Le soutien du gouvernement assure des emplois à plus de 3 000 travailleurs de l'acier à Sault Ste. Marie





Le gouvernement du Canada remplit son engagement de protéger l'industrie canadienne de l'acier

SAULT STE. MARIE, ON, le 10 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada donne suite à l'engagement qu'il a pris de soutenir les travailleurs dévoués de l'acier et de l'aluminium au pays, ainsi que leurs familles et leurs communautés.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé l'octroi d'un financement pouvant aller jusqu'à 90 millions de dollars à Algoma Steel inc., le deuxième producteur d'acier intégré au Canada.

Cet investissement contribuera à créer et à maintenir 3 050 emplois à Sault Ste. Marie, en Ontario. Algoma Steel effectue des investissements de 600 millions de dollars sur huit ans dans ses immobilisations, qui sont des composantes vitales de l'économie locale et de l'industrie nationale de l'acier. Ces projets d'investissements visent entre autres l'adoption de nouvelles technologies, l'amélioration de la productivité et le renforcement de la compétitivité de l'entreprise sur le marché mondial. Ces améliorations aideront Algoma Steel à moderniser ses actifs clés de production, notamment ses installations de laminerie et de fabrication de feuilles d'acier. L'entreprise pourra ainsi offrir des nuances plus étendues d'acier et accroître ses capacités de production.

L'investissement du gouvernement dans Algoma Steel, qui est un producteur d'acier de calibre mondial, aidera l'entreprise à maintenir des milliers de bons emplois de la classe moyenne au Canada et à demeurer un contributeur important au sein de notre économie et de nos chaînes d'approvisionnement de l'industrie manufacturière. En mettant à contribution des programmes de financement multiples, notre gouvernement déploie ses ressources de manière stratégique pour appuyer le secteur de l'acier.

Citations

« Durant cette période difficile pour Algoma, qui doit composer avec des droits douaniers inéquitables et injustes, nous voulons être solidaires de nos vaillants travailleurs de l'acier et de l'aluminium, et de leurs familles et de leurs communautés. Notre investissement aidera Algoma à innover, à renforcer la compétitivité de son aciérie de Sault Ste. Marie et à soutenir de bons emplois de la classe moyenne pour les Canadiens. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« En investissant dans Algoma Steel, nous assurons la viabilité à long terme des activités sidérurgiques à Sault Ste. Marie et, par le fait même, nous soutenons des milliers d'emplois de la classe moyenne, directs et indirects, ainsi que les retraités actuels et futurs, qui forment l'épine dorsale de l'économie de la ville et de la région. Nous nous assurons aussi que les produits sidérurgiques de calibre mondial d'Algoma continuent d'atteindre les marchés. »

-- Le député de Sault Ste. Marie, Terry Sheehan

« Ce soutien est vital pour notre initiative de modernisation, et il nous permettra de prendre de l'expansion et de mieux soutenir la concurrence en tant que manufacturier de pointe au Canada. Nous sommes très reconnaissants de l'intérêt soutenu du gouvernement pour l'industrie canadienne de l'acier. »

-- Le président-directeur général d'Algoma Steel inc., Kalyan Ghosh

Les faits en bref

Algoma Steel, dont les installations sont à Sault Ste. Marie , en Ontario , est un producteur d'acier pleinement intégré qui fabrique des produits d'acier laminé, dont des lames et des feuilles, et a une capacité de production de quatre millions de tonnes.

, en , est un producteur d'acier pleinement intégré qui fabrique des produits d'acier laminé, dont des lames et des feuilles, et a une capacité de production de quatre millions de tonnes. En 2017, l'industrie canadienne de l'acier employait plus de 23 000 Canadiens. Sa contribution au produit intérieur brut du Canada était évaluée à 4,2 milliards de dollars.

était évaluée à 4,2 milliards de dollars. L'investissement fédéral de 90 millions de dollars inclut 60 millions de dollars de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l' Ontario (FedDev Ontario) et 30 millions de dollars du Fonds stratégique pour l'innovation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada .

l' (FedDev Ontario) et 30 millions de dollars du Fonds stratégique pour l'innovation d'Innovation, Sciences et Développement économique . FedDev Ontario, qui est un des six organismes de développement régional du Canada , fournit du financement et des services aux entreprises pour appuyer l'innovation et la croissance dans le Sud de l' Ontario .

, fournit du financement et des services aux entreprises pour appuyer l'innovation et la croissance dans le l' . Le Fonds stratégique pour l'innovation attire et soutient des investissements commerciaux de haute qualité dans tous les secteurs de l'économie en encourageant des activités de recherche-développement qui accélèrent le transfert de technologies et la commercialisation de produits, de processus et de services novateurs, et qui favorisent la croissance d'entreprises innovatrices.

En plus du Fonds stratégique pour l'innovation, il y a des centaines de programmes et services destinés à aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à faire croître l'économie du Canada . Les entreprises peuvent obtenir en deux minutes seulement les programmes et services les plus pertinents pour elles en consultant la plateforme Innovation Canada qui est une interface simple à utiliser, axée sur le profil des utilisateurs.

Produits connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

Suivez l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario sur Twitter : @FedDev_Ontario

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 10 janvier 2019 à 15:26 et diffusé par :