Rapport annuel de 2017-2018





OTTAWA, le 10 janv. 2019 /CNW/ - Le Bureau du secrétaire du gouverneur général est heureux de présenter son rapport annuel de 2017-2018.

Ce rapport annuel inclut la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Il couvre une année de transition remarquable et fait état du travail important accompli en vue de représenter, de servir, d'honorer et de reconnaître les Canadiens. Depuis la fin de cet exercice, le Bureau continue d'appuyer la gouverneure générale lorsqu'elle communique avec les Canadiens, met en valeur l'excellence et témoigne de l'importance de la science et de la pensée critique.

« Tout au long de l'année, dans l'ensemble du pays et à l'étranger, les Canadiens m'ont accueillie à bras ouverts et m'ont invitée dans leurs conversations », a déclaré Son Excellence Julie Payette. Ils ont partagé des histoires et des expériences qui démontrent, plus que jamais, à quel point la diversité et la richesse de notre pays se reflètent dans nos concitoyens. »

En plus des réalisations présentées dans le rapport, quelques faits saillants ont contribué à marquer la fin de l'année de 2018 :

Nous pouvons maintenant communiquer plus efficacement avec les Canadiens grâce à un recours accru à la technologie. Nous disposons d'un nouveau site Web et d'un outil en ligne permettant de proposer les candidatures de Canadiens remarquables et, dans la perspective de mieux faire connaître aux étudiants notre monarchie constitutionnelle, nous avons lancé l'initiative eGG, qui facilite l'interaction de la gouverneure générale directement avec les élèves.

Nous avons parcouru les quatre coins du pays, représenté le Canada et visité des Canadiens qui travaillent à l'étranger pour mettre en valeur le savoir-faire de notre pays. Nous avons visité chaque province et territoire, dans certains cas à de multiples reprises, et nous sommes impatients d'y retourner et de nous rendre en des lieux qui n'ont jamais encore été visités par des gouverneurs généraux.

et visité des Canadiens qui travaillent à l'étranger pour mettre en valeur le savoir-faire de notre pays. Nous avons visité chaque province et territoire, dans certains cas à de multiples reprises, et nous sommes impatients d'y retourner et de nous rendre en des lieux qui n'ont jamais encore été visités par des gouverneurs généraux. Nous nous sommes fait un devoir d'aller à la rencontre des hommes et des femmes en uniforme, conscients de l'ampleur du sacrifice et de l'engagement requis pour servir le pays.

Nous échangeons avec des Canadiens de toutes les générations sur des sujets qui suscitent l'imagination et qui positionnent notre pays pour l'avenir : l'exploration et la découverte, l'intelligence artificielle et la synergie entre l'art et la science. Comme le dit souvent Son Excellence : « Seuls, nous pouvons aller plus vite, mais ensemble nous irons bien plus loin. »

Per Aspera Ad Astra - Osez rêvez

Le rapport annuel est consultable à gg.ca.

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 10 janvier 2019 à 16:12 et diffusé par :