Un premier Symposium de saxophone au Conservatoire de musique de Rimouski





RIMOUSKI, QC, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Rimouski tiendra son tout premier Symposium de saxophone du 25 au 27 janvier 2019. C'est à l'initiative de la nouvelle directrice du Conservatoire, Mme Annie Vanasse, et du professeur de saxophone Louis-Philippe Bonin, tous deux arrivés en poste à la dernière rentrée, que s'organise cet événement. Ils proposent de réunir les amoureux du saxophone, de tous niveaux et de toutes provenances, qui ont envie de perfectionnement. Le public sera aussi convié à assister aux concerts qui auront lieu durant l'événement, soit le Concert des professeurs le samedi 26 janvier, 20 h (10 $ | 5 $ étudiants | gratuit pour les participants du Sympoisum), et le Concert des élèves le dimanche 27 janvier, 16 h (entrée libre).

Durant ces trois journées d'activités, les artistes invités, des saxophonistes de renom, Alain Baril, Louis-Philippe Bonin, Matthew Koester et l'Ensemble SaxoLogie, viendront partager leur passion, leurs idées et différentes techniques de travail à l'occasion de cours privés, de cours de maître et d'ateliers d'improvisation. De plus, les participants formeront des groupes de musique de chambre et pourront même interpréter certaines pièces en tant que solistes, accompagnés au piano par Jérémie Pelletier. (Voir l'horaire détaillé et les biographies des artistes invités en annexe).

« Ce premier Symposium de saxophone à Rimouski est un projet très stimulant pour nous tous, affirme Mme Vanasse, et je suis très heureuse de le mettre sur pied en collaboration avec M. Bonin, un professeur dynamique et engagé. De tels événements dédiés exclusivement au saxophone sont plutôt rares. C'est pourtant un instrument si versatile et accessible ! On le retrouve dans différents styles musicaux, et les élèves peuvent en commencer l'apprentissage dès le primaire. »

Inscription

Pour participer au Symposium de saxophone en tant que musicien, on doit s'inscrire avant le lundi 19 janvier 2019 en remplissant le formulaire en ligne. La participation est gratuite pour les élèves provenant du réseau du Conservatoire, tandis que le coût est de 50 $ par stagiaire de toute autre provenance.

LIEU ET COÛT : Symposium de saxophone

Conservatoire de musique de Rimouski Avec Louis-Philippe Bonin, Alain Baril, l'Ensemble SaxoLogie et Matthew Koester 22, rue Sainte-Marie, Rimouski -- Du 25 au 27 janvier Coût : 50 $ | gratuit pour les élèves du Conservatoire

Inscription en ligne requise





À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE RIMOUSKI

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

ANNEXE I -- Horaire détaillé

Vendredi 25 janvier 2019 -- 15 h Accueil, auditions, formation des groupes de musique de chambre et distribution de partitions -- 16 h 30 Atelier d'improvisation - Alain BARIL -- 17 h 30 Cours privés | Accompagnement avec piano | Travail individuel ou coaching - Alain BARIL -- 19 h 30 Souper à la Maison du Spaghetti | Bistro de la Forge -- 21 h Fin de la journée



Samedi 26 janvier 2019 -- 8 h 30 Atelier - Louis-Philippe BONIN -- 9 h30 Cours privés | Accompagnement avec piano | Travail individuel ou coaching - Alain BARIL -- 12 h Dîner commun -- 13 h Grand Ensemble de Saxophones -- 14 h 30 Cours privés | Accompagnement avec piano | Travail individuel ou coaching - Alain BARIL et l'Ensemble SAXOLOGIE -- 17 h Cours de maître - Matthew KOESTER -- 18 h 30 Souper à la Maison du Spaghetti | Bistro de la Forge -- 20 h Concert des professeurs -- 21 h 30 Fin de la journée



