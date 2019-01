Huion présente les écrans à stylet Kamvas Pro au CES Las Vegas 2019





LAS VEGAS, 10 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Le CES, la scène internationale pour l'innovation, fait également office de lieu de rassemblement mondial pour tous ceux qui prospèrent de l'activité des technologies grand public. En tant qu'innovateur technologique et penseur créatif, Huion était également présent lors de l'événement pour marquer l'arrivée de 2019.

« Les retours des clients ne servent pas uniquement à nous indiquer un cap de développement, mais devraient aussi être considérés comme faisant partie de notre norme de produit. Ce sera la route que prendra Huion dans les années à venir », a déclaré Henry Xu, PDG de HUION Animation Technology. Par conséquent, les derniers produits présentés par Huion au CES attireront certainement l'attention de la communauté du monde de l'infographie, ainsi que les travailleurs créatifs.

Écran à stylet Kamvas Pro 13

Depuis son lancement, le Kamvas Pro 13 a été l'un des périphériques d'entrée graphiques les plus populaires sur le marché mondial en 2018. En plus d'un écran entièrement plastifié qui aide à éliminer la disparité entre le curseur et la pointe du stylo, le Kamvas Pro 13 possède également plusieurs excellentes spécifications techniques. Par exemple, le taux de transfert leader de l'industrie de 266 PPS ne permet pas seulement aux utilisateurs d'éviter les problèmes de réactivité ou les lignes brisées ; il exploite aussi pleinement 8 192 niveaux de sensibilité à la pression, laissant ainsi les utilisateurs s'exprimer librement et avec précision. Grâce à une gamme de couleurs sRGB de 120 %, les travaux réalisés deviennent plus réalistes et une présentation plus riche en couleurs permet par conséquent de mieux transmettre l'essence même de chaque oeuvre.

En outre, le stylo numérique conçu par Huion est développé de manière exclusive avec une pointe flexible pour un meilleur rendu des lignes tracées avec différents niveaux de pression et un pinceau qui s'incline à plus de 60 degrés. Le stylo compte deux boutons respectivement programmés par défaut pour remplir une fonction d'effacement et de clic droit de la souris, et présentant une forme convexe pour éviter de cliquer sans le vouloir.

Écran à stylet Kamvas Pro 22

La technologie de résonance électromagnétique sans batterie appliquée par Huion permet aux utilisateurs de créer avec plus de flexibilité. Il n'y a plus de câbles attachés au stylo pendant que vous travaillez et plus de problème de batterie faible quand l'inspiration vous gagne. L'écran à stylet Kamvas Pro 22 développé avec la technologie EMR, est conçu pour faciliter davantage le travail des utilisateurs lorsqu'ils dessinent. Le verre antireflet avec une surface givrée appliqué au Kamvas Pro 22 protège les yeux des utilisateurs des éblouissements nocifs et leur propose en même temps l'expérience réelle de dessiner sur du papier.

Démonstration produit

D'autres nouveaux produits créés par Huion seront lancés en 2019. Pour en savoir plus sur les produits, rendez-vous sur le site www.huion.com.

Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à contacter le manager au +86-182-1916-9409 ou par e-mail service@huion.com.

À propos de HUION

Huion Animation Technology Co., Ltd. a été créée en 2011. En tant qu'entreprise nationale de haute technologie comptant de nombreux brevets déposés et des capacités de recherche et de développement indépendantes, Huion est à présent devenue le deuxième plus grand fabricant de périphériques d'entrée graphiques et de peinture numérique. Huion conçoit, produit et commercialise des tablettes à stylet et des écrans à stylet des séries Kamvas et Inspiroy, y compris d'autres périphériques d'entrée graphiques de différents types. Huion propose également des solutions OEM et ODM personnalisées. À mesure que l'industrie se développe, de meilleures expériences utilisateur seront créées par Huion.

