Code Ninjas amorce une expansion à l?échelle internationale au Canada

La franchise de codage pour enfants fait ses débuts au Canada avec son premier emplacement à Guelph, en Ontario

PEARLAND, Texas, 10 janvier 2019 /CNW/ - Suite à une croissance extraordinaire aux États-Unis, y compris 367 unités vendues et 75 ouvertures en 2018, Code Ninjas, la franchise de codage pour enfants la plus importante et à la croissance la plus rapide au pays, a annoncé aujourd?hui son premier développement international en ouvrant un emplacement en Ontario, Canada. Cette annonce marque la première étape d?une expansion rapide à l?échelle internationale.

À la lumière d?une demande croissante en ce qui a trait à la programmation informatique et à l?enseignement des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), et au fait que le Canada se classe parmi les 10 marchés les plus importants au monde pour les résultats en sciences et en mathématiques selon les récents résultats PISA, le moment était tout indiqué afin d?introduire une possibilité d'investissement éprouvée dans le secteur florissant de l?enrichissement des enfants.

Aux États-Unis, Code Ninjas est en voie de posséder 100 emplacements ouverts d?ici mars 2019, et 225 emplacements ouverts d?ici la fin de l?année. Une croissance intérieure importante a mené Code Ninjas à amorcer son expansion dans des marchés internationaux.

« Nous constatons une excellente réaction à notre offre de franchises au Canada et nous prévoyons la vente de tous les territoires disponibles d?ici le deuxième trimestre de 2019 », déclare David Graham, PDG et co-fondateur de Code Ninjas. « Suite à une forte demande en matière de codage et d?enseignement des STIM, le modèle d?entreprise de Code Ninjas a remporté un immense succès au niveau national. Nous sommes emballés de pouvoir profiter de ce succès et d?offrir à nos voisins du nord la possibilité d?investir dans notre concept. »

Code Ninjas prévoit d?ouvrir d?autres emplacement internationaux au Royaume-Uni, en Europe et en Australie. Code Ninjas enseigne le codage aux enfants de 7 à 14 ans en créant des jeux vidéo au sein d?un environnement amusant, sécuritaire et inspirant. Son programme éducatif inspiré des arts martiaux maintient la participation des enfants, tandis que les parents sont en mesure de constater que leurs enfants acquièrent des aptitudes STIM qui transforment leur vie. Code Ninjas recherche des partenaires de franchises qui désirent profiter d?une possibilité d?affaires enrichissante sur les plans personnel et financier, avec une incidence positive sur la prochaine génération. L?équipe dirigeante de Code Ninjas possède des décennies d?expérience en matière de développement de logiciels et de franchisage, et offre de la formation et du soutien dans les domaines du marketing, des ventes, de l?exploitation et du programme éducatif.

Fondée en 2016, Code Ninjas® est la franchise de codage pour enfants la plus importante et à la croissance la plus rapide au pays. Dans des centaines de centres Code Ninjas, des enfants de 7 à 14 ans s?amusent à créer des jeux vidéo tout en acquérant des aptitudes qui transformeront leur vie, dans les domaines du codage, de la robotique et de la résolution de problèmes. Les enfants s?amusent et les parents constatent les résultats ®. Pour plus d?information, visitez www.codeninjasfranchise.com.

