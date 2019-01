Le premier ministre tiendra une retraite du Conseil des ministres au Québec





OTTAWA, le 10 janv. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra une retraite du Conseil des ministres à Sherbrooke, au Québec, du 16 au 18 janvier.

Le gouvernement du Canada a pris des mesures importantes pour remplir son mandat visant à renforcer la classe moyenne et à appuyer les gens qui travaillent fort pour en faire partie.

Au cours de la retraite, le premier ministre et les ministres échangeront sur la façon de continuer à obtenir de résultats concrets pour les Canadiens, à renforcer encore davantage l'économie canadienne et à créer de bons emplois pour la classe moyenne d'un bout à l'autre du pays. Les discussions porteront également sur d'autres priorités pour le gouvernement, comme la diversification du commerce international, la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement.

De plus, six chefs de mission canadiens participeront à une discussion d'experts portant sur la place du Canada dans un monde en évolution. Ils souligneront également la base économique solide que le Canada a établie en modernisant l'accord de libre-échange nord-américain et en concluant des accords de libre-échange avec l'Union européenne et les marchés en plein essor de l'Asie.

La retraite qui aura lieu à Sherbrooke s'inscrit dans l'engagement du gouvernement à aider les Canadiens à prospérer dans l'économie d'aujourd'hui et de demain, et à encourager une croissance économique forte dans toutes les régions du pays.

Citation

« Je suis impatient de rencontrer le Conseil des ministres pour la première fois cette année dans la belle ville de Sherbrooke. Le Québec est au coeur de l'histoire de notre pays et de notre réussite future. Nous continuerons d'appuyer les travailleurs et les industries du Québec et du reste du pays pour bâtir une économie plus forte qui profite à tous les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Fait saillant

Les six chefs de mission canadiens sont : Marc-André Blanchard, représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies; Janice Charette , haute?commissaire du Canada au Royaume-Uni; Stéphane Dion, ambassadeur du Canada en Allemagne et envoyé spécial auprès de l'Union européenne; Isabelle Hudon , ambassadrice du Canada en France ; David MacNaughton , ambassadeur du Canada aux États-Unis et John McCallum , ambassadeur du Canada en Chine.

