à tous les actionnaires inscrits le 15 mars 2019.

Conférence téléphonique

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du deuxième trimestre qui aura lieu vendredi, le 12 janvier 2019, à 10 h 00 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-785-6380, code d'accès 21913385. La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1?416?626?4100 ou au 1?800?558?5253, code d'accès 21913385.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. ( www.velan.com ) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 338 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie plus de 1 800 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d'exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Mesures hors IFRS

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures du rendement et de la situation financière qui ne sont pas définies aux termes des Normes internationales d'information financière (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont utilisées par la direction pour évaluer les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société. En outre, elles fournissent aux lecteurs des états financiers consolidés de la Société avec une meilleure compréhension de ses résultats et sa situation financière, et offrent plus de transparence et clarté en ce qui concerne les résultats d'exploitation de ses activités principales.

Le terme « BAIIA » est défini comme le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple, plus l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, plus le montant net des charges financières et plus la charge d'impôts sur le résultat. Se reporter à la rubrique « Rapprochements et les mesures hors IFRS » dans le rapport de gestion de la Société, inclus dans son rapport intermédiaire pour le trimestre clos le 30 novembre 2018, pour un calcul détaillé de cette mesure. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiés par cette mise en garde.

__________________________________

1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net ou la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

2 Mesure hors IFRS ? Voir l'explication ci-haut.

3 Conformément à la présentation de l'exercice courant, les chiffres comparatifs ont été ajustés afin de refléter une répartition plus précise du coût des ventes et des frais d'administration.

Velan Inc. États consolidés de la situation financière intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Au 30 novembre Au 28 février 2018 2018 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 68 450 85 391 Placements à court terme 147 647 Créances d'exploitation 125 611 137 382 Impôt sur le résultat à recouvrer 15 876 8 012 Stocks 170 262 170 790 Acomptes et charges payées d'avance 3 284 4 222 Actifs dérivés 110 604 383 740 407 048 Actifs non courants Immobilisations corporelles 86 062 89 864 Immobilisations incorporelles et goodwill 17 602 20 210 Impôt sur le résultat différé 18 708 22 034 Autres actifs 398 1 037 122 770 133 145 Total des actifs 506 510 540 193 Passifs Passifs courants Dette bancaire 18 494 20 848 Emprunts bancaires à court terme 2 485 1 074 Dettes d'exploitation et charges à payer 69 871 63 441 Impôt sur le résultat à payer 475 2 186 Dividendes à payer 497 1 678 Acomptes de clients 38 208 48 963 Provisions 8 768 10 798 Provision pour garanties d'exécution 23 124 32 655 Passifs dérivés 869 1 615 Partie à court terme de la dette à long terme 7 696 8 151 170 487 191 409 Passifs non courants Dette à long terme 14 858 13 978 Impôt sur le résultat à payer 2 033 2 078 Impôt sur le résultat différé 2 433 2 889 Autres passifs 8 535 8 222 27 859 27 167 Total des passifs 198 346 218 576 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple Capital social 73 090 73 090 Surplus d'apport 6 070 6 057 Résultats non distribués 253 575 256 668 Cumul des autres éléments du résultat global (28 971 ) (19 790 ) 303 764 316 025 Participation ne donnant pas le contrôle 4 400 5 592 Total des capitaux propres 308 164 321 617 Total des passifs et des capitaux propres 506 510 540 193





Velan Inc. États consolidés de résultat net intermédiaires résumés

(non audité)

(en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions et des montants par action)

Périodes de trois mois

closes le 30 novembre Périodes de neuf mois

closes le 30 novembre 2018 2017 2018 2017 $ $ $ $ Chiffre d'affaires 92 271 87 738 261 520 235 356 Coût des ventes 69 622 64 530 201 791 182 508 Marge brute 22 649 23 208 59 729 52 848 Frais d'administration 22 467 23 121 66 151 64 347 Autres charges (produits) (63 ) 28 (87 ) 1547 Résultat opérationnel 245 59 (6 335 ) (13 046 ) Produits financiers 131 193 493 561 Charges financières 221 328 1 165 694 Charges financières, montant net (90 ) (135 ) (672 ) (133 ) Résultat avant impôt 155 (76 ) (7 007 ) (13 179 ) Provision (Recouvrement) d'impôt sur le résultat 497 (248 ) (436 ) (3324 ) Résultat net de la période (342 ) 172 (6 571 ) (9 855 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (236 ) 305 (6 401 ) (9 590 ) Participation ne donnant pas le contrôle (106 ) (133 ) (170 ) (265 ) (342 ) 172 (6 571 ) (9 855 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base (0,01 ) 0,02 (0,30 ) (0,44 ) Dilué (0,01 ) 0,02 (0,30 ) (0,44 ) Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne 0,02 0,08 0,07 0,23 et action à droit de vote multiple (0,03 $ CA) (0,10 $ CA) (0,09 $ CA) (0,30 $ CA) Nombre moyen pondéré total d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple De base 21 621 935 21 626 678 21 621 935 21 640 632 Dilué 21 621 935 21 632 731 21 621 935 21 640 632





Velan Inc. États consolidés du résultat global intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes le 30 novembre Périodes de neuf mois

closes le 30 novembre 2018 2017 2018 2017 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période (342 ) 172 (6 571 ) (9 855 ) Autres éléments du résultat global Ajustement au titre des différences de conversion liées à des établissements étrangers dont la monnaie fonctionnelle n'est pas la monnaie de présentation (dollar américain) (2 454 ) 678 (9 276 ) 12 489 Résultat global (2 796 ) 850 (15 847 ) 2 634 Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (2 682 ) 825 (15 582 ) 2 721 Participation ne donnant pas le contrôle (114 ) 25 (265 ) (87 ) (2 796) 850 ( 15 847) 2 634 Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état consolidé du résultat net.





