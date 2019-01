Prix d'excellence Cecobois 2019 - 29 projets finalistes dans 13 catégories





QUÉBEC, le ­­­10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est heureux de dévoiler les bâtiments et autres structures finalistes de la sixième édition de ses Prix d'excellence. Ce concours est le seul dédié spécialement à la reconnaissance et à la célébration du savoir-faire québécois en matière de construction commerciale, institutionnelle, industrielle et multirésidentielle en bois.

Cette année, le jury a eu la difficile tâche de sélectionner les finalistes parmi les quelque 50 candidatures soumises dans 13 catégories. Au total, 29 réalisations d'exception ont été retenues. Rappelons que les projets soumis devaient avoir été complétés au cours des trois dernières années, soit de 2016 à 2018. Les lauréats seront dévoilés lors du gala de remise des prix, qui se tiendra le jeudi 21 février prochain, à compter de 17 h 30, au Palais Montcalm de Québec.

C'est également lors du gala des Prix d'excellence Cecobois que seront dévoilés les lauréats dans la catégorie Concept étudiant. De plus, pour une troisième édition, plusieurs municipalités recevront un prix visant à reconnaître leur engagement à utiliser le bois dans leurs bâtiments.

Le jury 2019 était composé des personnes suivantes :

M. David Moses , président, Moses Structural Engineers

, président, Moses Structural Engineers M me Véronique Klimine, associée principale, R2k architecte

Véronique Klimine, associée principale, R2k architecte M. Jacques White , directeur, École d'architecture de l'Université Laval

, directeur, École d'architecture de l'Université M. Sylvain Gagnon , Gestionnaire de recherche associé, FPInnovations

, Gestionnaire de recherche associé, FPInnovations Mme Caroline Frenette , conseillère technique, Cecobois

La construction en bois, en effervescence au Québec

En raison de ses multiples avantages environnementaux, le matériau bois est de plus en plus utilisé dans la construction non résidentielle au Québec en remplacement de matériaux plus polluants à produire ou fabriqués à partir de ressources non renouvelables. De plus, son utilisation encourage l'économie du Québec, puisque près de 135 municipalités vivent de cette industrie.

À propos de Cecobois

Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est un organisme dont la mission est de supporter et de faciliter l'utilisation accrue du bois en construction multifamiliale et non résidentielle au Québec, entre autres dans une perspective de lutte aux changements climatiques et d'un développement économique responsable. (www.cecobois.com)

Liste des projets finalistes

1. Bâtiment commercial de moins de 1 000 m2





. Pharmacie Uniprix Frédéric Duchesne et François Morin

. Pavillon du Golf Exécutif Montréal

. Vignoble du Domaine Saint-Jacques

. Domaine Cassis Monna & Filles



2. Bâtiment commercial de plus de 1 000 m2





. Édifice à bureaux de Pomerleau

. Tour Synergia

. Siège social de Creaform



3. Bâtiment institutionnel de moins de 1 000 m2





. Centre de découverte et de services des Îles-de- Boucherville

. Centre de services Opeongo - Lac Fraser

. Bureaux du Gouvernement de la Nation Crie à Waskaganish

. Bâtiment de services - Parc Forillon



4. Bâtiment institutionnel de plus de 1 000 m2





. Théâtre Gilles-Vigneault

. Stade de soccer de Montréal

. Manège militaire des Voltigeurs de Québec



5. Bâtiment industriel





. Ferme biologique Zwygart

. CMAC Thyssen

. Édifice Soprema - Pierre-Étienne Bindschedler



6. Bâtiment multirésidentiel





. Condos Origine

. TOD 1



7. Aménagement extérieur et autre structure





. Prêt-à-camper Étoile

. Stationnement des Canotiers

. Mont Réel



8. Concept structural





. Condos Origine

. Ferme biologique Zwygart

. Stade de soccer de Montréal



9. Détails architecturaux assurant la durabilité





. Pavillon du Golf Exécutif Montréal

. Bâtiment de services - Parc Forillon

. Centre de services Opeongo - Lac Fraser



10. Revêtements extérieurs





. Édifice à bureaux de Pomerleau

. Domaine Cassis Monna & Filles

. Scène extérieure de Montmagny



11. Design intérieur





. Théâtre Gilles-Vigneault

. Siège social de Creaform

. Agrandissement du siège social de la CSN

. Bureaux du Gouvernement de la Nation Crie à Waskaganish



12. Développement durable





. Centre administratif de la MRC de la Matapédia

. TOD 1

. Passerelle Ulrick-Chérubin

. Centre de découverte et de services des Îles-de- Boucherville

. Nouveaux bureaux de la MRC du Granit



13. Ossature légère





. CLSC Naskapi

. Centre Visa-Beauté Santé Spa, Lac Mégantic

. CMAC Thyssen

SOURCE Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois)