Dimanche 27 janvier 2019 -- 9 h Grand Ensemble de saxophones -- 10 h 30 Cours de maître - Louis-Philippe BONIN -- 12 h Dîner commun -- 13 h Atelier de réparation Twigg Musique -- 14 h Cours privés | Accompagnement avec piano | Travail individuel ou coaching - Alain BARIL et l'Ensemble SAXOLOGIE -- 16 h Concert des étudiants | Kiosque Twigg Musique & Yamaha -- 17 h 30 Fin de la journée

ANNEXE II -- Biographies des artistes invités

Alain Baril

Natif de la Ville de Québec, Alain Baril est diplômé de l'Université Laval en interprétation musicale (maîtrise - mention jazz). Il a eu l'occasion d'étudier auprès de professeurs comptant parmi les meilleurs saxophonistes au pays ; Jean-Pierre Zanella, Dave Turner, Janis Steprans et Rémi Bolduc.Depuis les années '90, il a exploré plusieurs aspects du domaine musical ; composition, arrangement, interprétation et enregistrement de musique pour la scène, le théâtre et la vidéo.

Saxophoniste bien connu de la région de Québec, il est membre de plusieurs ensembles, dont Elvis Experience avec Martin Fontaine, Sax-O-Maniac et les Batinses - de 2003 à 2010 - , avec lesquels il s'est produit en Europe, aux États-Unis, au Mexique et dans la plupart des grands festivals canadiens, du Yukon à la Nouvelle-Écosse. Capitaine à la Ligue d'improvisation musicale de Québec de 2004 à 2008, il est aujourd'hui coordonnateur de la Ligue d'impro musicale de Rimouski. Il a participé avec ces différentes formations à de nombreux événements, enregistrements radio et télé, aussi bien au Québec qu'à l'étranger.

Alain Baril est également très impliqué dans le milieu de l'enregistrement ; depuis une vingtaine d'années, il a travaillé dans plusieurs établissements de niveaux primaire, secondaire et collégial comme spécialiste, conférencier et en direction d'orchestre. Il enseigne aujourd'hui au programme jazz-pop du Conservatoire de musique et du Cégep de Rimouski, à l'Université du Québec à Rimouski, et il dirige également le grand ensemble Jazz au Vent.

Louis-Philippe Bonin

« Musicien exceptionnellement talentueux méritant de figurer parmi les icônes de sa génération » (SMR Culture Plus), Louis-Philippe Bonin est titulaire d'une maîtrise en musique (M. Mus.) en interprétation de l'Université de Montréal. Il s'est perfectionné principalement auprès de Timothy McAllister (University of Michigan), avec qui il a entrepris un diplôme d'artiste.

Il a fréquenté de nombreux événements tels que le Congrès Mondial du Saxophone (Écosse) et le Jean-Marie Londreix International Saxophone Competition (Thaïlande), l'Université européenne du saxophone (France) ainsi que le Arosa Saxophone Course (Suisse), où il perfectionne sa connaissance du répertoire auprès des grands solistes européens.

Il a joué à titre de soliste entre autres avec l'Orchestre philharmonique de la Moldavie, l'Orchestre à Vents Non Identifié et la Société de Musique Contemporaine du Québec (SMCQ), avec qui il est invité à jouer en tournée dans le cadre du spectacle jeune public « Les Fonoformie » ainsi que pour prendre part à la série « Hommages ».

Actif comme pédagogue, il est régulièrement invité à faire partie de jurys, à offrir des cliniques et cours de maître pour de nombreuses organisations comme la Fédération des harmonies et Orchestres Symphoniques du Québec (FHOSQ), le MusicFest Québec, le Festival de Musique du Royaume, le camp Musical des Laurentides et le Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Actuellement, Louis-Philippe est professeur de saxophone au cégep de Saint-Laurent et au Conservatoire de musique de Rimouski. Il est également directeur artistique de l'Ensemble SaxoLogie et artiste clinicien pour les saxophones YAMAHA ainsi que les Anches LÉGÈRE.