Velan Inc.

États consolidés des variations des capitaux propres intermédiaires résumés

(non audité)

(en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions)

Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple Nombre d'actions Capital social Suplus d'apport Cumul des autres éléments du résultat global Résultats non distribués Total Participation ne donnant pas le contrôle Total des capitaux propres Solde au 28 février 2018 21 621 935 73 090 6 057 (19 790 ) 256 668 316 025 5 592 321 617 Ajustement relatif à la transition vers IFRS 15 - - - - 4 741 4 741 - 4 741 Solde ajusté au 1 mars 2018 21 621 935 73 090 6 057 (19 790 ) 261 409 320 766 5 592 326 358 Perte nette de la période - - - - (6 401 ) (6 401 ) (170 ) (6 571 ) Autres éléments du résultat global - - - (9 181 ) - (9 181 ) (95 ) (9 276 ) 21 621 935 73 090 6 057 (28 971 ) 255 008 305 184 5 327 310 511 Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - 13 - - 13 - 13 Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (1 044 ) (1 044 ) - (1 044 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (389 ) (389 ) - (389 ) Participation de donnant pas le contrôle - - - - - - (927 ) (927 ) Solde au 30 novembre 2018 21 621 935 73 090 6 070 (28 971 ) 253 575 303 764 4 400 308 164 Solde au 28 février 2017 21 667 235 73 584 6 017 (35 550 ) 281 343 325 394 6 517 331 911 Perte nette de la période - - - - (9 590 ) (9 590 ) (265 ) (9 855 ) Autres éléments du résultat global - - - 12 311 - 12 311 178 12 489 21 667 235 73 584 6 017 (23 239 ) 271 753 328 115 6 430 334 545 Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - 30 - - 30 - 30 Rachat d'actions (45 300 ) (494 ) - - (136 ) (630 ) - (630 ) Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (3 603 ) (3 603 ) - (3 603 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (1 433 ) (1 433 ) - (1 433 ) Participation de donnant pas le contrôle - - - - - - (41 ) (41 ) Solde au 30 novembre 2017 21 621 935 73 090 6 047 (23 239 ) 266 581 322 479 6 389 328 868





Velan Inc. Tableaux consolidés des flux de trésorerie intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes le 30 novembre Périodes de neuf mois

closes le 30 novembre 2018 2017 2018 2017 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période (342 ) 172 (6 571 ) (9 855 ) Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 2 676 2 420 9 679 10 885 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (4 519 ) 5 727 (8 499 ) 5 990 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation (2 185 ) 8 319 (5 391 ) 7 020 Activités d'investissement Placements à court terme 11 (24 ) 500 (487 ) Ajouts aux immobilisations corporelles (1 111 ) (1 457 ) (6 401 ) (4 372 ) Ajouts aux immobilisations incorporelles (13 ) - (112 ) (405 ) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles et incorporelles 19 14 144 75 Variation nette des autres actifs 18 (8 ) 596 44 Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (1 076 ) (1 475 ) (5 273 ) (5 145 ) Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple (484 ) (1 720 ) (2 614 ) (4 989 ) Dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle - (41 ) (927 ) (41 ) Rachat d'actions - (94 ) - (630 ) Emprunts bancaires à court terme 426 (791 ) 1411 (564 ) Augmentation de la dette à long terme 3 509 - 4 116 - Remboursement de la dette à long terme (857 ) (793 ) (2 787 ) (2 352 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement 2 594 (3 439 ) (801 ) (8 576 ) Incidence des différences de cours du change sur la trésorerie (711 ) 568 (3 122 ) 6 495 Variation nette de la trésorerie au cours de la période (1 378 ) 3 973 (14 587 ) (206 ) Trésorerie, montant net, au début de la période 51 334 72 048 64 543 76 227 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 49 956 76 021 49 956 76 021 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 68 450 88 241 68 450 88 241 Dette bancaire (18 494 ) (12 220 ) (18 494 ) (12 220 ) 49 956 76 021 49 956 76 021 Informations supplémentaires Intérêts reçus (payés) 52 (32 ) (116 ) 89 Impôt sur le résultat reçu (payé) (4 422 ) (1 363 ) (8 776 ) (4 122 )

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Yves Leduc, Président et Chef de la direction

ou

John D. Ball, Directeur financier

Tél. : 514-748-7743

Téléc. : 514-748-8635

Web : www.velan.com

Communiqué envoyé le 10 janvier 2019 à 17:00 et diffusé par :