Le premier ministre visite le nouveau centre de formation industrielle et technologique de la Thompson Rivers University

KAMLOOPS, BC, le 10 janv. 2019 /CNW/ - Les établissements postsecondaires du Canada sont à la fine pointe de l'excellence dans les domaines de la science, de la recherche et de l'innovation. Ils jouent un rôle fondamental dans notre société et aident les Canadiens à obtenir les compétences et les connaissances nécessaires pour se préparer aux emplois d'aujourd'hui et de demain.

Le premier ministre Justin Trudeau a visité aujourd'hui le centre de formation industrielle et technologique d'une valeur de 32 millions de dollars qui a été construit récemment à la Thompson Rivers University de Kamloops, en Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada a accordé un financement de 13,25 millions de dollars pour la création de ce centre, grâce au Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires.

Le nouveau centre a ouvert ses portes en septembre 2018. Il forme les Canadiens pour des emplois en demande dans les métiers et le secteur de la technologie, dans des domaines comme le génie énergétique et la mécanique industrielle. En tant que centre d'excellence en instrumentation et en génie, il accueille également des activités de collaboration et de recherche en sciences appliquées et en génie.

« Grâce à ce nouveau centre de formation industrielle et technologique, les Canadiens profiteront de plus d'opportunités de faire carrière dans les métiers et le domaine de la technologie, et de se préparer aux emplois de l'avenir. En investissant dans des centres comme celui-ci, notre gouvernement continuera d'aider les Canadiens à acquérir les compétences et la formation dont ils ont besoin et à faire du Canada un chef de file mondial en matière d'innovation. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le nouveau centre de 5 344 mètres carrés permet d'accueillir jusqu'à 550 étudiants à temps plein de plus dans les programmes de métiers et de technologie à la Thompson Rivers University.

Le projet a également permis de créer de nouveaux espaces d'enseignement réservés aux programmes des technologies de l'architecture et du génie à l'École des métiers et des technologies de l'université.

Des fonds supplémentaires de 7,03 millions de dollars ont été accordés par la province de la Colombie-Britannique et les 11,72 millions de dollars restants ont été versés par la Thompson Rivers University et des donateurs.

Le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires prévoit jusqu'à 2 milliards de dollars pour la réalisation de projets d'infrastructure dans des établissements postsecondaires en vue d'améliorer et de moderniser les installations de recherche et de commercialisation, ainsi que les installations de formation utiles pour l'industrie dans les collèges et les écoles polytechniques du Canada .

. Au total, la Colombie-Britannique a reçu 256 millions de dollars par l'entremise du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires afin de soutenir 30 projets dans vingt établissements postsecondaires et un établissement autochtone privé dans la province.