Matthew Koester

Matthew Koester est un saxophoniste américain résidant à Ann Arbor, où il termine présentement une maîtrise à l'Université du Michigan sous la direction de Timothy McAllister. Il s'est récemment produit avec le Southwest Michigan Symphony Orchestra, le New Mexico Philarmonic et le University of Michigan Symphony Orchestra, il a participé à des projets auprès des réputés musiciens Andrew McGill, Joseph Alessi (NY Philarmonic) et à la création d'un nouvel opéra du compositeur William Bolcom.

Il est co-fondateur et co-directeur artistique de Third-Place Concert Initiative, une série de concerts de musique de chambre dédiée à promouvoir la nouvelle génération d'artistes en leur donnant des occasions de se produire devant public à Ann Arbor et Détroit. Il a remporté la seconde place au Music Teachers National Association Young Artists National Competition, s'est hissé parmi les semi-finalistes au North American Saxophone Alliance Collegiate Solo Competition, et a remporté le Joyce Walker Competition for Piano, Winds and Strings. En 2018, Matthew fut le premier saxophoniste en résidence au prestigieux festival d'été Music Academy of the West à Santa Barbara, Californie.

Jérémie Pelletier

Le pianiste canadien-français Jérémie Pelletier est reconnu pour son jeu polyvalent et distingué, il est aussi confortable avec le répertoire de récital que d'opéra. Jérémie a obtenu en 2006 sa maîtrise du Conservatoire de musique de Montréal, où il a étudié l'interprétation avec Suzanne Goyette, la musique de chambre avec André Laplante et l'accompagnement au piano avec Louise-Andrée Baril. En septembre 2013, Jérémie a commencé son Artist Diploma à l'Université McGill, dans la classe de Michel McMahon.

Jérémie a été pianiste accompagnateur pour les Jeunesses Musicales du Canada de 2004 à 2016, pour la tournée canadienne de Die Fledermaus et Die Zauberflote. Il fut aussi le pianiste de Cosi fan Tutte pour la même compagnie en 2012-2013.

Jérémie Pelletier travaille régulièrement comme pianiste répétiteur, accompagnateur et coach vocal avec plusieurs compagnies, dont l'Opéra de Montréal et son atelier lyrique, l'Orcherste symphonique de Montréal, International Vocal Art Institue (Virginie-Tel-Aviv), Cowtown Opera Calgary, Highlands Opera Studio. Récemment boursier du Conseil des arts du Canada, Jérémie Pelletier a aussi reçu la bourse Galaxie Radio en 2010. En avril 2012, il a enregistré un album de mélodies françaises avec la soprano Karine Boucher, sous étiquette Productions XXI-21.

Ensemble SaxoLogie

L'Ensemble SaxoLogie est un quatuor de saxophones originaire de Montréal. Fondé en 2012 par des diplômés du Conservatoire de musique de Montréal et de l'Université de Montréal : Louis-Philippe Bonin, Stef Jackson, Jean-Philippe Godard et Clio Théodoridis.

Ils proposent un jeu énergique et riche en contrastes où l'expression est l'unique règle. Unis par leur passion commune pour le saxophone, ces quatre musiciens se donnent pour mission de transmettre au public l'héritage des grands compositeurs d'ici et d'ailleurs ainsi que d'inspirer la nouvelle génération des compositeurs canadiens et québécois.

Dès les premières semaines de leur parcours, ils ont été invités à se produire à la Place des Festivals dans le cadre du Festival des Films du Monde (FFM) et au Laboratoire de Musique Contemporaine de Montréal (LMCM). Outre leur implication sur la scène québécoise de la musique classique, ils ont participé à des événements internationaux prestigieux tels que le Congrès Mondial du saxophone en Écosse (2012) et en France (2015).

L'Ensemble SaxoLogie est régulièrement invité à se produire en co-production avec des événements et organismes de renom tels que la Virée Classique de l'Orchestre symphonique de Montréal, la Chapelle Historique du Bon-Pasteur, Yamaha Canada, la Société de Concerts de Montréal (SCM), les Concerts Ponticello ainsi que la Société de Musique Contemporaine du Québec (SMCQ).

