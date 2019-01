Consultations prébudgétaires : les PME comptent sur le nouveau gouvernement pour améliorer leur compétitivité





MONTRÉAL, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires menées par le ministre des Finances, M. Éric Girard, la FCEI publie aujourd'hui ses demandes afin d'améliorer la compétitivité des PME du Québec. Celles-ci touchent principalement trois grands pans : des mesures pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre, une amélioration de la compétitivité des PME du Québec en matière de fiscalité ainsi qu'en automatisation et productivité.

«?Évidemment, l'enjeu économique numéro un de l'heure demeure la pénurie de main-d'oeuvre. Il y a actuellement 118?000 postes à pourvoir au Québec et il faut mettre en place des mesures pour permettre aux PME d'accéder à la main-d'oeuvre dont elles ont besoin pour maintenir leurs activités et éventuellement poursuivre leur croissance?», affirme Martine Hébert (M. Sc. écon.), vice-présidente principale et porte-parole nationale de la FCEI.

La pénurie de main-d'oeuvre : des actions rapides à entreprendre

En matière de pénurie de main-d'oeuvre, les principales demandes de la FCEI sont :

Bonifier les mesures fiscales visant à encourager les travailleurs expérimentés ou retraités à rester sur le marché du travail le plus longtemps possible (hausser les seuils de revenus autorisés à la RRQ, bonifier le régime pour retraites plus tardives, augmenter les aides fiscales actuelles, etc.)

Rendre la fiscalité plus avantageuse pour les travailleurs effectuant des heures supplémentaires ou cumulant des emplois (ex. : défiscaliser les heures supplémentaires, etc.)

Assurer un meilleur arrimage entre le profil des immigrants accueillis et les besoins du marché du travail.

Mettre en place des mesures d'aide aux PME pour absorber les coûts du recrutement à l'international.

Améliorer la compétitivité fiscale de nos PME

Même si le taux d'imposition des PME du Québec sera abaissé à 4 % d'ici 2021, il demeurera presque deux fois supérieur à la moyenne du reste du Canada, qui est actuellement de 2,5 %. Les taxes sur la masse salariale au Québec sont aussi 30 % plus élevées que dans les autres provinces du pays.

Pour améliorer la compétitivité fiscale des PME québécoises, la FCEI propose notamment de :

Accélérer la baisse promise du taux d'imposition des PME à 4 %.

Abolir progressivement les cotisations au Fonds de service de santé et ramener le RQAP à 50-50 % en matière de cotisations employeur/employé.

Redonner accès au taux d'imposition réduit à toutes les PME.

Miser sur le numérique et l'automatisation

La pénurie de main-d'oeuvre ainsi que la vive concurrence à laquelle sont soumises plusieurs industries rendent plus que jamais nécessaire l'investissement dans le numérique et l'automatisation.

À ce chapitre, la FCEI propose notamment de :

Ouvrir l'accès aux programmes d'aide en automatisation à tous les secteurs (commerce de détail, restauration, hébergement, etc.) et adapter les critères des programmes à la réalité des PME.

Développer des mesures d'aide pour permettre aux PME d'accéder à l'expertise en matière d'innovation, d'automatisation, etc.

Soutenir le commerce de détail dans son virage numérique.

«?Souvent, ce que l'on constate, c'est que les sommes d'argent sont disponibles, mais la problématique dans les PME, c'est l'accès à l'expertise. Plusieurs propriétaires de PME n'ont pas l'expertise à l'interne et ne savent pas par où commencer ou ce qu'ils peuvent faire, comment le faire, etc. Nous souhaitons donc que les programmes en place puissent permettre aussi aux PME d'accéder à cette expertise?», ajoute Mme Hébert.

Créer des emplois «?payants?» : un objectif noble dans un écosystème fragile

«?Nous partageons entièrement l'objectif du gouvernement de créer davantage de richesse. Nous comptons beaucoup sur le nouveau gouvernement pour soutenir les PME québécoises, parce que si le Québec veut préserver ses emplois plus payants et en créer davantage, cela passe notamment par le maintien ou la transformation des postes qui soutiennent ces emplois-là?», conclut Mme Hébert.

Pour connaître l'ensemble des demandes de la FCEI, consultez sa présentation prébudgétaire.

