Le gouvernement du Canada offre du soutien en matière de logement à plus de 820 familles du comté de Northumberland





COBOURG, ON, le 10 janv. 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, depuis le budget de 2016, le gouvernement du Canada a investi des sommes importantes dans la construction de logements plus abordables et pour rendre les logements plus abordables partout au Canada.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Kim Rudd, députée de Northumberland--Peterborough-Sud, ont rappelé aujourd'hui les investissements fédéraux dans le logement réalisés depuis 2016 dans le comté de Northumberland--Peterborough-Sud.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 5,7 milliards de dollars dans le logement au Canada, dont 3.3 millions de dollars dans le comté de Northumberland. Ces fonds ont aidé près d'un million de familles, aînés, femmes et enfants fuyant une situation de violence familiale, Canadiens autochtones, personnes handicapées, personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, anciens combattants et jeunes adultes.

Citations

«?Nous nous employons à faire en sorte que tous les Canadiens aient accès à un chez-soi sûr et abordable où ils se sentent chez eux. Nous sommes déterminés à rendre le logement plus abordable et, grâce aux investissements du gouvernement du Canada, près d'un million de familles partout au Canada ont un logement abordable. La toute première Stratégie nationale sur le logement du Canada, un programme de 40 milliards de dollars, s'appuiera sur ce succès dans les années à venir.?» - Honorable Jean-Yves Duclos, ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social

«?Dès le premier jour du mandat du gouvernement, nous avons fait du logement une priorité claire. Cette volonté porte ses fruits et donne de véritables résultats et retombées dans l'ensemble du pays. Cela témoigne des progrès que nous avons accomplis depuis 2016 et établit un point de référence pour ce qui est des résultats futurs. Parce que notre gouvernement ne fait que commencer. En poursuivant sur cette lancée, la Stratégie nationale sur le logement profitera à encore plus de Canadiens au cours des mois et des années à venir.?» - Kim Rudd, députée de Northumberland--Peterborough-Sud

Faits en bref

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi 3.3 millions de dollars en subventions et dans le financement de projets qui ont bénéficié à 823 ménages dans le comté de Northumberland--Peterborough-Sud.

a investi 3.3 millions de dollars en subventions et dans le financement de projets qui ont bénéficié à 823 ménages dans le comté de Northumberland--Peterborough-Sud. Depuis 2016, rien qu'en Ontario , le gouvernement du Canada a investi 2 milliards de dollars pour soutenir plus de 310?000 familles.

, le gouvernement du a investi 2 milliards de dollars pour soutenir plus de 310?000 familles. Ces résultats sont maintenant suivis de la toute première Stratégie nationale sur le logement qui accorde des fonds supplémentaires, stables et à long terme au secteur du logement abordable du Canada . La Stratégie nationale sur le logement permettra d'investir plus de 40 milliards de dollars dans le logement et de combler les besoins en logement de plus d'un demi-million de familles.

. La Stratégie nationale sur le logement permettra d'investir plus de 40 milliards de dollars dans le logement et de combler les besoins en logement de plus d'un demi-million de familles. La Stratégie nationale sur le logement permettra de protéger l'abordabilité de 385?000 logements existants, de réparer 300?000 logements abordables, de construire 100?000 autres logements et d'offrir un soutien direct aux personnes en difficulté.

La Stratégie nationale sur le logement réduira l'itinérance chronique de 50 % et favorisera une approche du logement axée sur les droits de la personne au Canada .

. Le gouvernement a consulté les Canadiens au sujet d'une approche du logement axée sur les droits de la personne. Lors de ces consultations, des Canadiens de divers horizons, des experts du domaine du logement, des fournisseurs de logements, des universitaires et des personnes ayant un vécu expérientiel de partout au pays ont fait part de leurs réflexions, de leurs idées et de leurs commentaires sur ce que signifie pour eux le logement et les droits de la personne.

Liens connexes

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site Web www.chezsoidabord.ca.

