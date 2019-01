DENSO ouvre un laboratoire d'innovation à Montréal, Canada





- L'ouverture du laboratoire s'inscrit dans la stratégie de DENSO pour accélérer la recherche et le développement dans le monde entier -

KARIYA, Japon, 10 janvier 2019 /CNW/ - DENSO, deuxième fournisseur de solutions de mobilité en importance au monde, en compagnie d'élus des gouvernements du Québec et du Canada, et de la Ville de Montréal, annonce l'ouverture d'un laboratoire satellite de recherche et développement (R-D) à Montréal, Canada. Dans le cadre de sa « nouvelle stratégie », DENSO ouvre des laboratoires dans le monde entier pour accélérer la R-D avancée dans le domaine de l'automobile. Les activités de recherche à Montréal porteront principalement sur des innovations dans les technologies de pointe comme l'intelligence artificielle (IA).

Koji Arima, président-directeur général de DENSO Corporation, a annoncé l'ouverture du laboratoire d'innovation à Montréal en compagnie de plusieurs leaders d'affaires et gouvernementaux : François Legault, premier ministre du Québec; l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal; Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International; et Paul Buron, premier vice-président à la gestion des mandats et des programmes gouvernementaux d'Investissement Québec.

L'entreprise a choisi d'établir son nouveau laboratoire satellite de R-D à Montréal en raison de son écosystème d'IA unique, interconnecté et collaboratif. Cette nouvelle initiative créera des emplois à grande valeur ajoutée dans le secteur de la mobilité dans le Grand Montréal, et appuiera les activités internationales de R-D de DENSO. Le processus de recrutement pour trouver un dirigeant local est en cours. Entre-temps, les activités du laboratoire seront dirigées par Pat Bassett, vice-président du Centre nord-américain de recherche et d'ingénierie de DENSO.

« DENSO est présent au Canada depuis 46 ans. Nous sommes heureux d'approfondir notre relation avec le Canada avec l'ouverture de ce laboratoire et de collaborer avec l'écosystème montréalais pour bâtir la communauté et l'avenir de la mobilité », a déclaré Kenichiro Ito, président du conseil d'administration de DENSO en Amérique du Nord et chef de la direction du siège social nord-américain de DENSO. « Nous savons que pour créer et développer rapidement des solutions d'intelligence artificielle, nous devons tirer profit du talent local et de l'expertise mondiale. C'est pourquoi DENSO investit stratégiquement dans des laboratoires de recherche aux quatre coins de la planète, qui sont entièrement dédiés à la R-D agile et axée sur la collaboration mondiale. »

Pour accélérer l'innovation, DENSO a dévoilé, en 2017, son plan à long terme visant à étendre sa capacité et ses activités de R-D à l'extérieur du Japon. L'ouverture du laboratoire d'innovation de Montréal découle directement de ce plan d'action.

« Il n'y a pas de meilleur endroit que le Canada pour faire affaires », a affirmé le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. « C'est pourquoi DENSO accroît sa présence ici. Nous sommes très heureux que DENSO ait décidé d'ouvrir un nouveau laboratoire de R-D à Montréal, où des Canadiens travaillants et talentueux aideront à créer la nouvelle génération de technologies automobiles. Montréal est une plaque tournante en matière d'IA qui continue de croître et cet investissement aidera à créer de bons emplois pour la classe moyenne de la région. »

« On estime qu'au cours des prochaines années, l'IA entraînera des gains de productivité annuels allant jusqu'à 1,4 % dans le monde. Au Québec, cela veut donc dire une augmentation de plus de 4 G$ de notre PIB nominal chaque année. Montréal a la plus grande concentration de chercheurs en IA sur la planète. Qu'une entreprise de la taille de DENSO l'ait vu et ait choisi d'y établir son nouveau centre de recherche est une immense source de fierté. Mais c'est aussi un signal très fort. Tous les investisseurs qui ont des projets en IA doivent le savoir : Montréal est LA place pour venir faire des affaires », a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, tout en soulignant le rôle clé joué par Montréal International et Investissement Québec pour attirer l'entreprise dans la métropole.

« Le Grand Montréal est devenu l'un des pôles d'intelligence artificielle les plus attractifs au monde grâce à la présence de la plus grande concentration de chercheurs en apprentissage profond », a ajouté Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal. « Nous saluons le choix de DENSO, qui reconnaît ainsi l'innovation et le talent montréalais, et témoigne de notre capacité à attirer des investissements porteurs pour l'économie métropolitaine. Cette annonce contribuera assurément au positionnement de la ville dans la mobilité du futur. »

DENSO possède une riche histoire de fabrication de matériel pour le marché de l'automobile. Toutefois, cette industrie se trouve à un moment charnière de son existence alors qu'elle se verra bientôt profondément transformée par la conduite autonome, l'infonuagique et l'IA. Consciente de cet état de fait, DENSO se lance dans les solutions logiciels et le développement de technologies avancées qui définiront le futur de la mobilité.

L'annonce du laboratoire d'innovation de Montréal de DENSO a été faite en collaboration par DENSO, les gouvernements canadien et québécois, la Ville de Montréal et les représentants de Montréal International et d'Investissement Québec au cours d'une visite de l'équipe de direction nord-américaine et internationale de DENSO.

